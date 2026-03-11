ТСН в социальных сетях

Звезды
870
2 мин

Подарок Трампа: Марко Рубио носит бюджетную обувь, которая на него большая

Пара простых черных туфель стала новым способом продемонстрировать свою политическую позицию и лояльность в Белом доме.

Юлия Каранковская
Дональда Трампа и Марко Рубио

У 79-летнего президента США Дональда Трампа, как оказалось, кроме гольфа есть еще и страсть к обуви, однако не к роскошным парам от Christian Louboutin, которые носит его жена Мелания, а относительно дешевой от Florsheim.

Эта обувная компания была основана в 1892 году в Чикаго немецким иммигрантом Зигмундом Флорсхаймом и его сыном Милтоном. Их мужские оксфорды и лоферы, которые выбирает американский политик, обычно стоят около 145 долларов и это довольно странно для человека, который носит дорогие костюмы и галстуки.

Обувь марки Florsheim на сайте Amazon

Но не только президент сам носит эти туфли, но и другие представители MAGA, однако не по собственной воле. Дело в том, что Трамп начал дарить обувь бренда Florsheim своим ближайшим работникам, в частности Джей Ди Вэнсу, Марко Рубио и Скотту Бессенту.

Президент США Дональд Трамп в Давосе, а рядом его подчиненные в одинаковой обуви / © Getty Images

Издание The Wall Street Journal отметило, что чиновники, советники и союзники Трампа, которые посещают Белый дом, получают эти кожаные классические туфли и часто заседания кабинета министров, обеды и короткие визиты могут внезапно превратиться в разговоры об обуви.

Обувь Марко Рубио и Скотта Бессента во время встречи в Давосе / © Getty Images

Президент заказывает обувь коробками, подписывает их и иногда после вручения подарка ее примеряют просто в Овальном кабинете. Он даже имеет своеобразный трюк — угадывать размер обуви своих работников и, вероятно, с Марко Рубио потерпел фиаско, ведь пара, которую он вручил госсекретарю явно на него велика.

Марко Рубио / © Getty Images

По мнению некоторых пользователей, Рубио сказал президенту больший размер, чем на самом деле носит.

Обувь Марко Рубио / © Getty Images

870
