Подвеска со смыслом: чем особенно новое украшение королевы Мэри, которое она носит не снимая

В датской прессе давно ходят слухи о том, что брак короля Фредерика X и королевы Мэри держится только благодаря тому, что мать Фредерика отдала ему престол. Впрочем, на публике эта королевская пара демонстрирует гармонию и идиллию. А чтобы люди меньше говорили о возможном разводе, королева Мэри теперь носит на шее украшение с инициалом ее мужа. В знак любви так сказать.

Золотое ожерелье с буквой "F"

С тех самых пор, как стало известно о предполагаемой измене Фредерика, на шее его супруги Мэри заметили одну очень интересную подвеску. Это золотое ожерелье от датского бренда Halberstadt, стоимостью 700 долларов. Элегантное изделие из золота украшено бриллиантами 0,06 карата и инициалом ее мужа "F".

Подвеска "F" королевы Мэри, фото: halberstadt.com

Королевские эксперты убеждены, что нося эту подвеску королева Мэри хочет продемонстрировать обществу, что она все так же поддерживает мужа после громкого скандала и нескольких спекуляций на тему его предполагаемых измен.

В чем был скандал?

Король Фредерик X и королева Мэри / Фото: Getty Images

В октябре 2023 года всплыли фотографии еще на тот момент кронпринца Фредерика во время его отпуска в Мадриде с мексиканской светской львицей Женевьевой Касановой. Таблоиды запечатлели пару на выставке и в ресторане, а также сделали фото, на которых Фред будто бы заходит в подъезд, где живет Женевьева следом за ней через несколько минут. Утверждалось также, что мужчина провел там ночь, хотя сама госпожа Касанова выпустила возмутительное заявление на следующий день в своем Instagram и заявила, что "категорически отрицает какие-либо романтические отношения с датским кронпринцем".

Внезапное отречение королевы Маргрете II от трона

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Спустя несколько месяцев после этой истории, которую активно обсуждали в датской и испанской прессе, мать Фредерика, королева Маргрете II, сделала заявление, что отрекается от престола в пользу старшего сына.

Королева в своей новогодней речи заявила, что отрекается от трона из-за проблем со здоровьем. Но эксперты в один голос твердили, что Маргрете пошла на этот шаг, так как была бы в ужасе от распада брака ее сына и не хотела потерять любимую невестку Мэри. На престоле королева пребывала 52 года и уступила его сыну, которому на тот момент было 55 лет.

Они намерены сохранить брак

Королева Мэри и король Фредерик X / Фото: Getty Images

Сказочные романтические отношения Мэри и Фредерика, говорят, закончились, но они оба полны решимости исполнять роли короля и королевы достойно. Все те же эксперты говорят, что "любящие взгляды" и "держание за руки" - все для галочки, чтобы показать, что их союз такой же крепкий и нерушимый. Видимо и украшение с подвеской "F" должно говорить публике о том, что Мэри все так же любит своего мужа и вопреки всем слухам намерена и дальше оставаться его женой и его королевой.

Подвеска "F" королевы Мэри / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, чем особенно помолвочное кольцо королевы Мэри.

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