Поэзия спасает жизни: украинские звезды читали стихи на благотворительном вечере "Читай сердцем"

Елена Тополя и Оля Котрус

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Когда красота слова соединяется с несокрушимой силой духа, рождается настоящая магия, способная приблизить победу. В уютной атмосфере столичного ресторана «Al Forno» состоялся уже традиционный благотворительный вечер украинской поэзии «Читай сердцем». Мероприятие в очередной раз собрало вместе украинских знаменитостей, лидеров общественного мнения и военных ради общей и чрезвычайно важной цели — сбора средств на насущные нужды отдельной артиллерийской бригады Национальной гвардии Украины.

Сборник издательства «Книголав»

Екатерина Сташко

Голубка

Под чувственное музыкальное сопровождение артистки ГОЛУБКА и ведущей Екатерины Сташко известные украинские деятели делились самыми сокровенными мыслями и читали строки, которые находят отклик в сердце каждого.

Дебют Елены Тополи

Главным сюрпризом вечера стало выступление певицы Елены Тополи. Звезда откровенно призналась гостям, что, хотя и пишет стихи с самого детства, публично декламирует свою поэзию впервые в жизни.

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Для своего дебюта Елена выбрала произведения из знаменитой серии «КнигаLOVE» от издательства #книголав. Кроме того, певица прочитала и свои стихи, а энергетика вечера настолько увлекла артистку, что она рассказал о желании издать собственный поэтический сборник.

Когда в зале наступает тишина

Оксана Гутцайт

А вот журналистка Оксана Гутцайт присоединяется к инициативе «Читай сердцем» уже во второй раз. Телеведущая известна тем, что всегда старается лично познакомиться с авторами стихов, которые представляет. Поэтому на этот раз она выбрала стихи Антона Васильева и Татьяны Заводяк. С Татьяной она уже была знакома на предыдущих чтениях, а вот Антон и знакомство с ним стали для неё настоящим открытием.

Оксана Гутцайт, Антон Васильев

Настоящим сердцем вечера стал момент, когда к микрофону выходили не только звезды экрана, но и сами военнослужащие, такие как Кристина Кудрява и Андрей Кучмий, чьи голоса придали вечеру особую глубину.

Кристина Кудрява, Ольга Бондарчук, Виталий Литвин

Андрей Кучмий

Свои поэтические произведения также представили на сцене телеведущая Татьяна Высоцкая, телеведущая и певица Анна Тулева, звездная интервьюерша Ксения Щербач, актёр Олег Загородний, актёрская пара Арина Бочарова и Эдуард Поляков, а также известная блогер и писательница Оля Котрус.

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Олег Загородний

Анна Тулева

Арина Бочарова

Эдуард Поляков

Оля Котрус

Татьяна Высоцкая

Кулуары и уникальные лоты

Андрей Чорновол, Елизавета Котова, Юлиан Новак, Алена Гром, Ксения Щербач

Атмосфера вечера была наполнена улыбками и патриотическим настроением. Среди гостей, пришедших поддержать сбор средств для артиллеристов, были Андрей Чорновол, Николай Матросов, Нателла Кирс, Анна Астровская, Ульяна Ройс, KREMENTSOVA, Александра Максименко, Ирина Сорока, Дмитрий Фурдак, Владимир Бирюков, Оксана Скибинская, Герой Украины Виталий Литвин.

Андрей Чорновол и Екатерина Сташко

Ирина Сорока, Александра Максименко

И какой же благотворительный вечер без увлекательной и полезной борьбы за уникальные лоты. На этот раз организаторы подготовили особые сюрпризы для аукциона: свежий эксклюзивный сборник от издательства #книголав, украшенный автографами всех звездных чтецов вечера, а также уникальная художественная 3D-модель артиллерийского снаряда, созданная художником Виктором Грудаковым, с автографами и пожеланиями от самих бойцов отдельной артиллерийской бригады.

Ольга Бондарчук с приобретённым лотом и Виталий Литвин

Ксения Щербач с приобретённым лотом и бойцами ОАБр НГУ

Вечер «Читай сердцем» в очередной раз доказал, что украинская культура — надежный тыл для нашей армии. Каждое произнесённое слово, каждый вклад и разыгранный лот — ещё один важный шаг в поддержку наших артиллеристов из Нацгвардии, которые защищают небо на фронте. Поэтому не забывайте, когда сердца бьются в унисон, а поэзия превращается в настоящее оружие и защиту, мы становимся непобедимыми.

Фото: пресс-служба «Книголав», пресс-служба ОАБр НГУ

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