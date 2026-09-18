Помада не сотрется весь вечер: секрет Лизы Кудроу

Лиза Кудроу / © Associated Press

Реклама

Идеальная помада, которая выдерживает ужин, бокал вина и долгий вечер, — это почти бьюти-мечта. Обычно мы полагаемся на стойкие формулы или контурный карандаш, чтобы цвет не исчезал и не выходил за пределы губ. Однако визажист Лизы Кудроу предлагает гораздо менее очевидный лайфхак, об этом рассказало издание Woman&Home.

На 78-й церемонии вручения премии Emmy, которая состоялась 14 сентября 2026 года, актриса появилась на голубой ковровой дорожке с нежным макияжем: с лёгким smoky eye и естественным розово-сливовым оттенком на губах. Именно помада привлекала внимание, поскольку она оставалась чёткой и аккуратной на протяжении всего вечера.

Реклама

За безупречный результат отвечал знаменитый визажист Бретт Фридман. Его профессиональный секрет оказался на удивление простым: ведь перед нанесением цвета он советует провести по контуру губ средством для заполнения мелких морщинок.

Реклама

По принципу действия этот хитроумный продукт напоминает праймер для лица, средство создает более гладкую основу и помогает пигменту лучше держаться. Кроме того, он должен предотвращать растекание цвета за контур губ, а также преждевременное выцветание и осыпание.

© Associated Press

А уже поверх нарисованного контура Фридман нанес на губы средство 2 в 1, сочетающее в себе контурный карандаш и тинт для губ. Оно обладает стойкой формулой, поэтому цвет дольше держится на губах. Для актрисы выбрали теплый припыленный розовый оттенок, максимально близкий к естественному цвету ее губ.

Если помада у вас постоянно исчезает с центра губ или растекается за пределы контура, стоит воспользоваться секретом Лизы Кудроу. Иногда для стойкого макияжа важно не только то, какую помаду вы наносите, но и то, насколько хорошо вы подготовили кожу вокруг губ.

Новости партнеров

Новости партнеров