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Помада не сотрется весь вечер: секрет Лизы Кудроу
Визажист Лизы Кудроу раскрыл необычный бьюти-секрет, благодаря которому помада актрисы оставалась безупречной на протяжении всего вечера церемонии Emmy Awards, и для этого не потребуется даже специальная стойкая помада.
Идеальная помада, которая выдерживает ужин, бокал вина и долгий вечер, — это почти бьюти-мечта. Обычно мы полагаемся на стойкие формулы или контурный карандаш, чтобы цвет не исчезал и не выходил за пределы губ. Однако визажист Лизы Кудроу предлагает гораздо менее очевидный лайфхак, об этом рассказало издание Woman&Home.
На 78-й церемонии вручения премии Emmy, которая состоялась 14 сентября 2026 года, актриса появилась на голубой ковровой дорожке с нежным макияжем: с лёгким smoky eye и естественным розово-сливовым оттенком на губах. Именно помада привлекала внимание, поскольку она оставалась чёткой и аккуратной на протяжении всего вечера.
За безупречный результат отвечал знаменитый визажист Бретт Фридман. Его профессиональный секрет оказался на удивление простым: ведь перед нанесением цвета он советует провести по контуру губ средством для заполнения мелких морщинок.
По принципу действия этот хитроумный продукт напоминает праймер для лица, средство создает более гладкую основу и помогает пигменту лучше держаться. Кроме того, он должен предотвращать растекание цвета за контур губ, а также преждевременное выцветание и осыпание.
А уже поверх нарисованного контура Фридман нанес на губы средство 2 в 1, сочетающее в себе контурный карандаш и тинт для губ. Оно обладает стойкой формулой, поэтому цвет дольше держится на губах. Для актрисы выбрали теплый припыленный розовый оттенок, максимально близкий к естественному цвету ее губ.
Если помада у вас постоянно исчезает с центра губ или растекается за пределы контура, стоит воспользоваться секретом Лизы Кудроу. Иногда для стойкого макияжа важно не только то, какую помаду вы наносите, но и то, насколько хорошо вы подготовили кожу вокруг губ.