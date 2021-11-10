Роскошные и дорогие: какие кольца дарят звездам на помолвку

Уже завтра, 11 ноября, выходит замуж самая гламурная блондинка Голливуда – светская львица, модель, диджей и бизнесвумен Пэрис Хилтон. В предвкушении звездной свадьбы мы решили вспомнить, как Картер Реум сделал девушке предложение, оценить кольцо и рассмотреть кольца других звездных невест.

Пэрис Хилтон и Картер Реум

Пэрис Хилтон и Картер Реум / Getty Images

Картер Реум - американский предприниматель, писатель и специалист по венчурным инвестициям, а еще будущий муж Пэрис. Он сделал ей предложение на 40-й день рождения, который звезда праздновала в феврале. Это случилось на частном острове. Картер подарил возлюбленной кольцо с бриллиантом, которое разработал правнук Луи Картье - Жан Дусе.

Пэрис Хилтон / Getty Images

"Когда вы находите свою вторую половинку, вы не просто знаете об этом, вы чувствуете это", - заявила тогда Хилтон журналистам. Что ж мы в предвкушении этого роскошного торжества, ведь Хилтон устроила с него целое реалити-шоу, получившее название Paris in Love. Но скептики сомневаются, что свадьба состоится. Ведь прошлую свадьбу с актером Крисом Зилкой Хилтон тоже назначала на 11.11, а потом расторгла помолвку в очередной раз.

Кэти Перри и Орландо Блум

Февраль 2019-го стал знаковым для певицы Кэти Перри и актера Орландо Блума. Мужчина преподнес возлюбленной кольцо в форме цветка в День святого Валентина с розовым бриллиантом овальной формы, окруженным восемью бриллиантами в виде маленьких лепестков. Кто-то раскритиковал Орландо за то, что он преподнес возлюбленной кольцо, которое было очень похожим на кольцо с бриллиантом, которое он дарил своей бывшей жене модели Миранде Керр на помолвку.

Кэти Перри и Орландо Блум / Instagram Кэти Перри

Впрочем, президент WP Diamonds Эндрю Браун назвал обручальное кольцо Кэти уникальным и единственным в своем роде, а его стоимость превышает 5 миллионов долларов. В то время, как стоимость кольца Миранды обошелся Блуму примерно в 65 тысяч долларов.

Кэти Перри / Getty Images

Свадьбу пара пока что не сыграла, виной всему пандемия. Но зато в 2020 году у них родилась дочь Дейзи.

Миранда Керр / Getty Images

Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер

Музыкант Трэвис Баркер сделал предложение бизнесвумен и звезде реалити Кортни Кардашьян совсем недавно. В тесном сотрудничестве с ювелирным брендом Lorraine Schwartz он разработал дизайн помолвочного кольца для Кортни. Предложение Баркер сделал любимой на пляже, создав на песке большую цветочную композицию в форме сердца, окруженную свечами. И теперь на ее пальце сверкает кольцо из белого золота с круглым бриллиантом. "Навсегда", - именно так подписала Кардашьян фотографии этого особого момента, которыми она поделилась в Instagram в тот день.

Фрида Аасен и Томми Чиабра

Норвежская модель Фрида Аасен обручила со своим бойфрендом Томи Чиаброй - итальянским миллионером – в августе 2021 года. Фотографиями с этого события пара поделилась на своих станицах в соцсетях. Предложение Томми сделал Фриде на борту собственной роскошной яхты в Портофино, которую устелили лепестками красных роз.

Фрида Аасен и Томми Чиабра / Instagram Фриды Аасен

Когда он встал перед топ-моделью на одно колено и вручил кольцо с огромным бриллиантом, рядом, на бору яхты, играла скрипачка в пышном красном платье. Конечно же, Фрида ответила согласием. Свадьба пары запланирована на начало 2022 года.

Фрида Аасен и Томми Чиабра / Instagram Фриды Аасен

Лили Коллинз и Чарли Макдауэлла

31-летняя британская актриса Лили Коллинз в середине сентября поделилась с поклонниками приятной новостью о своей помолвке кинорежиссером Чарли Макдауэллом. Мужчина стал на одно колено во время прогулки и Лили была очень удивлена и, конечно, ответила согласием. Кольцо мужчина выбрал весьма необычное, золотое, квадратной формы и со светло-розовым камнем.

Лили Коллинз / Instagram Лили Коллинз

Тиффани Трамп и Майкл Буглос

28-летняя дочь Дональда Трампа обручена с миллиардером из Нигерии Майклом Буглосом. Они познакомились в 2018 году на отдыхе в Греции, тогда Тиффани отдыхала со своей подругой Линдсей Лохан.

Тиффани Трамп / Getty Images

А помолвочное кольцо на ее пальце засверкало в день инаугурации нового президента США – Джо Байдена. Дата их свадьбы пока что не известна.

Тиффани Трамп / Associated Press

Жасмин Тукс и Хуаном Давид Борреро

Экс-"ангел" Victoria's Secret Жасмин Тукс была помолвлена с Хуаном Давидом Борреро из Snapchat, пара уже даже успела сыграть свадьбу. Но мы не могли не поделиться красивыми снимками помолвочного кольца Жасмин. Борреро преподнес любимой кольцо, которое было сделано на заказ Ritani, с 7-каратным бриллиантом овальной огранки в желтом золоте 18 карат.

Жасмин Тукс / Instagram Жасмин Тукс

Кольцо имеет скрытый ореол с зубцами, украшенными бриллиантами, с дополнительными платиновыми зубцами, выбранными для дополнительной безопасности, и расположено на простом золотом ремешке. Кольцо оценено более чем в 250 000 долларов. В сентябре 2021 года Жасмин и Давид поженились на церемонии в Эквадоре.

Жасмин Тукс и Хуан Давид Борреро / Instagram Жасмин Тукс

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