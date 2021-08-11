"Популярнее, чем Иисус": 55 лет назад Джон Леннон извинился за свою скандальную фразу

"Популярнее, чем Иисус": 55 лет назад Джон Леннон извинился за свою скандальную фразу

В 1966 году, на пике популярности, фронтмен британской группы The Beatles Джон Леннон всего одной фразой встрял в религиозный скандал.

Журналистка Морин Клив, которая хорошо знала группу и часто брала у них интервью, опубликовала в лондонской газете Evening Standard очередную серию статей, в которых рассказывалось, как живет ливерпульская четверка: Джон Леннон, Ринго Старр, Джордж Харрисон и Пол Маккартни. Но в этот раз девушка решила сделать четыре публикации и взять интервью у каждого музыканта по отдельности.

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С Джоном Ленноном она общалась в феврале 1966 года, а в марте интервью было напечатано. В статье музыкант много размышлял о смысле жизни и интересе к индийской музыке. Журналистка также подчеркнула, что он много читал, и в его доме была огромная библиотека с собраниями таких авторов, как Альфред Теннисон, Джонатан Свифт, Оскар Уайльд, Джордж Оруэлл и Олдос Хаксли.

Но стоит отметить, что литература, которой увлекался в то время музыкант, значительно повлияла на его мировоззрение, особенно книга британского библеиста Хью Дж. Шонфилда "Заговор на Пасху", в которой он описал свои умозаключения, немного отличающиеся от общепринятой библейской версии жизни и смерти Христа. В частности, в книге приводится предположение, что Иисус на кресте находился в состоянии наркотического опьянения, но затем, после снятия с распятия, должен был прийти в себя. В своей книге Шонфилд предполагает, что план сорвался из-за действий солдата с копьем.

Но об этой книге Морин в тексте не вспомнила, но упомянула, что музыкант много читал о религии, и процитировала его фразу:

"Христианство уйдет. Оно исчезнет и усохнет. Мне не нужно спорить; я прав, и будущее это докажет. Сейчас мы более популярны, чем Иисус; я не знаю, что исчезнет раньше - рок-н-ролл или христианство. Иисус был ничего, но его последователи тупы и заурядны. И именно их извращение разрушает христианство во мне".

В Великобритании эта фраза никакой реакции не вызвала, в стране тогда посещаемость церкви была на очень низком уровне. После выхода всех четырех интервью в Evening Standard, пресс-секретарь The Beatles Тони Бэрроу предложил американскому подростковому журналу Datebook права на публикацию. Издание было довольно прогрессивным, и Бэрроу посчитал, что эти беседы будут интересны и важны для молодых поклонников The Beatles.

Джон Леннон в международном аэропорту в Бостоне, 11 августа 1966 года / Associated Press

3 июля цитата Леннона была опубликована в журнале The New York Times Magazine, но тоже никаких реакций не вызвала. Скандал случился уже в конце июля, когда Datebook таки перепечатал интервью музыкантов, вырвав из контекста оригинальной статьи самые провокационные фразы Леннона и Маккартни и поместив их на первую полосу:

"Я не знаю, что исчезнет раньше - рок-н-ролл или христианство"

"Это паршивая страна, где каждый черный - это грязный ниггер!"

В США начался радиобойкот, незадолго до американского турне The Beatles. Вскоре скандал просочился за пределы страны, и музыкантов начали осуждать и в других странах. В частности, свое негодование выразил и Ватикан. Американцы публично сжигали пластинки группы на улицах.

Участники Ку-клукс-клана, Южная Каролина, 11 августа 1966 года / Associated Press

Штат Джорджия, 12 августа 1966 года. Местные сжигают пластинки и фото группы / Associated Press

Изначально Тони Бэрроу не переживал, но из-за нарастающего массового безумия вместе с менеджером группы Брайаном Эпстайном решили наладить ситуацию. В США они провели пресс-конференцию в номере Барроу в отеле Astor Tower в Чикаго, где участники группы впервые публично высказавшись. Изначально Леннон не хотел извиняться, однако Эпстайн и Бэрроу настояли и вручили ему заранее подготовленный текст, который музыкант произнес перед камерами 11 августа 1966 года.

The Beatles на пресс-конференции в Чикаго 11 августа 1966 года / Associated Press

"Я полагаю, если бы я сказал, что телевидение популярнее, чем Иисус, мне бы это сошло с рук. Мне жаль, что я открыл рот. Я не против Бога, не против Христа, или антирелигиозный. Я же сказал то же самое о The Beatles, употребив это слово в том смысле, какой в него вкладывают люди, а не я сам. Я сказал, что The Beatles оказали большее влияние на молодежь, чем все остальные, включая даже Христа. Но я не говорил, что мы лучше или что мы более великие, чем Иисус. Меня неверно поняли…"

Позже первая жена Леннона Синтия вспоминала, что музыкант очень переживал из-за того, что случилось, ведь он потенциально подверг опасности жизни коллег по группе, высказывая свое мнение. Готовясь к встрече с репортерами, он даже расплакался. А чтобы представить более консервативными, The Beatles появились перед камерами в строгих темных костюмах, простых рубашках и галстуках.

"Если вы хотите, чтобы я извинился, если это сделает вас счастливым, тогда ладно, простите", - заключил он.

Даже после извинений группа продолжала получать угрозы. Тур группы по стране отменили, а сами музыканты решили заниматься исключительно студийной работой. В 70-х убийца Джона Леннона Марк Чепмен признался, что фраза музыканта о религии очень его разозлила и называл это богохульством. Возможно, это стало триггером последующих печальных событий.

Вывеска "Бог навсегда, The Beatles никогда", размещенна на шоссе 93, недалеко от Хазлтон, штат Пенсильвания / Associated Press

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