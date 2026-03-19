Попытка суицида, убийство и кража: не гламурные истории из жизни известных людей, о которых они не говорят

Оуэн Уилсон, Ребекка Гейхарт, Вайнона Райдер, Хью Грант / © Associated Press

Нам часто кажется, что знаменитости, которых мы видим на экранах имеют идеальную жизнь, в которой есть не только деньги и слава, а и нечто большее, что делает их счастливыми. Однако за завесой красоты и гламура на самом деле такие же люди, которые имеют проблемы и зависимости и часто не умеют их контролировать. Это истории из жизни известных людей, которые доказывают, что никто не идеален.

Овен Уилсон

В августе 2007 года актер Оуэн Уилсон пережил серьезный кризис: он пытался совершить самоубийство в своем доме в Калифорнии. По сообщениям медиа, Оуэн порезал запястье и принял большое количество таблеток. Его спасли — по некоторым данным, именно брат вызвал помощь.

Причиной уйти из жизни называли личные проблемы, в частности разрыв с актрисой Кейт Хадсон — Уилсон порезал себе запястье, потому что увидел откровенную фотографию Кейт Хадсон, которая целовалась с новым мужчиной в продуктовом магазине.

После случая актер отменил все проекты и прошел курс лечения. Впоследствии он вернулся к карьере, но избегает публичных комментариев о том периоде своей жизни.

Ребекка Гейхарт

Актриса, модель и жена покойного Эрика Дейна в июне 2001 года стала участницей трагического ДТП в Лос-Анджелесе. Женщина во время вождения разговаривала по телефону и сбила 9-летнего мальчика, когда тот переходил дорогу. Ребенок умер в больнице на следующий день.

Актрису обвинили в непредумышленном убийстве, но она заключила сделку со следствием и не получила тюремного срока — вместо этого ей назначили условное наказание, штраф и общественные работы. Но Гейхарт не признала своей вины.

Позже она рассказывала, что то событие полностью сломало ее психологически: женщина впала в глубокую депрессию, чувствовала вину и даже имела суицидальные мысли. Ее карьера после этого фактически резко пошла на спад.

Вайнона Райдер

В декабре 2001 года актрису Вайнону Райдер задержали в магазине Saks Fifth Avenue в Беверли-Хиллз за кражу одежды и аксессуаров на сумму более 5 000 тысяч долларов.

Инцидент стал резонансным, ведь в то время она уже была очень известной — сыграла одни из своих самых культовых ролей и даже получила две номинации на «Оскар». Дело звезды тогда активно освещали в СМИ, оно стало одним из самых громких голливудских скандалов того времени. Во время суда выяснилось, что актриса принимала сильные рецептурные препараты, что могло повлиять на ее поведение.

В 2002 году ее признали виновной по нескольким пунктам: кража и вандализм. Также Райдер приговорили к трем годам условного срока, 480 часам общественных работ, штрафам в размере 3700 и 6355 долларов и возмещению ущерба магазину, а также обязали пройти психологическое консультирование и консультирование по вопросам наркомании. Позже Райдер объяснила, что инцидент произошел в сложный период ее жизни, когда она переживала клиническую депрессию.

После того случая Вайнона решила сделать перерыв в работе, но на самом деле ее карьера почти остановилась.

Хью Грант

В 1995 году актер Хью Грант был арестован в Лос-Анджелесе вместе с секс-работницей, когда они занимались оральным сексом в автомобиле. Инцидент произошел на знаменитом бульваре Сансет в Голливуде. На тот момент Грант был на пике славы после выхода фильма «Четыре свадьбы и одни похороны».

Скандал мгновенно стал мировой новостью и сильно ударил по имиджу главного «романтического героя». Особенно резонансным это было из-за его на то время отношений с актрисой Элизабет Херли.

Он признал свою вину, был оштрафован на 1180 долларов, получил два года условного надзора и обязательство пройти образовательную программу по СПИДу.

Арест актера произошел примерно за две недели до выхода его первого большого студийного фильма «Девять месяцев», который он должен был продвигать на нескольких американских телешоу. Во время интервью на The The Tonight Show with Jay Leno Хью Грант не стал оправдываться после вопроса ведущего: «О чем ты, черт возьми, думал?» Грант ответил: «Думаю, в жизни ты понимаешь, что является правильным, а что — нет, и я совершил плохой поступок. Вот и все».