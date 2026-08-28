После рака и депрессии: Оливия Манн вновь обретает право быть красивой

Оливия Манн / © Associated Press

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Иногда путь к себе начинается не с большой психологической трансформации, а с платья, в котором вы наконец-то снова узнаете себя. Для 46-летней Оливии Манн путь к этому ощущению оказался непростым, об этом рассказало издание People. После рождения детей, борьбы с послеродовой депрессией, диагноза рака молочной железы и серии сложных операций актрисе пришлось буквально заново знакомиться со своим телом и собственным отражением в зеркале.

В интервью USA Today Манн призналась, что годы борьбы изменили не только её здоровье, но и отношение к внешнему виду и одежде.

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Оливия Манн / © Associated Press

После рождения сына Малкольма в 2021 году Оливия столкнулась с послеродовой депрессией, которую она называет очень изолированным опытом. Она, как и многие женщины, надеялась быстро вернуться к той фигуре, которая у неё была до беременности, однако этого не произошло.

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Изменился вес, изменилось тело, а вместе с ним и весь гардероб. Из-за грудного вскармливания её грудь стала значительно больше, поэтому привычная одежда просто перестала подходить. Вместо того чтобы полностью менять гардероб, актриса стала более осознанно подходить к выбору вещей и, прежде всего, отдавать предпочтение комфорту.

Оливия Манн / © Associated Press

Казалось, после года борьбы с тревогой она наконец начала выходить из этого тумана. Однако именно тогда жизнь подготовила ей новое испытание: в 2023 году у Манн диагностировали рак молочной железы.

Затем последовали операции, в том числе двойная мастэктомия и реконструкция. Её тело снова изменилось и вместе с ним изменилось отношение к одежде. В какой-то момент, после четырёх операций, Оливия поняла, что больше не хочет каждый день чувствовать себя чужой самой себе.

Оливия Манн / © Associated Press

Актриса решила, что после всех сражений, которые следовали одно за другим, она больше не собирается тратить остаток жизни на мысль о том, что ей «нечего надеть». Вместо этого Манн поставила перед собой другую задачу — найти способ снова получать удовольствие от своего отражения и от жизни.

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Еще в 2024 году она рассказывала, как привыкала к новому телу перед выходами на красную дорожку. После мастэктомии на её теле остались впадины и следы от операций, в частности в зоне, где удаляли лимфатические узлы. Некоторые платья из-за этого вызывали у неё стресс.

Оливия Манн / © Associated Press

Оливия отрастила волосы и использовала специальный макияж, похожий на татуировку, чтобы скрыть шрамы, однако со временем изменила своё отношение к ним.

«Я напоминаю себе, что это боевые раны. Я могу показывать их, когда захочу, и скрывать, когда захочу».

История Оливии Манн — это борьба не за моду, а за право вновь выбирать себя. После болезни, операций и моментов, когда собственное тело кажется незнакомым, она постепенно возвращает себе контроль, даже через такие, на первый взгляд, простые вещи, как любимое платье или удачный образ.

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Оливия Манн / © Associated Press

И главная мысль заключается в том, что шрамы, изменения и новые формы не означают, что женщина должна отказаться от желания нравиться себе. Иногда путь к себе действительно начинается с решения больше не ждать «идеального момента», а просто надеть то, в чём вы снова чувствуете себя собой.

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