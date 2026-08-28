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После рака и депрессии: Оливия Манн вновь обретает право быть красивой
После родов, пережитых тревог, рака и нескольких операций Оливия Манн поняла одну простую, но очень важную вещь: жизнь слишком коротка, чтобы каждый день смотреть в шкаф и думать, что тебе нечего надеть.
Иногда путь к себе начинается не с большой психологической трансформации, а с платья, в котором вы наконец-то снова узнаете себя. Для 46-летней Оливии Манн путь к этому ощущению оказался непростым, об этом рассказало издание People. После рождения детей, борьбы с послеродовой депрессией, диагноза рака молочной железы и серии сложных операций актрисе пришлось буквально заново знакомиться со своим телом и собственным отражением в зеркале.
В интервью USA Today Манн призналась, что годы борьбы изменили не только её здоровье, но и отношение к внешнему виду и одежде.
После рождения сына Малкольма в 2021 году Оливия столкнулась с послеродовой депрессией, которую она называет очень изолированным опытом. Она, как и многие женщины, надеялась быстро вернуться к той фигуре, которая у неё была до беременности, однако этого не произошло.
Изменился вес, изменилось тело, а вместе с ним и весь гардероб. Из-за грудного вскармливания её грудь стала значительно больше, поэтому привычная одежда просто перестала подходить. Вместо того чтобы полностью менять гардероб, актриса стала более осознанно подходить к выбору вещей и, прежде всего, отдавать предпочтение комфорту.
Казалось, после года борьбы с тревогой она наконец начала выходить из этого тумана. Однако именно тогда жизнь подготовила ей новое испытание: в 2023 году у Манн диагностировали рак молочной железы.
Затем последовали операции, в том числе двойная мастэктомия и реконструкция. Её тело снова изменилось и вместе с ним изменилось отношение к одежде. В какой-то момент, после четырёх операций, Оливия поняла, что больше не хочет каждый день чувствовать себя чужой самой себе.
Актриса решила, что после всех сражений, которые следовали одно за другим, она больше не собирается тратить остаток жизни на мысль о том, что ей «нечего надеть». Вместо этого Манн поставила перед собой другую задачу — найти способ снова получать удовольствие от своего отражения и от жизни.
Еще в 2024 году она рассказывала, как привыкала к новому телу перед выходами на красную дорожку. После мастэктомии на её теле остались впадины и следы от операций, в частности в зоне, где удаляли лимфатические узлы. Некоторые платья из-за этого вызывали у неё стресс.
Оливия отрастила волосы и использовала специальный макияж, похожий на татуировку, чтобы скрыть шрамы, однако со временем изменила своё отношение к ним.
«Я напоминаю себе, что это боевые раны. Я могу показывать их, когда захочу, и скрывать, когда захочу».
История Оливии Манн — это борьба не за моду, а за право вновь выбирать себя. После болезни, операций и моментов, когда собственное тело кажется незнакомым, она постепенно возвращает себе контроль, даже через такие, на первый взгляд, простые вещи, как любимое платье или удачный образ.
И главная мысль заключается в том, что шрамы, изменения и новые формы не означают, что женщина должна отказаться от желания нравиться себе. Иногда путь к себе действительно начинается с решения больше не ждать «идеального момента», а просто надеть то, в чём вы снова чувствуете себя собой.