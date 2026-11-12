Сьюки Уотерхаус / © Associated Press

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Ещё несколько лет назад Сьюки Уотерхаус могла позволить себе не слишком заботиться о том, насколько тщательно продуман её повседневный образ. Однако после рождения ребёнка в 2024 году её взгляд на стиль несколько изменился. 34-летняя актриса, певица и невеста Роберта Паттинсона призналась, что теперь старается выглядеть более собранной, и, как оказалось, дело не только в личных предпочтениях.

В 2026 году в Нью-Йорке Сьюки пообщалась с журналистами издания PEOPLE и рассказала, что материнство повлияло даже на её гардероб.

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Сьюки Уотерхаус / © Associated Press

«Пожалуй, теперь я немного лучше привожу себя в порядок, чем раньше» — сказала она, а потом с юмором объяснила причину.

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«Немного неловко появляться на людях с ребенком и при этом выглядеть неряшливо. Возможно, я просто стараюсь больше, чтобы другие мамы меня не осуждали»— звезда хорошо знает, что такое негласный «мамский дресс-код», правда, её собственный подход к элегантности остаётся довольно непринуждённым.

Но мода — лишь одно из изменений, которые принесло ей материнство. Ранее в интервью актриса признавалась, что очень эмоционально отреагировала на новость о том, что у нее будет девочка. Как только узнала пол будущего ребенка, сразу позвонила маме со слезами на глазах.

Сьюки Уотерхаус / © Associated Press

«Я подумала, «Боже мой, неужели мне придется пройти через все то, через что ты прошла со мной?»» — вспоминала актриса и шутила о своем нелегком подростковом периоде. Впрочем, мама успокоила дочь и заверила, что та была замечательным ребёнком.

Кроме того, Сьюки рассказала о воспитании своей дочери, которая уже подрастает, и назвала себя довольно типичной «мамой-миллениалом». Она любит четкое расписание, планирование и предсказуемый распорядок дня. По словам звезды, именно дисциплина помогает совмещать материнство с насыщенным гастрольным графиком.

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Сьюки Уотерхаус и Роберт Паттинсон / © Associated Press

«Я люблю распорядок. Он означает, что моя дочь счастлива, поэтому благодаря ему даже хаос гастролей становится управляемым» — пояснила она. А вот разлука с ребенком, признается Сьюки, со временем совсем не становится легче.

«Ваше тело буквально горит от желания быть рядом с малышом и это чувство никуда не исчезает» — поделилась она.

История Сукки Уотерхаус — это знакомое многим мамам стремление найти баланс между личной жизнью, работой и заботой о ребенке. Даже звёзды не застрахованы от мыслей о том, как их оценивают другие родители, и порой тоже пытаются соответствовать воображаемому стандарту «идеальной мамы».

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