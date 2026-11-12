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После рождения ребенка всё изменилось: невеста Роберта Паттинсона Сьюки Уотерхаус призналась, из-за чего ей стыдно как маме
Материнство меняет не только привычки, приоритеты и образ жизни, но и отношение к собственному стилю. Британская актриса и певица Сьюки Уотерхаус рассказала, почему после рождения дочери стала уделять больше внимания своему внешнему виду.
Ещё несколько лет назад Сьюки Уотерхаус могла позволить себе не слишком заботиться о том, насколько тщательно продуман её повседневный образ. Однако после рождения ребёнка в 2024 году её взгляд на стиль несколько изменился. 34-летняя актриса, певица и невеста Роберта Паттинсона призналась, что теперь старается выглядеть более собранной, и, как оказалось, дело не только в личных предпочтениях.
В 2026 году в Нью-Йорке Сьюки пообщалась с журналистами издания PEOPLE и рассказала, что материнство повлияло даже на её гардероб.
«Пожалуй, теперь я немного лучше привожу себя в порядок, чем раньше» — сказала она, а потом с юмором объяснила причину.
«Немного неловко появляться на людях с ребенком и при этом выглядеть неряшливо. Возможно, я просто стараюсь больше, чтобы другие мамы меня не осуждали»— звезда хорошо знает, что такое негласный «мамский дресс-код», правда, её собственный подход к элегантности остаётся довольно непринуждённым.
Но мода — лишь одно из изменений, которые принесло ей материнство. Ранее в интервью актриса признавалась, что очень эмоционально отреагировала на новость о том, что у нее будет девочка. Как только узнала пол будущего ребенка, сразу позвонила маме со слезами на глазах.
«Я подумала, «Боже мой, неужели мне придется пройти через все то, через что ты прошла со мной?»» — вспоминала актриса и шутила о своем нелегком подростковом периоде. Впрочем, мама успокоила дочь и заверила, что та была замечательным ребёнком.
Кроме того, Сьюки рассказала о воспитании своей дочери, которая уже подрастает, и назвала себя довольно типичной «мамой-миллениалом». Она любит четкое расписание, планирование и предсказуемый распорядок дня. По словам звезды, именно дисциплина помогает совмещать материнство с насыщенным гастрольным графиком.
«Я люблю распорядок. Он означает, что моя дочь счастлива, поэтому благодаря ему даже хаос гастролей становится управляемым» — пояснила она. А вот разлука с ребенком, признается Сьюки, со временем совсем не становится легче.
«Ваше тело буквально горит от желания быть рядом с малышом и это чувство никуда не исчезает» — поделилась она.
История Сукки Уотерхаус — это знакомое многим мамам стремление найти баланс между личной жизнью, работой и заботой о ребенке. Даже звёзды не застрахованы от мыслей о том, как их оценивают другие родители, и порой тоже пытаются соответствовать воображаемому стандарту «идеальной мамы».