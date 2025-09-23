"Последнее ограбление": как Дэйв Батиста будет охотиться на "Мону Лизу"

Дейв Батиста

Представьте постапокалиптический мир, где исчезли все современные коммуникации и сервисы, а выжившие люди жестоко борются за ограниченные ресурсы. Будет ли в таком мире место для искусства? Нужно ли будет кому-то спасать и хранить шедевры прошлого? Первая мысль — нет. Но «Последнее ограбление», который вышел в украинский прокат, предлагает другой ответ.

ТСН.ua вместе с украинским дистрибьютором ленты, компанией Adastra Cinema, рассказывает интересные факты о фильме, который сделал из крепкого Дэйва Батисты вынужденного ценителя высокой живописи.

О чем фильм

Через десять лет после массивной солнечной вспышки, которая уничтожила три четверти населения мира и почти все современные технологии, Джейк, бывший сборщик хлама со спасательного судна, использовал свои навыки, чтобы стать востребованным охотником за сокровищами. Отчитываясь своему заказчику, самоназванному правителю бывшей Великобритании Королю Артуру, Джейк выражает желание иметь лодку, на которой он сможет отплыть в Новый мир, чтобы начать новую жизнь. И Король дает Джейку именно ту миссию, которую он искал, — достаточно серьезную, чтобы получить желаемое судно. А именно — найти и привезти в Англию легендарный шедевр Леонардо Да Винчи «Мона Лиза». Считается, что картина находится в тайном хранилище в охваченной войной Франции. И Джейк отправляется в дорогу…

Звездный герой — Дэйв Батиста

Главного героя в «Последнем ограблении» сыграл звезда «Стражей Галактики» и «Дюны» Дэйв Батиста, который также выступил одним из исполнительных продюсеров ленты. «Меня сразу заинтересовал сценарий, полный неожиданных поворотов и написанный с большой душой. И также я сразу заметил сюжетные аспекты, которые мне хотелось расширить и развить. Как продюсер, я всегда ищу возможность внести свой творческий вклад, и здесь я смог это сделать, — рассказывает Батиста. — Джейк как персонаж понравился мне с самого начала. Он немного напоминает Индиану Джонса — настоящий и отважный охотник за сокровищами».

Дейв Батиста

Неоднозначные антагонисты: Тормунд из «Игры престолов» и Сэмюэль Л. Джексон

Кто же противостоит Джейку в его миссии? Главным злодеем в «Последнем ограблении» является грозный военачальник Волков (Кристофер Хивью — Тормунд из «Игры престолов») и его приспешник Горыныч (бывший каскандер Даниэль Бернхардт). Волков и Горыныч — преступники, которые вместе сидели в одной тюрьме, а когда солнечная вспышка уничтожила электронику — вырвались на свободу. Они сформировали армию и начали завоевывать, грабить и хватать все, что попадалось им на глаза — имущество, людей, художественные шедевры, — что угодно. «Мы выходим в мир, как вирус, — говорит о преступниках с говорящими именами Даниэль Бернхардт.— Город за городом. Село за селом. Многие люди следуют за нами, потому что они разделяют наше стремление вернуть то, чего, как мы думаем, мы заслуживаем».

А что Король Артур — тот, через кого вообще пересеклись пути всех этих персонажей? Его в фильме воплотил Сэмюэль Л. Джексон, сыграв роль, несколько похожую на его эксцентричного язычника-миллиардера из франшизы «Кингсмен». «Только ближе к концу истории мы узнаем истинные намерения Короля Артура, ведь он держит нас в догадках, и, вероятно, неправильных, на протяжении всего фильма», — интригует Дэйв Батиста.

Сэмюэль Л. Джексон и Дэйв Батиста

Режиссер-каскадер и «крафтовые» спецэффекты

«Последнее ограбление» снял Джей Джей Пири — режиссер, в активе которого — боевик «Игра киллера» и вампирский экшен для Netflix «Дневная смена». Изначально известный преимущественно как каскадер и координатор боевых искусств, Джей Джей Пири теперь вообще снимает прямолинейные боевики, в которых все грохочет, взрывается и гремит, как в аналогичных фильмах 1980-х или 1990-х с Арнольдом Шварценеггером, Сильвестром Сталлоне и т.д. И этот же вайб он привнес и в «Последнее ограбление» — в частности, благодаря тому, что в фильме по-максимуму использованы трюки, реальные локации и практические спецэффекты.

Реклама

Снимали «Последнее ограбление» в столице Словакии, Братиславе, и ее окрестностях, задействовав более 22 реальных локаций. Также для фильма создали два интерьера специального военного поезда, которым по сюжету Волков и его приспешники путешествуют опустошенными землями бывшей Европы: один — в павильоне, а второй — внутри реального подвижного поезда на колеях. А еще для экранного воплощения мечты Джейка — 33-метрового парусника, — пришлось привезти в Братиславу соответствующий деревянный корабль из Италии и снимать его на фоне зеленого экрана, ведь ни в Словакии, ни в соседних странах подходящего по размерам и внешнему виду корабля просто не нашлось.

Но все эти усилия себя оправдали, ведь «Последнее ограбление» получилось действительно драйвовым и увлекательным. А, чтобы узнать, удалось ли совершить само ограбление, нужно посмотреть фильм.