Последняя принцесса Гавайев: как выглядела и почему не стала королевой

Принцесса Каиулани / © Getty Images

Принцесса Каиулани была наследницей гавайского престола. Она родилась в 1875 году в Гонолулу и была единственной дочерью принцессы Мириам Ликелике и ее мужа Арчибальда Клеггорна. На момент рождения Ка’иулани, она была четвертой в очереди на престол.

По словам историка Эми Боингтон, Ка’иулани выросла в великолепном и роскошном поместье. С раннего возраста она обучалась частным образом под руководством нескольких гувернанток и вскоре свободно владела гавайским, английским, французским и немецким языками. Принцесса была популярной среди местных жителей, занималась серфингом и также стала очень талантливой художницей.

После смерти матери, Каиулани стала второй в очереди на престол после своей тети королевы. В 1889 году было признано целесообразным отправить Каиулани в Англию для получения надлежащего образования и отстранить ее от интриг и беспорядков. Принцесса хорошо адаптировалась в Британии, однако пока она завершала обучение, на ее родине произошел переворот — сахарные магнаты, поддержанные американцами свергли ее тетю — королеву. Всего в 17 лет будущее Каиулани оказалось под угрозой.

Принцесса осталась в Европе, тем временем ее тетя, королева, отреклась от власти в пользу Соединенных Штатов в надежде, что они восстановят монархию. Поэтому принцесса решила заручиться поддержкой в Америке. Она посетила Соединенные Штаты — в 1893 году прибыла в Нью-Йорк, а затем поехала в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом Гровером Кливлендом, и обратилась к американскому народу словами: «70 лет назад христианская Америка начала помогать нам, а сегодня три цента за фунт считаются важнее прав целого народа».

В результате в 1897 году она вернулась на Гавайи, где была уже обычной гражданкой на земле, аннексированной США.

Принцесса Кайулани умерла 6 марта 1899 года в возрасте всего 23 лет от тяжелого воспалительного ревматизма, который, предположительно, развился как осложнение после инфекционного заболевания и постепенно поразил ее сердце. Ее состояние уже было ослаблено годами болезней, стрессом и жизнью в изгнании, а после возвращения на Гавайи болезнь резко прогрессировала. В итоге организм не выдержал последствий воспалительного процесса, который в те времена почти не поддавался эффективному лечению.