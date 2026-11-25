Джейми Ли Кертис / © Associated Press

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С годами дни рождения приобретают совершенно иное значение. Это уже не только повод загадать желание и задуть свечи на торте, но и момент, когда остро ощущается течение времени, вспоминаются те, кого больше нет рядом, и вы задумываетесь о том, что действительно важно.

Именно этими размышлениями поделилась со своими подписчиками лауреат премии «Оскар» Джейми Ли Кертис. Как пишет издание Woman&Home, в этом году празднование стало для актрисы очень эмоциональным, ведь после смерти старшей сестры Келли она впервые встретила свой день рождения как последняя живая представительница ближайшего поколения своей семьи.

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Личное признание актрисы

К своему посту Джейми добавила трогательные семейные фотографии, на которых можно увидеть её родителей — актёров Джанет Ли и Тони Кертиса, а также других близких людей.

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«Сегодня впервые я стала единственной живой представительницей своей ближайшей семьи и ещё одного близкого круга родственников. Последняя в своём роду» — написала актриса.

Очень тяжелым ударом для неё стала потеря сестры Келли, которая скончалась в мае в возрасте 69 лет. Джейми призналась, что эта смерть стала сильным ударом и в день рождения она испытывала грусть. В то же время актриса подчеркнула, что благодарна за свою жизнь, за личные отношения, творческую реализацию и возможность быть рядом с теми, кого любит.

Она также поблагодарила родителей, отчима, сестру и её мужа, большую семью, друзей, а особенно своего мужа, дочерей, их семьи и маленького внука. Именно они сегодня формируют её мир и помогают ощущать полноту жизни.

Джейми Ли Кертис научилась воспринимать течение времени

Джейми Ли Кертис / © Associated Press

Размышления о старении и смертности для актрисы не ново. Ранее она уже признавалась, что после 60 лет по-другому взглянула на собственную жизнь и осознала, насколько ограничено время. Это понимание стало для неё своеобразным толчком больше не тратить энергию на токсичных людей, отношения, которые не приносят радости, и вещи, не имеющие настоящей ценности.

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По словам Кертис, пережитые утраты не заставляют её отказываться от жизни, напротив, они придают ей желание действовать, говорить важные слова, любить близких и отстаивать то, во что веришь.

Актриса называет осознание собственной смертности стимулом, который помогает не откладывать важное на потом. Ведь впереди ещё столько всего, что она хочет успеть сделать.

Потери оставляют пустоту, которую невозможно заполнить, но в то же время помогают острее ощутить ценность тех, кто остается рядом. И, пожалуй, главная мысль заключается в том, что не стоит ждать особого повода, чтобы обнять близких, сказать о любви или решиться на что-то важное. Жизнь происходит именно сейчас, и это лучшая причина ценить каждый её день.

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