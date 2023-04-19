Потомственная любовница и неряха: неожиданные факты о королеве Камилле

Их связь началась в далекие 70-е, когда Чарльз еще не был знаком со своей первой женой Дианой Спенсер, но уже знал, что Камилла Шанд - именно та женщина, которую он хочет видеть рядом с собой. Однако, оставаясь для наследника короны идеальной спутницей, Камилла, конечно же, отнюдь такой не была. О скелетах в ее шкафу и поговорим сегодня.

Ее прабабушка была любовницей короля Эдуарда VII

Алиса Кеппел / Фото: Getty Images

Камиллу и Чарльза познакомила их общая подруга, и буквально сразу же Камилла заявила наследнику королевы Елизаветы II, что ее прабабушка Алиса Кеппел была любовницей принца Эдуарда Уэльского (будущего короля Эдуарда VII, прадедушки королевы Елизаветы II).

Прабабушка Камиллы вышла замуж в 23 года за британского офицера достопочтенного Джорджа Кеппела, сына 7-го графа Албемарль. Он был старше нее на четыре года. Замужество дало ей титул и высокое место в британском светском обществе, но ее муж, как и многие аристократы того времени, не мог обеспечить семью финансово. И поэтому не возражал, чтобы его красивая и стройная супруга с голубыми глазами и большим бюстом стала содержанкой богатых мужчин. С принцем Уэльским она познакомилась, когда ей было 29, а ему - 56, и стала его главной фавориткой. Их связь не прервалась даже, когда он взошел на трон, и завершилась только со смертью монарха.

Чарльз и Камилла / Фото: Getty Images

Когда королева Елизавета II, которая была хорошо осведомлена об истории своего прадеда, узнала, что у ее сына роман с Камиллой, не придала этому серьезного значения. Камиллу тогда при дворе рассматривали не более чем девушку для развлечений, а не для брака.

Ее ненавидела принцесса Диана

На самом деле Камилла Шанд и Диана Спенсер некоторое время были даже приятельницами. Но, когда Диана узнала о том, что Камилла "положила глаз" на Чарльза, их контакты практически прекратились. Те редкие фото, которые можно найти в архивах лишь напоминают о временах, когда обе женщины вращались в одинаковых кругах светского Лондона.

Камилла и Диана / Фото: Getty Images

Когда дворец настойчиво рекомендовал Чарльзу жениться на Диане Спенсер, Камилла поддержала его, осознавая, что им все равно не позволят быть вместе. В 1981 году Чарльз женился на Диане и первые пять лет брака был прилежным семьянином. Но потом стало очевидно, что они слишком разные и он не счастлив в этих отношениях. Камилла к тому моменту также имела трудности в личной жизни (муж ей изменял), поэтому бывшие любовники стали любовниками в настоящем. Диана быстро об этом узнала. И всю оставшуюся жизнь ее терзал этот любовный треугольник, в котором она оказалась. В интервью программе "Панорама" 1995 году Диана, отвечая на вопрос о своих отношениях с мужем, сенсационно заявила: "В этом браке нас было трое, поэтому было немного тесно". Не трудно догадаться, что принцесса Уэльская искренне не любила Камиллу, которая разрушила, по ее мнению, их с Чарльзом брак. Кстати, именно Диана придумала для Камиллы прозвище "ротвейлер", которое означало, что она некрасивая, но имеет сильную хватку.

Она была немного неряшливой

Королева Камилла / Фото: Associated Press

В очень узких кругах известно о том, что Камилла никогда не была человеком чистоплотным. Беспорядок в ее доме был привычным делом. Даже удивительно, как такая женщина приглянулась педантичному Чарльзу. Но есть у них одна общая черта – они оба любят жизнь в деревне. Камилла разошлась со своим мужем Эндрю Паркер-Боулзом задолго до их официального развода, жила она одна в собственном доме Рэй Милл-Хаус, который купила в 1996 году. Это была ее отдушина. Во-первых, дом находился совсем рядом с Хайгроув-Хаусом, где любил бывать Чарльз, а во-вторых, она могла там возиться с грядками, гулять с собаками и приглашать в гости внуков. Чарльз, как известно, любит выращивать в своем саду сливы, а Камилла – горох. "Если вы вытащите его прямо из стручков, он восхитителен, действительно очень сладкий. Я беру всех своих внуков в сад, и они часами едят горох", - рассказала однажды Камилла.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Словом, быть аккуратной в деревне Камилле совсем не обязательно. А ее подруга, с которой будущая королева как-то снимала квартиру в Лондоне, рассказала, что Камилла могла прийти домой и, раздевшись, бросить вещи просто на пол. Однако есть вероятность, что с годами Чарльз помог ей избавиться от этой привычки.

Ее уволили с работы

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Все знают Камиллу как члена королевской семьи, которая безукоризненно исполняет свои королевские обязанности. Но мало кто знает, что Камиллу уволили с ее первой работы.

В возрасте 16 лет она поехала учиться в школу Mon Fertile в Толоченаз, Швейцария. А завершив курс в Швейцарии, приняла первое взрослое решение поехать учиться во Францию, чтобы изучать французский язык и французскую литературу в Институте Лондонского университета в Париже в течение шести месяцев. Уже после возвращения в Лондон Камилла работала секретарем в различных фирмах в Вест-Энде, а позже занимала должность администратора в престижной фирме Sibyl Colefax & John Fowler в Mayfair. И хотя Камилла отлично справлялась со своими должностными обязанностями, ее уволили после того, как она опоздала на работу из-за того, что накануне вечером посещала танцы.

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