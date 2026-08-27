Правда о песне «Jolene» и «открытом» браке: к кому Долли Партон ревновала своего мужа / © Associated Press

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После смерти Долли Партон поклонники вновь вспоминают о её огромном музыкальном наследии, и среди самых известных песен — «Jolene», написанная ею в 1973 году. Её неоднократно перепевали, в том числе и Бейонсе, а композицию даже включили в Зал славы «Грэмми». Но мало кто знает, насколько реальной была история, вдохновившая певицу на создание этого хита, об этом рассказало издание Hello!.

Кто такая Джолин

Долли Партон / © Associated Press

Однажды Долли рассказала, что её муж Карл Дин стал пользоваться чрезмерным вниманием со стороны рыжеволосой сотрудницы банка. Женщина явно испытывала к нему симпатию, а самому Карлу, по словам Долли, нравилось ходить в банк именно из-за этого внимания. Для супругов всё это превратилось в шутку, Долли даже подначивала мужа, мол, он проводит в банке подозрительно много времени, неужели у них столько денег.

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Впрочем, певица признавалась, что, несмотря на юмор, соперница действительно задела её за живое. Высокая, эффектная рыжеволосая красавица обладала именно теми чертами, которых, как считала Долли, не было у неё самой. Эта история легла в основу песни, в которой героиня умоляет другую женщину не отнимать у неё любимого.

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«Какой бы красивой ни была женщина, она всё равно будет чувствовать угрозу со стороны других женщин», — объясняла Партон.

Откуда взялось имя Джолин

Долли Партон / © Associated Press

У имени главной героини тоже есть реальное происхождение, правда, совсем не от той банковской служащей. Во время одного из своих концертов Долли встретила маленькую девочку с роскошными рыжими волосами, светлой кожей и зелеными глазами. Певица спросила её имя, девочка ответила: «Джолин»

Долли повторила его несколько раз и поняла, что это идеальное название для песни. Так обычное знакомство помогло появиться на свет одному из самых известных женских имен в поп-культуре. Позже Долли шутила, что именно той банковской сотруднице обязана частью своего состояния. Если бы не эта история, не было бы «Jolene», а значит, и всех денег, заработанных на этом хите.

«Открытый» брак Долли Партон

Долли Партон / © Associated Press

Долли и Карл Дин поженились в 1966 году и оставались вместе до его смерти в марте 2025 года. Их отношения редко оказывались в центре общественного внимания, хотя слухи об изменах время от времени возникали.

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Сама Партон когда-то называла их брак «открытым», но имела в виду совсем не то, что можно было бы подумать. Супруги позволяли друг другу флиртовать с другими людьми, но сексуальных отношений вне брака не предполагалось.

Долли не скрывала, что ей нравится флиртовать и что она может восхищаться разными мужчинами — от лысых и полных до худых. Однако, по её словам, Карл знал, что она всегда вернётся домой, и он тоже мог позволить себе невинный флирт.

«Jolene» навсегда останется песней о ревности, страхе потерять любимого человека и женской уязвимости. Однако реальная история Долли Партон оказалась гораздо интереснее сюжета песни: немного флирта, ревности, крепкий брак и случайное детское имя, которое превратилось в музыкальную легенду.

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