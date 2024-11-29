Праздничный обед, открытки и подарки: интересные рождественские традиции Виндзоров

У членов британской королевской семьи есть свои собственные рождественские традиции, которым они следуют из года в год. Сегодня рассказываем вам о самых интересных из них.

Рождественский обед во дворце

Все начинается за несколько дней до Рождества. Во времена правления королевы Елизаветы II монарх устраивала ежегодный обед для широкого круга своей семьи в Букингемском дворце. Что происходило на таком обеде никто не знает, так как дворец никогда не делился снимками, ведь это частное мероприятие. Фотографы могли только подловить Кейт и Уильяма, сестер Йоркских или принца Гарри с женой Меган по пути во дворец.

Когда на престол взошел сын Елизаветы II – король Чарльз – он с супругой королевой Камиллой устроили такой обед в Виндзорском замке. Учитывая, что недавно стало известно, что Букингемский дворец закрывается на ремонт на три года, очевидно, что традиция короля Чарльза продолжится.

Рождественские открытки членов семьи

Каждый год в канун Рождества члены семьи представляют свою праздничную открытку. Это не обязательно зимняя карточка, фото может быть любым, главное, что на нем запечатлены все члены семьи. Позже именно эти открытки рассылают королевские сотрудники в ответ на письма, которые приходят во дворец в праздничный сезон. Известный факт, что королева Елизавета II начинала подписывать рождественские открытки еще во время своего летнего отпуска в Балморале.

Рождественский концерт принцессы Уэльской

Рождественский концерт принцессы Уэльской / Фото: Getty Images

Супруга принца Уильяма – Кейт – уже четвертый год подряд проводит свой рождественский концерт Together at Christmas в Вестминстерском аббатстве. В этом году в центре внимания мероприятия будет тема "насколько мы нужны друг другу, особенно в самые трудные времена нашей жизни". Концерт обычно посещает вся королевская семья, а Кейт и Уильям приезжают с детьми.

Рождественская служба в Сандрингеме

Члены королевской семьи на рождественской службе в церкви Святой Марии Магдалины / Фото: Getty Images

Все с нетерпением ждут королевскую проходку от замка Сандрингем к церкви Святой Марии Магдалины, куда семья направляется на праздничную службу. Обычно там присутствуют все старшие члены семьи. Они охотно общаются с пришедшей их поприветствовать публикой. После службы во главе с королем Чарльзом все возвращаются в Сандрингем – зимнее поместье Виндзоров, где собираются за семейные обедом уже в более узком кругу.

Подарки в канун рождества

Подарками у Виндзоров принято обмениваться в канун Рождества. Это происходит за день до Рождества, перед тем, как семья отправляется на службу. Члены семьи чтят свое немецкое наследие, открывая подарки после дневного чая в канун Рождества, а не в само Рождество.

Принц Гарри пишет подробнее описывал, как это происходит в своей книге "Запасной". "Мы были в Сандрингеме в большой комнате с длинным столом, накрытым белой скатертью и белыми именными карточками. По обычаю, в начале вечера каждый из нас находил свое место, вставал перед своим подарком. Затем все внезапно начинали открывать подарки одновременно", - писал Гарри.

Рождественские пожертвования

Монарх каждый год на Рождество делает пожертвования, а также дарит рождественские елки Вестминстерскому аббатству, собору Святого Павла, собору Святого Джайлса и церкви Кэнонгейт в Эдинбурге. Также церкви и школы в районе Сандрингема получают елки от Его Величества.

Принцесса Кейт / Фото: Getty Images

Рождественская речь монарха

Эта традиция берет свое начало с 1952 года, когда королева Елизавета II впервые записала рождественское обращение к народу. В своей речи монарх размышляла о прошедшем годе и смотрит в будущее. Первые эти записи транслировались на радио, а с 1957 состоялась первая трансляция по телевидению.

Королева Елизавета II, 1957 год / Фото: Getty Images

Король Чарльз III впервые обратился к нации с рождественским обращением в 2022 году. Это была его первая праздничная речь в лице монарха.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Читайте также: