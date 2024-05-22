Празднуют годовщину: интересные факты о свадьбе королевы Летиции и короля Филиппа VI

22 мая исполняется 20 лет со дня свадьбы наследного принца Фелипе и Летиции Ортис – нынешних короля и королевы Испании. В честь праздника мы решили вспомнить о том, какой была их королевская свадьба и рассказать вам несколько интересных фактов об этом событии.

1.Летиция Ортис Рокасолано и наследный принц Испании Фелипе познакомились на работе, когда журналистка снимала репортаж о затонувшем танкере у берегов Испании в Галисии.

Помолвка Летиции Ортис и принца Фелипе / Фото: Getty Images

2. 1 ноября 2003 года королевский двор объявил о помолвке Летиции и принца Астурийского после того, как Фелипе сделал своей возлюбленной предложение, подарив ей обручальное кольцо с бриллиантом в 16 карат и отделкой из белого золота. Летиция в свою очередь преподнесла жениху запонки из белого золота и сапфиров и классическую книгу.

3. 21 мая 2004 года, за день до свадьбы, королевская семья устроила для своих гостей торжественный ужин в Королевском дворце Эль-Пардо, где присутствовало 300 гостей.

Свадьба Летиции и принца Фелипе / Фото: Associated Press

4. Свадьба пары состоялась 22 мая 2004 года. Церемонию провел архиепископ Мадрида Антонио Мария Руко Варела.

Летиция Ортис со своим отцом на свадьбе / Фото: Associated Press

5. Их свадьба стала первой государственной свадьбой в Испании за более чем 50 лет и первой королевской свадьбой почти за столетие. Это также была первая свадьба, состоявшаяся в соборе Альмедуна, освященном в 1993 году.

6. В Испании церемонию посмотрело 25 миллионов человек. А присутствовало на ней 1200 гостей, в том числе представители 36 королевских домов и глав государств.

Принц Фелипе с мамой королевой Софией / Фото: Associated Press

7. Свадебный банкет состоялся в Королевском дворце. В своей торжественной речи принц Фелипе сказал, что они с супругой "будуть всегда думать об Испании и вся их жизнь будет посвящена благополучию испанцев".

Летиция и принц Фелипе на свадебном банкете / Фото: Getty Images

Свадьба Летиции и принца Фелипе / Фото: Getty Images

8. Расходы на свадьбу были разделены между правительством (взявшим на себя большую часть бюджета на безопасность и украшение улиц) и Королевским домом (который отвечал за банкет, наряды, приглашения). Свадьбу оценили (по некоторым оценкам) от 21 до 40 миллионов евро.

Свадьба Летиции и принца Фелипе / Фото: Getty Images

9. Летиция шла под венец в белом платье, созданном Мануэлем Пертегазом и в тиаре в стиле ампир, в которой выходила замуж мать Фелипе – королева София. Платье невесты было из валенсийского шелка и расшито серебряными и золотыми нитями, фата – три метра длиной.

10. Принц Фелипе носил в день свадьбы парадную форму командующего испанской армией.

Король Хуан Карлос I, Летиция Ортис, принц Фелипе и королева София / Фото: Getty Images

11. После свадьбы Летиция получила титул принцессы Астурийской и титул Ее королевского Высочества, Фелипе остался при своем титуле наследного принца Астурийского.

Свадьба Летиции и принца Фелипе / Фото: Getty Images

12. В браке у пары родилось две дочери – наследница трона принцесса Леонор и ее младшая сестра инфанта София.

Королева Летиция, король Филипп VI, принцесса Леонор, инфанта София / Фото: Getty Images

13. С 19 июня 2014 года после отречения от трона короля Хуана Карлоса I, Фелипе стал новым королем Испании, а его супруга стала носить титул королевы-консорта.

Свадьба Летиции и принца Фелипе / Фото: Associated Press

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