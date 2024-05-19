Празднуют годовщину свадьбы: 20 интересных фактов об отношениях Меган и Гарри

В этот день ровно шесть лет назад британский принц Гарри взял в жены американскую актрису Меган Маркл. Она стала не только его женой и матерью его детей, но и нанесла огромный раздор в королевскую семью. В 2020 году супруги объявили, что больше не хотят быть старшими членами семьи и навсегда покидают Лондон.

А за два года до этого весь мир с упованием наблюдал за счастьем младшего сына принцессы Уэльской Дианы и на тот момент принца Чарльза. Принц Гарри наконец-то встретил женщину, которую полюбил и очень быстро решил сделать ей предложение. Меган же утверждала, что понятия не имела, как живут в королевской семье и, что жизнь во дворце будет похожа на "золотую клетку" из которой ей однажды захочется выпорхнуть.

Меган Маркл и принц Гарри в 2017 году / Фото: Getty Images

Сегодня, в день их годовщины, которую пара проведет в приватной обстановке в своем доме в Калифорнии, мы решили вспомнить самые интересные факты об их отношениях и свадьбе.

1.Они познакомились в 2016 году благодаря общей подруге. В начале июля Меган Маркл приехала в Великобританию с рабочим визитом, и ее приятельница Виолет фон Вестенхольц – дочь аристократа Фредерика Патрика Пирса Фрайгерра фон Вестенхольца, близкого друга принца Чарльза – предложила актрисе организовать свидание с Гарри. Это было свидание вслепую.

2. Первые четыре месяца паре удавалось скрывать свой роман от публики. 8 ноября 2016 года Кенсингтонский дворец официально подтвердил, что Гарри и Меган встречаются.

Помолвка Меган и Гарри в день объявления помолвки / Фото: Associated Press

3. Уже через год - 27 ноября 2017 года Кларенс-хаус объявил, что Гарри сделал Меган предложение и их свадьба запланирована на май 2018 года.

4. Принц Гарри попросил Меган выйти за него замуж в северном саду Кенсингтонского дворца. Она ответила согласием.

5. Гарри подарил своей девушке помолвочное кольцо, изготовленное на заказ компанией Cleave and Company, придворными ювелирами и медалистами королевы, состоящее из большого центрального бриллианта из Ботсваны и двух бриллиантов поменьше из ювелирной коллекции его матери принцессы Дианы.

Помолвочное кольцо Меган Маркл / Фото: Getty Images

6. Сразу же было объявлено, что после свадьбы они будут жить в Ноттингемском коттедже на территории Кенсингтонского дворца.

7. Свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоялась в субботу, 19 мая 2018 года, в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке в Великобритании.

Свадьба Меган Маркл и принца Гарри / Фото: Associated Press

8. Накануне свадьбы утром бабушка Гарри – королева Елизавета II – присвоила внуку и его будущей супруге титулы герцога и герцогини Сассекских.

Свадьба Меган Маркл и принца Гарри / Фото: Associated Press

9. Меган Маркл стала второй американской (после Уоллис Симпсон) и первой женщиной смешанной расы, вступивший в брак с членом британской королевской семьи.

Свадьба Меган Маркл и принца Гарри / Фото: Associated Press

10. Согласно условиям Закона о наследовании короны 2013 года, первым шести лицам в линии наследования требуется согласие Суверена для вступления в брак. На тот момент принц Гарри был пятым в очереди на престол, поэтому он просил разрешения на брак с Меган у королевы Елизаветы II.

Свадьба Меган Маркл и принца Гарри / Фото: Associated Press

Меган Маркл с мамой Дорией / Фото: Associated Press

11. В отличие от свадьбы принца Уильяма и Кэтрин Миддлтон, день свадьбы принца Гарри и Меган Маркл не был объявлен выходным днем.

Мама Меган Дориа, принц Чарльз и герцогиня Камилла / Фото: Associated Press

12. Невеста шла к алтарю в платье, разработанном британским дизайнером Клэр Уэйт Келлер (на тот момент креативным директором Givenchy). Фата была вышита 55 цветами, представляющими 53 страны Содружества.

Свадьба Меган Маркл и принца Гарри / Фото: Associated Press

12. Меган носила бриллиантовую тиару-бандо, созданную в 1932 году для королевы Марии. Ее невесте одолжила королева Елизавета II.

Свадьба Меган Маркл и принца Гарри / Фото: Associated Press

13. Букет для невесты лично собирал жених. Гарри выбрал незабудки в честь своей покойной матери Дианы, принцессы Уэльской (это были ее любимые цветы). После свадьбы букет невесты был возложен на Могилу Неизвестного воина в Вестминстерском аббатстве, следуя королевской традиции, начавшейся с королевы-матери Елизаветы.

Свадьба Меган Маркл и принца Гарри / Фото: Associated Press

14. К алтарю Меган Маркл вел принц Чарльз, так как ее отец заболел и не смог приехать на свадьбу дочери. Он также был впутан в череду скандалов, связанных с папарацци. С тех пор Меган не общается с отцом.

Меган Маркл и король Чарльз III в день свадьбы Гарри и Меган, май 2018 года / Фото: Getty Images

15. Гарри и Меган прочитали традиционные клятвы во время церемонии, но Меган пропустила слово "подчиняться", точно так же, как это сделала принцесса Диана, когда вышла замуж за принца Чарльза в 1981 году.

Свадьба Меган Маркл и принца Гарри / Фото: Associated Press

16. Почти 30 миллионов человек в США посмотрели свадьбу, что примерно на 6 миллионов больше, чем смотрели свадьбу принца Уильяма и Кейт Миддлтон в 2011 году.

17. Принц Гарри нарушил королевскую традицию и надел обручальное кольцо (правда не из валлийского золота, а из платины) во время церемонии венчания. Он носит его до сих пор не снимая.

Свадьба Меган Маркл и принца Гарри / Фото: Associated Press

18. Через полгода дворец объявил, что Меган и Гарри ждут первенца (семье об этом рассказали на свадьбе принцессы Евгении Йоркской). Их сын Арчи родился 6 мая 2019 года. В его день рождения в 2023 году состоялась коронация короля Чарльза III.

Принц Арчи - первенец пары / Фото: Getty Images

19. В январе 2020 года Меган и Гарри сделали неожиданное заявление о том, что складывают с себя полномочия работающих членов семьи и переезжают (сперва в Канаду, а после в США). Королева Елизавета II не стала спорить, но лишила внука некоторых воинских званий, а также пару практических всех патронажей в Великобритании.

Свадьба Меган Маркл и принца Гарри / Фото: Associated Press

20. В июне 2021 года у Гарри и Меган родилась дочь, которую назвали в честь королевы – Лилибет (детское прозвище монарха). Гарри спрашивал разрешение у бабушки на то, чтобы дать это имя дочери. Перед рождением Лилибет у Меган случился выкидыш, о чем она публично рассказала, поддержав других женщин.

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