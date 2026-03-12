Празднуют "золотую свадьбу": история любви королевы Сильвии и короля Карла Густава

Королева Сильвия и король Карл Густав / © Getty Images

Детство и юность Сильвии

Сильвия Рената Зоммерлат родилась 23 декабря 1943 года в немецком городе Гейдельберг. Ее отец был немецким бизнесменом, а мать бразильянкой по национальности. Их семья была достаточно обеспеченной. Некоторое время они жили в Сан-Паулу, где юная Сильвия посещала немецкую школу, а в 1957 году вернулись в Германию. Девочке тогда было 13 лет. Много лет спустя Сильвия узнала, что ее отец был членом нацистской партии в Германии, что стало для нее большим шоком. Будущая королева училась в Мюнхенском институте переводчиков, и в 1969 году окончила его как переводчица с испанского. В 1971 году она была назначена старшим гидом-переводчиком при оргкомитете летних Олимпийских игр 1972 года, которые проходили в Мюнхене. Сильвия свободно владеет немецким, португальским, французским, испанским и английским языками, а став королевой Швеции выучила и шведский.

Знакомство с будущим королем Швеции

Их встреча состоялась на Олимпийских играх 1972 года, тех самых, где Сильвия работала переводчицей. На тот момент Карл Густав носит титул наследного принца Швеции и стал королем в 1973 году в возрасте 27 лет, после смерти его деда Густава VI Адольфа. Отец Карла Густава - принц Густав Адольф – умер в авиакатастрофе в возрасте 40 лет в Копенгагене в 1947 году. На момент своей смерти Густав Адольф был вторым в очереди на шведский престол после своего отца, наследного принца, который в 1950 году стал королем Густавом VI Адольфом. После него вторым в очереди стал его единственный сын, Карл Густав (на тот момент ему было всего 9 месяцев), который позже, в 1973 году, унаследовал престол от своего деда и стал королем Карлом XVI Густавом.

Три года пара тайно встречалась, стараясь маскироваться и не попадать под прицелы шведских фотографов.

Помолвка Сильвии и Карла Густава

О ней было объявлено через три года после их знакомства – 12 марта 1976 года. Также в Королевском дворце в Стокгольме были сделаны фотографии, на которых пара позировала 13 марта 1976 года во время встречи со шведскими СМИ.

Король Карл Густав преподнес своей возлюбленной классическое бриллиантовое кольцо из белого золота с камнем в два карата. Оно принадлежало когда-то матери Карла Густава - принцессе Сибилле, которая умерла за несколько лет до помолвки сына.

За несколько дней до свадьбы Сильвия отказалась от немецкого гражданства и стала гражданкой Швеции. Также она стала первой женщиной, вышедшей замуж за правящего короля Швеции за последние 200 лет в королевской истории страны.

Свадьба и свадебное платье невесты

Свадьбу пара сыграла летом - 19 июня 1976 года. Ее свадебный наряд был пошит Домом Dior, это было белое платье прямого силуэта, с высоким воротником и длинным шлейфом, которое дополняла бриллиантовая тиара Коннот (любимая диадема матери Карла Густава) и фата из брюссельского кружева. Кстати, эту же фату и диадему на свадьбу надевала старшая дочь Сильвии – кронпринцесса Виктория, вышедшая замуж тоже 19 июня, но только 2010 года. Местом проведения свадебной церемонии стал Стокгольмский собор.

В сентябре 2023 года Швеция масштабно отпраздновала «золотой» юбилей правления короля Карла XVI Густава. А в 2026-м году семея отпразднует еще несколько важных вех. 30 апреля Его Величеству королю исполнится 80 лет, а 19 июня король и королева отметят «золотую» годовщину своей свадьбы.