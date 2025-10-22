Прекрасная диадема с бриллиантами и жемчугом: три женщины, которые ранее носили украденную из Лувра реликвию

Тиара инператрицы Евгении / © Getty Images

19 октября в самом центре Парижа произошло сенсационное ограбление — из Лувра были похищены драгоценности французской короны. Одним из украшений, которые унесли воры, была невероятной красоты тиара императрицы Франции Евгении.

Украшение было частью набора, который ранее включал еще и брошь. Ее дизайн нежный и романтичный, а сделана она из серебра с позолотой. Диадема состоит из семи стержней с тремя крупными жемчужинами, чередующимися с восемью картушами в форме щита, увенчанными грушей-жемчужиной и листиком из бриллиантов. Картуши оформлены бриллиантовыми листьями, обрамленными рядом жемчужин, и содержат три жемчужины в центре. Вся композиция держится на ободке из круглых жемчужин и бриллиантовых листьев.

Фото: Stéphane Maréchalle / Musée du Louvre

Всего в украшении использовано 212 жемчужин, из которых 17 грушевидных, 1998 бриллиантов и 992 «розы» (мелкие бриллианты старинной огранки).

Императрица Евгения

Императрица Евгения / © Getty Images

Она была первой владелицей этого прекрасного украшений. Набор из диадемы и броши в таком же дизайне подарил ей муж Наполеон III вскоре после свадьбы. Изделие было создано ювелиром Александром-Габриэлем Лемонье и считалось вершиной вкуса эпохи.

Камни, из которых она сделана, принадлежали французской государственной казне, как это было принято в то время, пока Франция то входила в монархию, то выходила из нее. На многих портретах Евгения именно в этой тиаре.

В 1870 году Наполеон и Евгения были изгнаны в Англию, где их приняла королева Виктория, а тиара была возвращена французскому государству.

Маргарита Клементина Австрийская

Маргарита Клементина Австрийская / © Getty Images

В 1887 году, во время Третьей Французской республики, тиара была продана на аукционе, который назывался «Распродажа бриллиантов Короны», который проходил в Париже 12-13 мая. Приобрел ее ювелир Юлиус Якоби.

Затем в 1890 году тиару перепродали и купил ее Альберт, 8-й принц фон Турн-и-Таксис, в качестве свадебного подарка своей будущей невесте, эрцгерцогине Маргарите Клементине Австрийской. Диадему она носила часто, особенно любила позировать в ней для портретов. Надевала украшение она с брошью из набора, а также дополняла образ жемчугом на шее.

Она была яркой личностью. В браке с мужем Маргарита Клементина родила семерых детей. Она была страстной наездницей и скульптором. Во время Первой и Второй мировых войн работала медсестрой, а затем всю жизнь поддерживала благотворительные организации.

Глория Турн-и-Таксис

Глория Турн-и-Таксис / © Getty Images

На протяжении многих лет набор украшений хранился в семье Турн-и-Таксис и новой владелицей украшения стала в 1980 году графиня Глория фон Шенбург-Глаухау. В 19-летнем возрасте она познакомилась с Йоханнесом, наследным принцем Турн-и-Таксис, которому было 53 года на тот момент. У них завязался роман и спустя год, 31 мая 1980 года, они поженились на католической церемонии в Регенсбурге в Баварии. На свадьба Глория появилась в семейных реликвия мужа — диадеме и броши императрицы Евгении.

На момент их брака состояние Йоханнеса оценивалось в 2-3 миллиарда долларов и пара жила всегда на широкую ногу. Они дружили с дворянской элитой, дизайнерами и известными личностями мира богатых и знаменитых. Из-за частого появления на вечеринках и светских мероприятиях из называли модными иконами 1980-х годов, а Глорию СМИ окрестили «панк-принцессой» из-за ее любви к странным нарядам и прическам.

Однако после смерти мужа в 1990 году оказалось, что из семья в боргах. Глория, как его жена, унаследовала эти долги, которые составляли около 500 миллионов долларов. Чтобы разобраться с ситуацией Глория ушла в изоляцию от общества — она изучала финансы, бухгалтерский учет и управление имуществом. Также она приняла решение распродать семейное имущество: произведения искусства, драгоценности, замки, автомобили и земли, чтобы сохранить свое состояние.

Таким образом в 1992 году драгоценная тиара была снова выставлена ​​на аукцион, и на этот раз ее приобрели для Лувра. Хранится еще брошь в семье или тоже была тогда продана — неизвестно.