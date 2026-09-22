Пресли Гербер: борьба с зависимостью и стремление помогать другим сына Синди Кроуфорд

Пресли Гербер / © Getty Images

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Смерть 27-летнего Пресли Гербера 20 сентября потрясла Голливуд. Сын супермодели Синди Кроуфорд и бизнесмена Рэнди Гербера скончался в реабилитационном центре в Лос-Анджелесе. По данным полиции, обстоятельства смерти расследуются как возможная передозировка, об этом сообщило издание HELLO!

Пресли не скрывал, что на протяжении жизни сталкивался с проблемами психического здоровья, депрессией и зависимостью. В 2019 году его арестовали за вождение автомобиля в состоянии опьянения, после чего он получил три года условного срока и два дня общественных работ.

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Однако последние годы его жизни были не только историей борьбы. Гербер старался публично рассказывать о своём опыте и надеялся, что это поможет другим не оставаться наедине со своими проблемами.

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«Я просто хочу найти подходящий круг общения»

Пресли Гербер / © Associated Press

В декабре 2025 года Пресли откровенно рассказал в видео, которое впоследствии было удалено из социальных сетей, что ему было сложно принимать многочисленные препараты, прописанные из-за проблем с психическим здоровьем. Он говорил о желании найти врача, который помог бы постепенно сократить количество лекарств.

По словам Гербера, за эти годы он обращался примерно к 15 психиатрам и часто получал новые назначения вместо того, чтобы почувствовать, что нашел сообщество и поддержку, в которых он так нуждался.

Попытка начать сначала

В марте Пресли рассказал о подготовке к лечению ибогаином — психоделическим веществом, которое исследуют в контексте лечения зависимости от опиоидов и кокаина. Перед процедурой он признался, что был «очень напуган». Гербер писал о необходимости отпустить контроль, довериться процессу и встретиться с тем, от чего он долго бежал. Он также называл своими мантрами любовь к себе и надежду на то, что на этот раз лечение станет последним.

Опыт, который он хотел превратить в помощь

Пресли говорил о психическом здоровье не только как о личной проблеме, но и как о части своего жизненного призвания. В одном из подкастов в 2023 году он рассказывал, что хотел дарить надежду людям, оказавшимся в похожей ситуации.

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Гербер подчеркивал, что если его история поможет хотя бы одному человеку выбраться из тяжёлого периода, этого будет достаточно. Он хотел без осуждения говорить о депрессии, зависимости и других проблемах, которые могут негативно влиять на жизнь.

«Я многое видел и многому научился. Надеюсь, что совершил ошибки вместо кого-то другого, чтобы им не пришлось их повторять» — говорил он.

Его последнее публичное появление состоялось 11 июня. Вместе с родителями Пресли принял участие в дискуссии о своём опыте борьбы за психическое здоровье. Тогда он сказал, что почувствовал себя свободным в тот момент, когда наконец стал честен с самим собой.

Он также советовал начинать с простых вещей, например, двигаться независимо от настроения, выходить на улицу, стоять под солнцем или хотя бы полежать на траве, если сил на активность совсем нет.

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Семья, которая оставалась рядом

Пресли Гербер с родителями — Синди Кроуфорд и Рэнди Гербером / © Associated Press

Синди Кроуфорд, Рэнди Гербер и младшая сестра Пресли, модель Кая Гербер, поддерживали его на протяжении всего периода борьбы с зависимостью. Кая позже рассказывала, что семейные трудности повлияли и на её собственное нежелание просить о помощи. Она называла брата человеком, который решил быть максимально открытым перед миром и говорить о том, что другие часто пытаются скрыть.

«Есть столько всего, что можно скрыть от мира, а попытка замалчивать проблему лишь заставляет человека чувствовать, что вам стыдно за неё», — отмечала она.

Психическое здоровье — не повод для стыда

Пресли Гербер / © Associated Press

История Пресли в очередной раз напоминает о простой, но важной вещи: проблемы с психическим здоровьем не делают человека слабым и не должны становиться поводом для стыда. Депрессия, тревожные расстройства, зависимости и другие психологические трудности могут требовать профессиональной помощи так же, как физические заболевания требуют врача.

Обращаться за помощью — не значит «не справиться самостоятельно», напротив, это способ вовремя позаботиться о себе. Иногда первым шагом может стать беседа с психотерапевтом или психиатром, обращение к врачу, доверенному человеку или в специализированную службу.

Особенно важно не дожидаться того момента, когда ситуация станет критической. Если ваше психологическое состояние в течение длительного времени мешает вам спать, работать, общаться, заботиться о себе или вызывает ощущение, что вы больше не справляетесь, это достаточная причина обратиться за поддержкой.

История Пресли Гербера — это не только рассказ о зависимости и трагедии. В последние годы он старался говорить о психическом здоровье честно, без стыда и осуждения, и использовать собственный опыт, чтобы поддержать других. Его последние публичные слова были о честности перед собой, заботе о себе и простых шагах, которые иногда могут стать началом сложного пути к помощи.

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