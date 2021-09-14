Преступник или жертва: кто убил "таинственного богача" и растлителя малолетних Джеффри Эпштейна

Вручение документов об изнасиловании несовершеннолетней принцу Эндрю, сыну королевы Елизаветы II и герцогу Йоркскому, которые он раньше отказывался принимать, снова дало повод мировым СМИ говорить о деле финансиста Джеффри Эпштейна.
Он покончил с собой в американской тюрьме два года назад, но мировую общественность его самоубийство волнует до сих пор. Мало кто верит в то, что такой состоятельный человек, каким был Эпштейн, ушел из жизни по собственной воле, а потому недостатка в конспирологических версиях относительно того, кто мог бы ему в этом помочь, не наблюдается.
Так кто же такой Джеффри Эпштейн и как он умер – была его смерть самоубийством или убийством?
Кто такой Джеффри Эпштейн?
Свой жизненный путь Джеффри Эпштейн, появившийся на свет в Нью-Йорке, начал с преподавания математики и физики в частной школе Далтон на Манхэттене. Но уже в 1976 году он решил заняться финансами и, основав собственную фирму J Epstein&Co, изрядно в этом преуспел, получив негласный титул "таинственного богача" – ни о нем, ни о его клиентах практически ничего не было известно, хотя он оброс связями в высших слоях мировой элиты.
Эпштейна, который жил, что называется, на широкую ногу, называли "неприлично богатым": несмотря на то, что точный размер его состояния неизвестен, в том, что он является миллиардером, ни у кого из экономистов и журналистов сомнений не было и нет. Эпштейну принадлежали особняк в Нью-Йорке, два дома на Виргинских островах (один из них находился в собственности финансиста), недвижимость в Париже, Нью-Мексико и Флориде, 2 самолета и 15 автомобилей.
Однако прославился финансист отнюдь не размером своего состояния, а организацией публичного дома для высокопоставленных особ со всего мира. "Сотрудницами" его борделя, как правило, были несовершеннолетние девушки, а среди клиентов называют – помимо прочих – Билла Клинтона, Дональда Трампа, который во всеуслышание называл его "прекрасным парнем", и принца Эндрю. Структура, которую он организовал, была сложной и разветвленной, и была похожа на сексуальное рабство. Он приглашал девушек для того, чтобы они делали ему, а затем его друзьям и знакомым массаж в обнаженном виде, после чего их подвергали сексуальному насилию. За него – как, впрочем, и за вербовку новых участниц оргий – малолеткам щедро платили.
Арест и обвинение
В общей сложности – по совокупности совершенных преступлений (к организации сексуального рабства прибавилось обвинение в подкупе свидетелей – он перевел на счет некоторых из них 350 тысяч долларов) – Эпштейну грозило до 45 лет лишения свободы, что с учетом его возраста – а финансисту на момент заключения исполнилось 66 лет – было равносильно пожизненному заключению. Эпштейна задержали 6 июля 2019 года в аэропорту Тетерборо в Нью-Джерси, куда он прилетел на собственном самолете. Сторона обвинения настояла на аресте, поскольку миллиардер обладает таким состоянием, что легко может скрыться от суда.
К тому же один раз Эпштейна уже пытались осудить: в 2005 году его обвиняли в организации подростковой проституции – показания против него тогда дали более 30 девушек. Финансист был на волосок от тюремного заключения, но в 2008 году он признал себя виновным и заключил сделку со следствием. Проведя больше года в тюрьме, Эпштейн, тем не менее, вышел на свободу. Правда, он вынужден был выплатить компенсацию пострадавшим и был внесен в верный список лиц, совершавших преступления на сексуальной почве, но освобождение из тюрьмы того стоило. Адвокаты жертв насилия с течение нескольких лет пытались оспорить наказание, но им это так и не удалось.
В свое оправдание финансист и миллиардер заявил, что встречи высокопоставленных особ с девушками, многим из которых едва исполнилось 14 лет, происходили по обоюдному согласию. К тому же, по его словам, он не знал, что они являются несовершеннолетними – выглядели они взрослыми.
Конспирология и еще раз конспирология
Известие о том, что Эпштейн покончил с собой – повесился – в тюремной камере Metropolitan Correctional Center, облетело мировые СМИ 10 августа 2019 года, вызвав целый ряд конспирологических версий – журналисты и эксперты отказывались верить в то, что такой человек ушел из жизни добровольно. Так каковы же причины смерти Джеффри Эпштейна?
Киллеры – охранники тюрьмы. Прежде всего подозрение пало на тюремных охранников, которые, по словам офиса прокурора США по Южному округу Нью-Йорка, регулярно не выполняли свои должностные обязанности – не проводили проверку заключенных и фальсифицировали официальную отчетность, чтобы скрыть это. Именно их обязали в ночь смерти Эпштейна наведываться в его камеру, чтобы убедиться, что с ее обитателем все в порядке – им ничего не мешало инсценировать самоубийство. Были даже официально названы их имена – Това Ноэл и Майкл Томас. От работы их отстранили, завели уголовное дело, обвинив в преступной халатности, даже предлагали сделку со следствием, но доказать вину в убийстве так и не смогли.
"Он слишком много знал". Если поверить конспирологам – как профессиональным, так и доморощенным – и охранники действительно убили Эпштейна, то самое главное – выяснить, кто это убийство заказал. Но назвать их имена очень сложно – знакомства финансиста подобны айсбергу, где на вершине всего лишь несколько известных имен, а все остальные скрыты под "темной водой". Неудивительно, что эти люди и убрали Эпштейна, опасаясь, что на суде он может заговорить, рассказав об их участии в громком сексуальном скандале. Впрочем, тех знакомых финансиста, имена которых названы – например, те же Дональд Трамп и принц Эндрю – тоже исключать нельзя: никто не знает, какие тайны о них мог выдать Эпштейн, в то время как его смерть прячет если и не все, то многие концы в воду.
Самоубийство чистой воды. Велика вероятность того, что смерть Джеффри Эпштейна – действительно самоубийство. Охранники должны были дежурить около его камеры, поскольку незадолго до этого финансист уже пытался свести счеты с жизнью, но его успели откачать. Но на этот раз они проявили халатность и не поспели вовремя – Эпштейн успел умереть до их прихода. Если это действительно так, то как быть с выводами присутствовавшего на вскрытии известного судмедэксперта – бывшего главного судмедэксперта Нью-Йорка – Майкла Бадена, который по просьбе брата Джеффри присутствовал на вскрытии. По его словам, многочисленные переломы костей шеи, скорее, указывают на убийство, а не на самоубийство, так что, похоже, ставить в этом деле точку пока еще рано.
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