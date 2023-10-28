Причуды монарха: забавные привычки короля Чарльза III

В ноябре королю Чарльзу III исполнится 75 лет – серьезный юбилей, который он встретит в роли монарха. За его долгую жизнь у короля появилось множество причудливых привычек, о которых сегодня и поговорим.

Чарльз не обедает

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Несмотря на то, что Чарльз взошел на престол, когда ему было 73 года, он планирует жить и править относительно долгое время. Каждая минута его расписания ценна и важна, Чарльз не приемлет, когда что-то идет не по плану и не любит тратить время зря. Одна из его весьма странных привычек – пропускать обед. В это время монарх предпочитает прогулку на свежем воздухе, а около 17:00 у короля чаепитие. В это время король перекусывает бутербродами и кусочком фруктового торта вместе со своей женой Камиллой, а после этого возвращается к работе с бумагами в своем кабинете. Из-за привычки короля пропускать обед многие его сотрудники вынуждены делать то же самое.

Зубную пасту ему выдавливает камердинер

Принц Чарльз и принцесса Диана / Фото: Associated Press

Уж не знаем, насколько эта привычка существует сейчас, но бывший дворецкий принцессы Дианы, Пол Баррелл, рассказывал, что Чарльз каждое утро заставлял одного из своих сотрудников выдавливать зубную пасту на его зубную щетку. Историю эту показали в фильме "Служение членам королевской семьи: внутри фирмы". Вероятно, так Чарльз делал в молодости, сейчас все могло измениться.

Ему гладят пижаму и шнурки

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Погладить пижаму – не такая уж и странная привычка скажете вы, но шнурки? Каждое утро королю разглаживают шнурки утюгом. Также его камердинер следит за тем, чтобы температура в ванной монарха была прохладной, а пробка в ванне должна находиться в определенном положении. Похоже, король очень любит порядок и чтобы все и всегда находилось на своих "правильных" в его понимании местах.

Ест одну сливу на завтрак

В это сложно поверить, особенно учитывая тот факт, что Чарльз не обедает. Но бывший королевский шеф-повар Даррен Макгрэди как-то рассказал, что Чарльз всегда просил на завтрак две сливы, но никогда не ел вторую. "Однажды утром я подумал: "Хорошо, он ест только одну сливу на завтрак", поэтому я положил только одну сливу в тарелку и отправил ее в столовую. Но тарелку вернули со словами: "Его Королевское Высочество просит две сливы, пожалуйста". Но не думайте, что король питается только сливами, известный факт, что он любит домашний хлеб, яйца (сваренные в течение ровно трех минут и спрятанные под листьями салата), фрукты и свежевыжатые фруктовые соки.

Король разговаривает с растениями

Чарльз – садовод и очень любит с детства проводить время в саду. В одном из давних своих интервью Дэвиду Аттенборо в 1986 году принц признался, что даже разговаривает с растениями, как с людьми. Такая привычка может показаться странной людям, которые не имеют к садоводству никакого отношения, но люди, выращивающие хоть что-нибудь в своем саду, точно поймут короля.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Сиденье для унитаза всегда с собой

В прессе неоднократно упоминается то, что повсюду в поездки Чарльз берет с собой собственное сидение для унитаза. Также с ним всегда свежие простыни и две картины с шотландскими пейзажами, которые развешивают в комнате, где бы король ни остановился на ночлег для того, чтобы он всегда ощущал себя как дома. А еще его помощники всегда возят с собой туалетную бумагу определенной марки и обязательно четырехслойную, об этом пишет автор книги "Чарльз, король Англии".

Король спит обнаженным

Королевский прислуга Брайан Хоуи как-то заявил, что Чарльз предпочитает спать в обнаженном виде. В это трудно поверить, учитывая, что в британских замках весьма прохладно. И зачем тогда ему по утрам гладят пижаму?

А еще монарх не любит современные гаджеты

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Getty Images

Чарльз - противник современных технологий, новости он читает по старинке в газетах, а чтобы передать кому-то информацию, пишет ее на бумаге. Может быть, поэтому у членов королевской семьи за жизнь накапливается так много личных дневников и документов, по которым потом историки пишут их биографии.

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