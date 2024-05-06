Принц Арчи Сассекский: десять интересных фактов о сыне Меган и Гарри

Сыну Меган Маркл и принца Гарри – принцу Арчи – сегодня исполняется пять лет.

Мы вспоминаем самые интересные факты о младшем внуке короля Чарльза III, с которым монарх практически не виделся за все это время.

Принц Арчи / Фото: Getty Images

1. Арчи родился 6 мая 2019 года в больнице Портленд в Лондоне и получил имя Арчи Харрисон Маунтбеттен Виндзор. Его называют принц Арчи Сассекский, согласно титулу его родителей.

2. После восшествия на престол его дедушки короля Чарльза III Арчи не только получил титул принца, но и занял шестую ступеньку в очереди на трон.

Сын Меган и Гарри - Арчи / Фото: Associated Press

3. Имя Арчи имеет немецкое происхождение и означает "искренний" или "смелый". Харрисон — английское имя, означающее "сын Гарри", а Маунтбаттен Виндзор — фамилия, которую разделяют члены королевской семьи.

Принц Арчи на руках у Меган / Фото: Getty Images

4.Арчи - первый королевский ребенок смешанной расы. Его наследие включает афроамериканское, европеоидное и британское происхождение, что отражает разное происхождение его родителей. У него есть младшая сестра Лилибет, родившаяся в 2021 году.

Принцесса Лилибет / Фото: instagram.com/misanharriman

5. Когда ему был один год его родители переехали из Великобритании в США, поэтому детство Арчи проходит в Калифорнии. В настоящее время семья проживает в Монтесито, Санта-Барбара.

6. Мальчик имеет британское и американское гражданство.

7. Арчи впервые показали публике во время фотоколла в Виндзорском замке, через два дня после его рождения.

Принц Арчи с мамой Меган и папой Гарри / Фото: Getty Images

8. Арчи разделяет особую связь со своей бабушкой Дорией Рэгланд (мамой Меган). Дориа постоянно присутствует в его жизни и оказывает любовь и поддержку как ему, так и его родителям.

9.Арчи знаком со своей прабабушкой королевой Елизаветой II.

Принц Арчи / Фото: Getty Images

10. Известно, что Арчи любит гулять на свежем воздухе, играть в саду, а его родители поощряют любовь сына к природе и активному отдыху.

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