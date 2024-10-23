Принц Джордж – будущий король: какие правила нельзя нарушать второму в очереди на британский престол

11-летний принц Джордж Уэльский – старший сын принцессы Кейт и принца Уильяма Уэльских. Он занимает второе место в линии наследования престола после своего отца и однажды станет королем. Джордж знает о своей будущей роли и понимает, почему ему приходится следовать строгим правилам королевского воспитания.

Принц Джордж, как и его младшие сестра принцесса Шарлотта и принц Луи, живут достаточно роскошной жизнью с множеством привилегий. Благодаря своему королевскому статусу они имеют доступ к лучшим вещам в мире, хорошему образованию, живут в дворцах и имеют возможность улететь в загородный дом на вертолете, чтобы уединиться с семьей. Но есть и строгие правила, которым принцу и его брату и сестре приходится следовать, они относятся к безопасности, питанию и досугу. Что же это за правила?

Принц Джордж с мамой принцессой Кейт / Фото: Getty Images

Нельзя исключать определенные группы продуктов из тарелок

Принц Джордж должен есть все, что находится у него в тарелке. Никаких истерик или швыряния еды, а дети обязаны есть все, что им подают и не капризничать. Джордж уже определенно не в том возрасте для капризов, но когда он был младше, всем этим премудростям его учила его няня Мария Борралло, строгая, но справедливая, которая обучалась в знаменитом колледже Норланда и умеет найти подход к любому ребенку. У Джорджа определенно нет большой свободы действий в обсуждении еды, говорят, его родители строги в этом вопросе.

Мария Тереза Борралло с маленьким принцем Джорджем / Фото: Getty Images

Следует соблюдать график сна и бодрствования

По данным thelist.com принц Джордж не должен отклоняться от своего графика дня. Как и все дети Уэльских, юный принц ложится спать в строго отведенное время, делает уроки, проводит время на свежем воздухе (так как его родители приверженцы того, что дети должны больше бывать на улице, чем сидеть перед экранами гаджетов), эти самые гаджеты и время за ними у Джорджа строго дозированы. А еще в школьные дни принц не может посещать с родителями никаких публичных мероприятий, так как это влияет на график сна и успеваемость в школе.

Следовать правилам этикета на публичных выходах

Принц Джордж / Фото: Associated Press

Принц Джордж уже много раз посещал важные семейные и другие мероприятии государственной важности как, например, коронацию его деда короля Чарльза. Этикету принца учили с раннего детства, ведь он должен знать, как себя вести. Как делать реверансы и кланяться детей Уэльских также учат с малых лет. Принц Джордж, кстати, отлично справился со своей ролью почетного пажа на коронации Чарльза. И если принц Луи иногда все еще шалит на публике (в силу своего юного возраста), то принц Джордж уже более сдержан и всегда имеет безупречное поведение.

Изучать иностранные языки

Принц Джордж и принцесса Шарлотта / Фото: Getty Images

Покойная королева Елизавета II свободно говорила по-французски, которые изучала в детстве. Очевидно, что ее потомки также изучают иностранные языки и, в том числе, французский, чтобы свободно говорить на нем во время важных встреч, визитов в другие государства и церемоний. Известно, что принц Джордж и его сестра Шарлотта изучают испанский (их няня испанка, вероятно, она говорит с ними на этом языке).

Летать всей семьей в одном самолете

Принц Уильям, принцесса Кейт и принц Джордж / Фото: Getty Images

Начиная с 12-летнего возраста принцу Джорджу будет запрещено летать одним самолетом или вертолетом вместе с отцом принцем Уильямом. Это связано с тем, что два первых претендента на трон не могут находиться на борту одного судна из-за правила безопасности. Пока что Уильям и Кейт летают вместе с тремя детьми, но все может измениться уже со следующего лета, когда Джорджу исполнится 12 лет. Это старинное правило призвано защитить монархию в случае несчастных случаев и сохранить линию престолонаследия в безопасности. Протокол безопасности был применен и к принцу Уильяму с тех пор, как он был ребенком, как прямой наследник престола.

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