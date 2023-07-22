Принц Джордж: скромный и очаровательный будущий король Великобритании

Принц Джордж - старший сын принцессы Уэльской Кейт и принца Уэльского Уильяма - занимает второе место в линии наследования британского престола после своего отца. По случаю дня рождения юного наследника, ему сегодня исполняется 10 лет, рассказываем о том, как живет принц Джордж сейчас и как его родители готовят его к будущей роли короля.

Рождение и первые годы жизни

Принц Джордж появился на свет 22 июля 2013 года спустя два года после свадьбы его родителей Кейт и Уильяма. О первой беременности будущей принцессы стало известно в декабре 2012 года. Кэтрин, которой на тот момент было 30 лет прекрасно выглядела, но чувствовала себя плохо и даже лежала в больнице. Как раз в тот день, когда дворец официально объявил, что Кейт носит под сердцем наследника, Уильям забирал ее из госпиталя, где ей помогали справиться с жутким токсикозом. Кстати, две последующие беременности принцессы проходили так же непросто в первых триместрах.

Родился принц Джордж в лондонской больнице Святой Марии, где в далеком 1982 году появился на свет его отец Уильям. Роды прошли естественным путем и были партнерскими для Кейт и Уильяма. В этот же день пара появилась на крыльце больницы с наследником на руках и показала новорожденного принца. А через несколько дней объявили, что ему дали имя Джордж Александр Луи.

Новорожденный принц Джордж на руках у своей матери Кейт, а рядом принц Уильям / Фото: Associated Press

Ранние годы наследного принца

Еще до рождения принца газета The Washington Post назвала его самым известным в мире малышом. Принц Джордж еще не успел появиться на свет, а о нем уже писали. Он стал одним из первых людей в истории, статьи про которого в нескольких языковых разделах Википедии появились еще до его рождения.

Принц Джордж / Фото: Associated Press

В честь рождения наследника в небе над Гацд-парком и Тауэром был дан 41 салютный залп. Новорожденный получил титул принца Кембриджского, а принцем стал по праву рождения (как первенец наследного принца Уильяма). Что интересно его младшая сестра Шарлотта и брат Луи получили титул принцессы и принца соответственно потому, что их прабабушка королева Елизавета II подписала специальный указ.

Принц Джордж на руках у своего отца Уильяма рядом с королевой Елизаветой II на параде в Лондоне / Фото: Associated Press

23 октября 2013 года принц Джордж Кембриджский был крещен в Королевской часовне Сент-Джеймсского дворца. Обряд крещения совершил архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.

Принц Джордж на руках у мамы Кейт в день своего крещения / Фото: Associated Press

Учеба и увлечения юного принца

Когда Джорджу исполнилось 2,5 года родители отдали его в садик. Расположен он был в Норфолке и придерживались в нем педагогической системы Монтессори. Первые фото Джорджа у саду сделала его мама Кейт.

Принц Джордж / Фото: Getty Images

В сентябре 2017 года 4 летний Джордж отправился в школу. Это престижная частная школа Thomas's Battersea на юго-западе Лондона, стоимость обучения за год в которой варьируется в пределах 23 тис долл в год. В этот волнительный для Джорджа день его сопровождал только отец принц Уильям, а мама Кэтрин не смогла присутствовать, так как тогда была беременна третьим ребенком и снова страдала токсикозом. Через два года в эту же школу учиться отправили и принцессу Шарлотту.

Принц Джордж пошел в школу / Фото: Getty Images

В 2022 году Кейт и Уильям переехали из Лондона в Виндзор и вынуждены были подыскать для своих детей новую школу. Третьей школой для принца Джорджа стала Lambrook School недалеко от Аскота в Беркшире.

Кейт и Уильям отвели детей в школу Ламбрук в сентябре 2022 года / Фото: Associated Press

10-летний принц говорят перенял любовь своего деда Чарльза к искусству и неплохо рисует. Также юный принц занимается регби и любит ходить на футбольные матчи вместе с отцом Уильямом. Правда пока лишь в роли болельщика.

Принц Джордж с отцом Уильямом на футболе / Фото: Associated Press

Принц Джордж на коронации Чарльза

6 мая в день коронации своего деда короля Чарльза принцу Джорджу была отведена одна из самых важных ролей. Он был пажем короля и помогал нести одеяние Чарльза III, когда тот входил и выходил из Вестминстерского аббатства во время исторического события.

Принц Джордж и король Чарльз III в день коронации, 6 мая 2023 года / Фото: Associated Press

Когда то быть может и самому Джорджу предстоит взойти на престол, говорят, британцы возлагают на него большие надежды и многие хотели бы видеть своего кроля молодым. А вот король Чарльз уже задумывается над тем, чтобы у его внука появился регент. Ведь в случае смерти Чарльза и внезапной смерти Уильяма, несовершеннолетний Джордж не сможет стать королем, а корона будет незащищена. За кулисами королевской семьи уже давно ходят слухи, что Чарльзу рекомендовали выбрать человека, который бы мог стать регентом в поддержку юного принца Джорджа, если что-то случится с самим Чарльзом или с его сыном Уильямом.

Каким королем может стать Джордж

Принц Джордж с отцом Уильямом / Фото: Associated Press

Старший сын Уэльских напоминает нам скромного короля Георга VI - отца королевы Елизаветы II. Он всегда сдержан на публике (а не все дети Уэльских такие, вспомните шалости Шарлотты и капризы Луи), и очевидно, что его воспитывают несколько иначе, чем остальных детей, вкладывая с детства мысль о том, что он будущий король.

Принц Джордж с сестрой принцессой Шарлоттой / Фото: Associated Press

И Джордж прекрасно понимает свою роль в семье и обществе. Нам кажется, он точно не стал бы королем-бунтарем или тем, кто отрекся бы от трона, как это сделал его двоюродный прадед король Эдуард.

Принц Джордж и его отец Уильям / Фото: Associated Press

Однако учитывая, что в Британии нет традиции отказываться от трона, принцу Джорджу еще нескоро предстоит восшествие на престол.

Читайте также: