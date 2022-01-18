Принц Эндрю: как любимый сын королевы Елизаветы II оказался в секс-скандале и потерял все

Он всегда был любимчиком королевы Елизаветы II и единственным из детей монарха, который принимал участие в боевых действиях во время Фолклендской войны. Но ошибки молодости стали фатальными для принца в зрелости.

Детство и юные годы

Принц Эндрю с мамой королевой Елизаветой II и старшим братом Чарльзом / Getty Images

Британский принц Эндрю – третий сын королевы Елизаветы II и принца Филиппа, занимает 9-е место в линии наследования британского престола. Эндрю был первым ребенком, рожденным правящим монархом с момента рождения в 1857 году младшего ребенка королевы Виктории - принцессы Беатрис. У принца есть старший брат Чарльз, сестра принцесса Анна и младший брат Эдвард. Как и все дети королевы, Эндрю до 5 лет воспитывался гувернанткой, которая была ответственна не только за его воспитание, но и за начальное образование мальчика.

Принц Эндрю / Getty Images

После принц учился в подготовительной школе Хизердаун в Беркшире, а в 8 лет поступил элитную школу-пансион Гордонстоун, тоже в Шотландии. В школьные годы Эндрю участвовал в программе обмена студентов и учился полгода в колледже Лейкфилд в Канаде. В шотландской школе Эндрю выбрал для изучения такие основные предметы: английский язык, историю и экономику - и получил сертификат A Level, который является основной квалификацией по окончании школы в Англии.

Военная служба

В ноябре 1978 года Королевский двор объявил, что Эндрю присоединится к Королевскому флоту в следующем году. Принц прошел подготовку, сдал разные спортивные тесты и экзамены в Центре отбора летных экипажей в Королевских ВВС Биггин Хилли в марте 1979 года был зачислен в Королевский военно-морской летный колледж.

Принц Эндрю / Getty Images

Эндрю стал пилотом-стажером вертолета. В 1982 году он стал офицером 820-й военно-морской авиационной эскадрильи, приписанной к авианосцу "Инвинсибл". Когда в апреле 1982 года началась Фолклендская война, "Инвинсибл" принял в ней участие. Чтобы не подвергать жизнь Эндрю опасности, правительство исключило принца из участников военной операции, но королева Елизавета II настояла на возвращении сына на авианосец. Принц Эндрю был вторым пилотом вертолета Sea King и участвовал в боевых вылетах. В 1984 году Эндрю был назначен личным адъютантом королевы и занимал должность до 1987 года. Военная карьера Эндрю была очень успешной, он был пилотом, штабным офицером и дослужился до офицера военно-морского штаба, отвечающего за международное сотрудничество, в звании коммандера.

Принц Эндрю / Getty Images

В 2005 году он получил звание капитана, в 2010 году - контр-адмирала, в 2015 году - вице-адмирала. В 2022 году принц потерял все свои воинские звания, но об этом позже.

Брак с Сарой Фергюсон и рождение детей

23 июля 1986 года принц Эндрю женился на Саре Фергюсон, с которой был знаком фактически с детства, они время от времени встречались на матчах по поло, а роман между ними начался в 1985 году. Венчание пары состоялось в Вестминстерском аббатстве.

Принц Эндрю и Сара Фергюсон в день свадьбы, 1986 год / Getty Images

После свадьбы принц Эндрю получил от Елизаветы II титул герцога Йоркского, а Сара стала герцогиней Йоркской. В браке у пары родились две дочери - принцесса Беатрис и Евгения Йоркские в 1988 и 1990 годах соответственно. Так как у герцога нет сыновей, наследников титула не имеется (пэрские титулы, кроме особо оговоренных случаев, наследуются только по прямой мужской линии). Если принц Эндрю не женится повторно и у него не родится сын, то после его смерти титул герцога Йоркского вернется короне и может быть присвоен вновь. 19 марта 1992 года пара объявила о планах расстаться, брак был расторгнут 30 мая 1996 года, и все вопросы были урегулированы очень мирно. Принц Эндрю с любовью отзывался о своей экс- жене: "Нам удалось прийти к соглашению и воспитать наших детей так, как мало кто смог, и я чрезвычайно благодарен ей за то, что мы сделали это".

Принц Эндрю и Сара Фергюсон с дочками / Getty Images

Сегодня Сара и Эндрю уже много лет живут под одной крышей в Роял Лодж, находящийся на территории королевских имений в Виндзоре. Поговаривают, что между ними не просто дружба и взаимоуважение, но и нечто большее. Хотя, очевидно, афишировать это они не планируют. В этом году Сара вместе с Эндрю проводила летние каникулы в Балморале, а после того, как принца обвинили в сексуальном насилии, заявила, что всячески готова его поддерживать.

Связь с Джеффри Эпштейном и интервью на BBC

Мелания Трамп, принц Эндрю, Гвендолин Бек и Джеффри Эпштейн на вечеринке в клубе Mar-a-Lago, Палм-Бич, Флорида, 12 февраля 2000 года / Getty Images

В августе 2021 года гражданка США Вирджиния Джуфре подала на принца Эндрю гражданский иск, обвинив герцога в сексуальном насилии. Госпожа Джуфре сообщила, что ее трижды заставляли заниматься сексом с принцем Эндрю по приказу педофила Джеффри Эпштейна, который, напомним, в 2019 году совершил суицид, находясь в тюремной камере. Структура, которую организовал Эпштейн, была сложной и разветвленной, и была похожа на сексуальное рабство. Он приглашал девушек для того, чтобы они делали ему, а затем его друзьям и знакомым массаж в обнаженном виде, после чего их подвергали сексуальному насилию. Среди таких девушек была и Вирджиния.

Вирджиния Джуфре / Associated Press

В том же 2019 году принц Эндрю дал телеинтервью BBC, где категорически опроверг все утверждения Джуфре. Но и тут герцогу не повезло, на него обрушился шквал критики, ведь все, что он делал, – это оправдывался за связь с Эпштейном, с которым якобы был знаком с 2010 года (хотя фотографии говорят о другом), и утверждал, что не знает ни гражданку Джуфре, ни других девушек, замешанных в секс-скандале. Герцог заявил, что считает свою связь с Эпштейном недостойной члена королевской семьи. Принца обвинили в том, что он не выразил никакого сочувствия жертвам Эпштейна, а лишь оправдывался, говоря, что это знакомство было для него весьма полезным, потому что позволяло сойтись с нужными людьми для развития торговых отношений.

Из-за резкой негативной реакции публики на это интервью принц Эндрю окончательно ушел с государственных должностей в мае 2020 года.

Лишение воинских званий и покровительства

В январе 2022 года почетная военная принадлежность и королевское благотворительное покровительство принца Эндрю были возвращены королеве в январе 2022 года. Окончательно такое решение Елизавета II приняла после того, как в суде было отклонено ходатайство адвокатов принца Эндрю о закрытии дела. Напомним, адвокаты герцога Йоркского ходатайствовали о том, что гражданский иск к их подопечному должен быть прекращен на основании предыдущего соглашения, которое гражданка Вирджиния Джуфре подписала с осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном в 2009 году. Напомним, в документе 2009 года шла речь о том, что гражданка Джуфре согласилась не подавать никаких исков ни против Эпштейна, ни против других обвиняемых в обмен на 500 тысяч долларов. Стало очевидно, что Эндрю должен будет предстать перед судом. По состоянию на январь 2022 года Эндрю является ответчиком по гражданскому иску о сексуальном насилии, поданному Джуфре в штате Нью-Йорк.

Принц Эндрю / Getty Images

Каких же званий лишился принц Эндрю? Герцог больше не является полковником гренадерской гвардии — одного из самых высокопоставленных пехотных полков британской армии, он потерял звание почетного командира авиации Королевских ВВС Лоссимауф, главнокомандующего Королевского ирландского полка, главнокомандующего Корпусом Школы Стрелкового Оружия, главнокомандующего авиацией флота, Королевского полковника Королевских хайлендских стрелков 2-го батальона Королевского полка Шотландии, заместителя главнокомандующего Королевскими уланами (собственность королевы Елизаветы) и главнокомандующего Йоркширского полка.

"С одобрения и согласия королевы воинские звания герцога Йоркского и его королевское покровительство были возвращены королеве. Герцог Йоркский по-прежнему не будет выполнять никаких общественных обязанностей и будет выступать в судебном процессе как частное лицо", - заявили в Букингемском дворце.

Также теперь принца нельзя называть "Его Королевское Высочество", и он больше не сможет заниматься благотворительной деятельностью как член королевской семьи.

Докажет ли Эндрю свою невиновность в суде и чем закончится эта громкая история, которая потрясла монархию и весь мир, узнаем осенью 2022 года.

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