Принц Филипп и королева Елизавета II: семь интересных фактов об отношениях королевской пары

20 ноября 2024 года исполняется 77 лет со дня свадьбы королевы Елизаветы II и принца Филиппа. В этот день мы решили вспомнить несколько интересных фактов об отношениях британской королевской четы.

1. Принцесса Елизавета ближе познакомилась со своим будущим мужем в 13 лет (первая их встреча произошла, когда ей было 8) и, говорят, сразу влюбилась в высокого блондина с острым чувством юмора. Про юмор принца мы уже писали ранее, он действительно любил пошутить и, порой, его шутки были весьма резкими для публики. Он это знал, но не пытался себя изменить и Елизавете это нравилось.

Принцесса Елизавета и принц Филипп, 1947 год / Фото: Associated Press

2. Семья принцессы – отец король Георг VI и мать королева Елизавета – искали более выгодную партию для дочери, чем греческий принц в изгнании. Но юная принцесса была очень упертой и настояла на том, чтобы родители приняли ее выбор. Говорят, Елизавета сама написала Филиппу, который в тот момент служил на флоте письмо, в котором попросила, чтобы он на ней женился. Эту историю никто и никогда не подтверждал официально.

3. Что интересно принц Филипп и принцесса Елизавета были дальними родственниками. У них была общая прапрабабушка - королева Виктория, что делало их четвероюродными братом и сестрой. Но сей факт никак не смог помешать браку двух влюбленных.

Принцесса Елизавета и принц Филипп, 1947 год / Фото: Associated Press

4. Официально дворец объявил о помолвке принцессы Елизаветы 9 июля 1947 года. Наследница хотела раньше, но вынуждена была ждать своего 21-летия. Это было одним из условий короля Георга VI.

5. Свадьбу Елизавета и Филипп сыграли через четыре месяца после помолвки – 20 ноября 1947 года. Ей был 21, а ему 26 лет. Их долгий брак был опорой долгого правления королевы Елизаветы II, он длился 74 года. В 1997 году, в день их золотой свадьбы, королева сказала, что "Филипп был моей опорой все эти годы". В ноябре 2007 года пара отпраздновала бриллиантовый юбилей, став первой монаршей парой в истории Великобритании, достигшей этого рубежа. В 2012 году они отпраздновали свою сапфировую годовщину в узком кругу в Букингемском дворце.

Принцесса Елизавета и принц Филипп в день своей свадьбы, 1947 год / Фото: Associated Press

6. Их свадьба в 1947 году принесла столь необходимую дозу романтического оптимизма в мрачную послевоенную Британию. На самой свадебной церемонии принцесса Елизавета настояла на том, чтобы произнести традиционную клятву, в которой обещала повиноваться своему мужу. Никто не смог переубедить принцессу этого не делать, такой сильной была ее любовь к Филиппу.

Принцесса Елизавета и принц Филипп в день своей свадьбы, 1947 год / Фото: Associated Press

7. Принц и принцесса прожили первые пять лет своего брака на Мальте и оба называли это время самым идеальным для них. Принц Филипп тогда занимался своей военно-морской карьерой, а Елизавета жила размеренной домашней жизнью. Тогда же появились на свет двое из четверых детей пары – Чарльз и Анна (в 1948 и 1950 годах соответственно). Смерть короля Георга VI в феврале 1952 года нарушила эту спокойную и размеренную жизнь принца и принцессы. Принц Филипп был глубоко опечален мыслью о том, что придется отказаться от всей своей свободы и карьеры на флоте, чтобы посвятить все свое время служению короне. Женившись на наследной принцессе, принц Филипп предполагал, что у них будет еще минимум двадцать лет свободной от трона жизни. Но он ошибся.

Принцесса Елизавета и принц Филипп в день своей свадьбы, 1947 год / Фото: Associated Press

Принцесса Елизавета и принц Филипп в день своей свадьбы, 1947 год / Фото: Associated Press

Тем не менее брак королевы Елизаветы II и принца Филиппа можно назвать не только одним из самых продолжительных среди европейских монарших домов, но и счастливым. Свои последние совместные летние каникулы они провели в Балморале, прежде чем здоровье герцога начало ухудшаться, и в феврале 2021 года его госпитализировали. Он скончался 9 апреля того же года, а Елизавета ушла через полтора года после него – 8 сентября 2022-го.

Принц Филипп и королева Елизавета II / Фото: Associated Press

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