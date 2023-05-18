Принц Гарри не угодил жене: что не так с помолвочным кольцом Меган Маркл

19 мая 2023 года принц Гарри и Меган Маркл празднуют пятую годовщину со дня своей свадьбы. Они поженились в 2018 году и за эти пять лет успели завести двоих детей и покинуть британскую королевскую семью. А также обрести славу самых скандальных членов этой самой семьи.

В преддверии годовщины свадьбы этой пары мы хотим вам рассказать детальнее о помолвочном кольце, которое принц Гарри подарил Меган в честь их помолвки и которое менее чем через год герцогиня Сассекская отнесла к ювелиру, чтобы его переделать.

Свадьба Меган и Гарри / Фото: Associated Press

Кольцо с бриллиантом принцессы Дианы

Принц Гарри сам придумал дизайн кольца, которое хотел преподнести своей будущей жене в день их помолвки. Он выбрал большой бриллиантовый камень из Ботсваны огранки "кушон" (страны, которая для них с Меган стала особенной, ведь они провели там пять невероятно романтических дней в самом начале своих отношений - это было их третье свидание). Два других камня по бокам были взяты из тиары принцессы Дианы, матери принца Гарри, ведь он хотел, чтобы его мама хотя бы таким символическим образом присутствовала в этот торжественный момент помолвки вместе с ними.

Журналистам BBC в день помолвки принц сказал, что бриллианты из личной коллекции Дианы символизируют то, что она с ними "в этом сумасшедшем путешествии".

Помолвочное кольцо Меган Маркл / Фото: Getty Images

Стоимость украшения оценивается приблизительно в 150 тысяч долларов. Ювелирные эксперты оценивают центральный бриллиант в кольце в три карата, два других - по 1,5 карата каждое, что в общей сложности составляет шесть карат.

Автором кольца стал ювелир Дэвид Томас, который трудится на благо компании Cleave and Company. Работа над созданием украшения длилась шесть месяцев. Гарри выбрал три идеальных бриллианта для кольца Меган и решил установить их на традиционное кольцо из желтого валлийского золота. Вечная классика, скажете вы, но Меган не оценила.

Помолвочное кольцо Меган Маркл / Фото: Getty Images

С дизайном кольца принц Гарри не угодил

Через год после свадьбы Меган и Гарри поклонники королевской четы заметили, что герцогиня Сассекская перестала носить кольцо. В то время Меган уже находилась на последних месяцах своей первой беременности, и многие предположили, что кольцо она сняла из-за отеков. Но это было не так.

Во время их посещения парада Trooping the Colour в честь дня рождения королевы Елизаветы II в 2019 году бдительные поклонники заметили, что дизайн помолвочного кольца Меган изменился. Классический золотой ободок она заменила на более тонкий, инкрустированный бриллиантами. Сначала все подумали, что герцогине Сассекской на самом деле не очень понравился первоначальный дизайн кольца, подаренного Гарри, так как оно выглядело классическим. Добавив в него дорожку из мелких бриллиантов, Меган будто бы придала украшению более стильный и современный вид.

Помолвочное кольцо Меган Маркл / Фото: Getty Images

Однако позже стало известно, что дизайн кольцо герцогиня изменила для того, чтобы кольцо хорошо сочеталось с другим украшением – кольцом-вечности, подаренным Гарри супруге в честь рождения их сына принца Арчи. (Кстати, принц Уильям тоже дарил своей супруге Кейт похожее кольцо после того, как она родила ему первого сына). С момента, как дизайн кольца изменился, его оценивают в семь карат. Меган носит его практически не снимая.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

А что известно о кольце-вечности

Кольцо вечности, подаренное Меган после рождения сына, принц Гарри также разработал вместе с ювелиром Лоррейн Шварц. Одни говорят, что это был подарок "за сына", другие, что так Гарри поздравил любимую жену с первой годовщиной их свадьбы – 19 мая 2019 года. Это кольцо украшено бриллиантами по всей окружности, что и символизирует тем самым бесконечность. А еще оно отлично гармонирует с помолвочным украшением Меган.

Помолвочное кольцо и кольцо вечности Меган Маркл / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы уже рассказывали про особые украшения в жизни герцогини Сассекской. Уверены, с течением времени ювелирная шкатулка Меган Маркл стала еще больше, вот только "выгуливает" свои драгоценности она редко.

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