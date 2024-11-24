Принц Кристиан – будущий король: что известно о наследнике датского престола

Наследному датскому принцу Кристиану однажды предстоит взойти на престол и стать новым королем Дании. В ближайшие лет сто страну ждет правление исключительно королей. Кто такой Кристиан и, что о нем известно, рассказываем в нашем материале.

Детство и юность наследного принца

Принц появился на свет 15 октября 2005 года и является старшим ребенком короля Фредерика X и королевы Мэри. Родился принц во время правления его бабушки королевы Маргрете II, которая в январе 2024 года, после пребывания 52 лет на престоле, передала правление старшему сыну Фредерику – отцу Кристиана. Когда же Фредерик умрет или решит также, как и его мать отречься от престола, его место займет Кристиан, который находится первый в линии наследования престола. Назвали принца согласно традиции чередования имен Кристиан и Фредерик по прямой линии. Следовательно, когда у Кристиана родится сын, ему дадут имя Фредерик.

Новорожденный принц Кристиан / Фото: Getty Images

У Кристиана есть младшая сестра принцесса Изабелла, а также брат Винсент и еще одна сестра Жозефина.

Родился Кристиан в Национальной Королевской больнице, а в ознаменование рождения королевского ребенка был дан салют из 21 орудия на военно-морской базе Хольмен в порту Копенгагена и в замке Кронборг в Хельсингере.

Через три месяца, 21 января 2006 года, принц был крещен в часовне дворца Кристиансборг. На церемонии использовали купель, в которой крестили королевских детей в Дании с 1671 года, а также Кристина был одет в специальное крестильное платье, сшитое еще для его прапрадеда, короля Кристиана X в 1870 году.

Учеба и образование

Принц Кристиан был первым членом датской королевской семьи, посещавшим детский сад, в то время, как у его отца Фредерика в таком же возрасте была няня, которая обучала его во дворце. Он также является первым членом королевской семьи, посещающим государственную школу. Учился принц в школе Транегард. В 2019 году Кристиан и его младшие брат и сестры отправились на 12-недельное обучение в международную школу Lemania-Verbier в швейцарском Вербье. Однако, их пребывания там было сокращено из-за пандемии коронавируса.

Принц Кристиан на руках у своего отца короля Фредерика X и с мамой королевой Мэри / Фото: Getty Images

В 2021 году принц Кристиан отправился учиться в школу-интернат Herlufsholm, однако спустя некоторое время Мэри и Фредерик приняли решение перевести сына из этого учебного заведения, поскольку выяснилось, что в школе процветает буллинг и эпизоды жесткого обращения с детьми. Родители перевели Кристиана в государственную гимназию Ordrup Gymnasium, которую он и окончил в июле 2024 года.

Король Фредерик, королева Мэри и их старший сын - наследный принц Кристиан на свой выпускной / Фото: Датская королевская семья/Instagram

Публичная и светская жизнь Кристиана

Принц Кристиан, как наследник датского трона, с раннего детства был на публике, но самые знаменные его выходы происходили уже в достаточно взрослом возрасте. В 2021 году 15-летний Кристиан прошел обряд конфирмации (обряд первого причастия, в протестантской церкви, символизирует достижение молодыми людьми 14—16 лет церковного совершеннолетия и сознательное выражение ими веры в Иисуса Христа, а также включение их в состав религиозного сообщества).

Принц Кристиан и король Фредерик X / Фото: Getty Images

А в день 18-летия принца его бабушка королева Маргрете II организовала для внука громкую вечеринку на которой кроме родственников и друзей Кристиана присутствовало еще и 200 представителей датской общественной молодежи, отличившихся в спорте, искусстве и культуре, а также другие принцы и принцессы из королевских домов Европы.

Именно в тот вечер была сделана знаменитая фотография, на которой запечатлены будущие монархи Бельгии, Дании, Нидерландов, Норвегии и Швеции.

В январе 2024 года, когда королева отреклась от престола, ее внук, как наследный принц, впервые принял участие в заседании Государственного совета, на котором присутствовали министры кабинета и совет государственных секретарей. С того момента принц Кристиан, ставший наследником престола, именуется "Его Королевским Высочеством наследным принцем Кристианом".

Король Фредерик X, принц Кристиан и королева Мэри / Фото: Getty Images

Его младшая сестра - принцесса Изабелла - в настоящее время занимает второе место в очереди на престол после Кристиана, но, когда у него появятся дети, она будет смещена вниз, так же, как в свое время сместилась в очереди британская принцесса Анна.

Читайте также: