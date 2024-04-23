Принц Луи: десять интересных фактов о младшем сыне Кейт и Уильяма Уэльских

23 апреля 2024 года младшему ребенку принца и принцессы Уэльских – принцу Луи – исполняется шесть лет. Мы решили вспомнить самые интересные факты из биографии самого младшего принца Уэльского.

1.Его полное имя Луи Артур Чарльз (в честь его деда по отцовской линии, Чарльза и его третьего двоюродного дедушки Луи, графа Маунтбаттена Бирманского), он третий и младший ребенок принца Уильяма Уэльского и принцессы Кэтрин Уэльской, а также внук короля Чарльза III, правнук королевы Елизаветы II и четвертый в линии наследования британского престола.

Кейт и Уильям с принцем Луи в день выписки из больницы Святой Марии в 2018 году / Фото: Associated Press

2. Принц Луи родился в 11:01 23 апреля 2018 года весом 3700 граммов в крыле Линдо больницы Святой Марии в Паддингтоне. Там же появился на свет его отец принц Уильям в 1982 году. Кейт и Уильям представили новорожденного сына фотографам и журналистам всего через семь часов после его рождения, по традиции появившись на крыльце клиники.

3. У Луи есть старший брат принц Джордж (2013 г.р.) и старшая сестра принцесса Шарлотта (2015 г.р.). Луи стал первым британским принцем, стоящим после старшей сестры в линии преемственности.

4. Принца крестили 9 июля 2023 года архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби в Королевской часовне дворца Сент-Джеймс. Крестными родителями Луи являются ближайшие друзья Уильяма и Кейт - владелец ночного клуба Гай Пелли, друг детства Николас ван Катсем, близкая подруга Кейт Ханна Джиллингем Картер и ее кузина Люси Миддлтон, а также Гарри Обри-Флетчер и леди Лора Мид.

Принц Луи на руках у мамы Кейт в день своего крещения / Фото: Associated Press

5. Принц Луи – не единственный член королевской семьи, который родился 23 апреля. В этот же день родилась Леди Габриэлла Виндзор, дочь принца и принцессы Майкл Кентских и двоюродная племянница королевы Елизаветы II.

6. Принц Луи с родителями и старшими братом и сестрой жили в Кенсингтонском дворце пока в 2022 году не переехали в Виндзор, в коттедж Аделаида. Также семья любит проводить отпуск в своем загородном поместье Анмер-холл в Норфолке, подаренное им королевой Елизаветой II на свадьбу в 2011 году.

7. Принц посещал детский сад Willcocks, а пфосле переезда в Виндзор принц Луи вместе со старшими братом и сестрой поступил в школу Ламбрук - независимую подготовительную школу в Беркшире.

Кейт и Уильям с детьми по пути в школу Ламбрук в Виндзоре / Фото: Associated Press

8. В 2019 году принц Луи дебютировал на параде Trooping the Color со своей семьей. Также Луи сопровождал своего брата и сестру и родителей на праздновании платинового юбилея своей прабабушки королевы Елизаветы II в июне 2022-го. А в мае 2023-го присутствовал на коронации своего деда короля Чарльза III.

Принц Луи с семьей на Trooping the Color / Фото: Associated Press

Принц Луи с мамой Кейт и сестрой Шарлоттой на праздновании платинового юбилея королевы Елизаветы II / Фото: Associated Press

Принц Луи и король Чарльз III / Фото: Associated Press

9. Юный принц любит наблюдать за работой экскаваторов и тракторов, а его любимый вид спорта – крикет, о чем публично рассказал его отец принц Уильям.

Принц Луи / Фото: Associated Press

10. Его любимый овощ – свекла, об этом как-то рассказала мама Луи – принцесса Кейт. Она сказала, что в их огороде (вероятно, речь идет о загородном доме) она выращивает морковь, фасоль и свеклу, потому что Луи очень любит ее. А вот утрам, как и многие британские дети, принц Луи любит есть овсяные хлопья.

Принц Луи / Фото: Associated Press

Принц Луи с мамой Кейт / Фото: Associated Press

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