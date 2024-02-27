Принц Уильям - следующий король Великобритании: каким он видит будущее монархии

Однажды принцу Уэльскому Уильяму предстоит стать новым королем Великобритании, а его старшему сыну – принцу Джорджу – первым в линии наследования престола. Сегодня рассказываем о жизненном пути принца Уильяма и о том, какой может стать британская монархия при его правлении.

Кратко о детстве, юности и взрослении

Принц Уильям – старший сын короля Чарльза и принцессы Дианы. Он родился 21 июня 1982 года в госпитале Святой Марии и стал первым наследным принцем, рожденным вне королевского дворца. Чарльз и Диана появились на крыльце клиники в день выписки и маленький Уильям сразу же стал объектом внимания прессы.

Принц Уильям на руках у своего отца Чарльза и принцесса Диана в день выписки из роддома / Фото: Associated Press

Крестили его в день рождения его прабабушки королевы-матери Елизаветы – 4 августа. Он учился в школе-пансионе Ладгроув в Беркшире, а потом поступил в Итонский колледж, где изучал географию, биологию и историю искусств. Завершал учебу Уильям в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии, где и познакомился со своей будущей женой Кейт Миддлтон.

Принц Уильям с его родителями Чарльзом и Дианой / Фото: Associated Press

Родители Уильяма развелись в августе 1996 года, а ровно через год его мать Диана погибла в автокатастрофе в Париже. Ее смерть стала большим ударом для Уильяма и его младшего брата Гарри.

Принц Уильям / Фото: Associated Press

Принц Уэльский – наследник

Со дня смерти его бабушки – королевы Елизаветы II – 8 сентября 2022 года Уильям получил титул принца Уэльского, который ранее (долгие 64 года, получив его в 1958 году в возрасте 10 лет) принадлежал его отцу. До этого Уильям был известен под титулом герцога Кембриджского. Будучи старшим сыном британского монарха, Уильям унаследовал герцогство Корнуолл, что приносит ему дополнительный доход.

Принц Уильям и его супруга принцесса Кейт / Фото: Associated Press

Каким монархом станет принц Уэльский

Во время коронации его короля Чарльза III 6 мая 2023 года Уильям произнес клятву, присягнув на верность отцу. Она звучала так: "Я, Уильям, принц Уэльский, клянусь вам в своей верности, и я буду нести вам веру и правду, как ваш сюзерен жизни и здоровья. Да поможет мне Бог".

Нет сомнений, что взойдя на британский престол Уильям сделает все для того, чтобы монархия оставалась важной для общества, но несомненно и то, что он намерен ее модернизировать еще больше, чем это сделал его отец Чарльз.

Принц Уильям и его супруга Кейт / Фото: Associated Press

Вскоре после коронации отца принц Уильям сказал, что его коронация будет сильно отличаться от коронации Чарльза III (в 2023 году) и тем более коронации королевы Елизаветы II (в 1953 году). Публично в тот день Уильям заявил, что изменения будут достаточно сильные и будет меньше помпезности. Принц понимает, что ему необходимо идти в ногу со временем.

Некоторые эксперты считают, что принц Уэльский будет радикальным монархом. Уже сейчас по его отношениям с младшим братом Гарри, которых фактически нет, видно, что Уильям достаточно категоричен и принципиален. Он не прощает предательства и не видит брата Гарри хоть в какой-то королевской роли в будущем.

Под каким именем может взойти на трон

Когда Уильям заменит отца и станет королем, он будет известен под именем король Вильям V. Это имя Уильям получил в честь своего королевского родственника, которым его отец очень восхищался. Речь идет о принце Уильяме Глостерском, трагически погибшем в возрасте 30 лет в авиакатастрофе в 1972 году.

Принц Уильям / Фото: Associated Press

Принц Глостерский был старшим двоюродным братом тогдашнего принца Чарльза. Он был заядлым пилотом, участвовал в воздушных гонках по пересеченной местности, и Чарльз очень им восхищался. Как раз в одной из таких гонок в августе 1972 года он разбил свой Piper Cherokee и погиб на месте. Принц Уильям унаследовал любовь к полетам от своего дяди-тезки, а также любовь к игре в поло. А еще они оба закончили Иттонский колледж.

Пять пунктов принца Уильяма, каким он видит монархию в будущем

Королевские эксперты уже говорят, что у принца Уильяма есть пять пунктов по модернизации монархии.

Принц Уильям со своими детьми - принцессой Шарлоттой, принцем Джорджем и принцем Луи / Фото: Associated Press

1.Он хочет сократить монархию еще больше, чем это сделал его отец Чарльз. А это значит, что у членов семьи будет меньше обязательств и покровительств, меньше формальностей.

2. Уильям не хочет после восшествия на престол ехать в тур по Содружеству и считает это устаревшей традицией. Еще во время турне по Карибскому региону в прошлом году, принц Уэльский заявил, что не будет возражать, если Содружество возглавит кто-то другой.

3. После коронации Уильяма в центре внимания будет его семья. Культ большой королевской семьи принц хочет свести к минимуму.

4. Он не видит больше в королевской семье брата принца Гарри. Естественно о возвращении Гарри на роль работающего члена семьи и, тем более, его жены Меган, герцогини Сассекской речи не идет вообще.

Принц Уильям и принцесса Кейт с детьми / Фото: Associated Press

5. Как мы уже вспоминали Уильям не хочет пышной коронации. Согласно его плану, он не будет коронован на пышной церемонии, а свое правление начнет помня о бережливости и экологичности. Вместо этого планируется организовать более современное государственное мероприятие.

Читайте также: