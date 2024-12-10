Принц Жак и принцесса Габриэлла: интересные факты о наследнике монакского трона и его сестре

10 декабря принцу Жаку – наследнику монакского престола и его сестре-близняшке принцессе Габриэлле исполняется по десять лет. Мы собрали несколько интересных фактов о детях княжеской четы Монако – Альбера II и Шарлин.

1.Принц Жак и принцесса Габриэлла появились на свет 10 декабря 2014 года и стали первенцами для княгини Шарлин и князя Альбера II, которые к тому моменту были женаты уже три года. Шарлин родила близнецов с помощью операции кесарева сечения.

Принц Жак и принцесса Габриэлла с родителями / Фото: Associated Press

2. Несмотря на то, что принцесса Габриэлла является старшей за своего брата на целых две минуты (она родилась в 17:04, а Жак в 17:06), именно принц является преемником своего отца на престоле из-за правила мужского первородства в Монако.

Принцесса Габриэлла и принц Жак / Фото: Getty Images

3. Принцесса Габриэлла носит титул Ее Светлость Габриэлла Тереза ​​Мари, графиня Карладес, а ее брат Его светлость принц Жак Оноре Ренье, наследный принц Монако и маркиз де Бо (согласно исторической традиции, установленной в Пероннском договоре (1641 года), он получил титул маркиза де Бо (в Провансе).

Принц Жак и принцесса Габриэлла / Фото: Associated Press

4. Принц и принцесса появились на своем первом официальном мероприятии в возрасте всего одного месяца – в январе 2014 года, поприветствовав 3000 зрителей на Дворцовой площади в Монако. С тех самых пор Жак и Габриэлла часто появляются на мероприятиях вместе со своими родителями.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II с детьми Жаком и Габриэллой / Фото: Associated Press

5. Как-то во время интервью с прессой их отец князь Альбер II рассказал, что принц Жак всегда рядом с принцессой Габриэллой, поскольку юная принцесса иногда может чувствовать себя немного неуютно среди слишком большого количества людей, поэтому ее брат приходит на помощь. Жак наоборот уже больше общается с публикой в рамках своих возможностей и необходимости.

Принц Жак и принцесса Габриэлла / Фото: Getty Images

6. Княгиня Шарлин, как бывшая пловчиха, часто берет своих детей на различные спортивные мероприятия, прививая им таким образом любовь к здоровому образу жизни. В этом году принц Жак и принцесса Габриэлла сопровождали своих родителей на Олимпийских играх 2024 в Париже.

7. Принцесса Габриэлла – маленькая модница. Ее мама Шарлин часто подбирает похожие им с дочерью луки для публичных выходов и это выглядит так мило, а ее брат Жак часто выглядит, как маленькая копия своего отца Альбера.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II с детьми - Жаком и Габриэллой / Фото: Getty Images

8. У Жака и Габриэллы есть старшие брат и сестра. Это дети их отца Альбера от внебрачных отношений, которые были (как утверждает сам князь) еще до его женитьбы на Шарлин. О дочери Альбера – Жасмин Грейс Гримальди мы писали ранее.

Принц Жак и принцесса Габриэлла с мамой Шарлин / Фото: Associated Press

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