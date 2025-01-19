Принцесса Александра Ганноверска: что известно о внучке княгини Грейс Келли

Она все чаще стала появляться в светском обществе Монако, в том числе и со своим дядей – правящим князем Альбером II. Рассказываем подробнее о том, кто такая принцесса Александра Ганноверская, какой титул носит и претендует ли на монакский престол.

Кто такая принцесса Александра

Принцесса Александра Ганноверская / Фото: Getty Images

Александра Ганноверская родилась 20 июля 1999 года в Австрии. Она является четверым ребенком принцессы Каролины (старшей дочери княгини Грейс Келли и князя Ренье III) и Эрнста Августа, принца Ганноверского. Александра занимает 13 место в линии наследования монакского престола по состоянию на 2024 год.

Для ее матери Каролины брак с отцом девочки был третьим. От второго брака Каролина родила двоих сыновей – Андреа и Пьера Казираги и дочь Шарлотту Казираги.

В Монако Александра носит титул Ее королевское Высочество принцесса Александра Ганноверская и она является единственной из всех детей принцессы Каролины, которая носит королевский титул.

Она была спортсменкой

Принцесса Александра Ганноверская / Фото: Getty Images

В детстве Александра занималась фигурным катанием и даже заняла второе место на чемпионате в Монако в 2011 году. Впервые девочка стала на коньки в возрасте 10 лет. Через год Александра уже принимала участие в соревнованиях во французском Тулоне, а в 12 лет выступала на чемпионате по фигурному катанию в Монако, заняв второе место. Принцесса представляла Монако в фигурном катании на Европейском юношеском олимпийском фестивале 2015 года в Австрии и в двух соревнованиях сезона 2015—2016 годов на юниорском Гран-при ISU по фигурному катанию.

Героиня светских хроник

Принцесса Александра Ганноверская / Фото: Getty Images

В последние годы принцесса Александра все чаще стала появляться в светском обществе, она посещает модные показы и другие публичные мероприятия, как сама, так и с членами княжеской семьи. Журнал Tatler назвал Александру "выдающейся модницей", а Vogue написал о ней, как о "иконе стиля".

Для выходов в свет Александра выбирает сдержанные образы, она любит твидовые наряды и черный цвет в гардеробе, практически не наносит макияж и носит минимум аксессуаров.

Принцесса Александра Ганноверская и Джованна Батталья Энгельберт / Фото: Getty Images

В августе 2024 года девушка появилась на Олимпийских играх в Париже в компании своего дяди – князя Альбера II. Как бывшая спортсменка, принцесса интересуется разными видами спорта и охотно поддерживала олимпийскую сборную Монако на Играх. К слову, на спортивных мероприятиях принцессу Александру можно увидеть гораздо чаще, чем на светских.

Князь Альбер II и принцесса Александра Ганноверская / Фото: Getty Images

Учеба и личная жизнь

В 2024 году принцесса Александра окончила Колумбийский университет, где изучала политологию и философию. О том, где она сейчас работает ничего не известно. А вот о лично жизни известно, что 25-летняя девушка состоит в отношениях с Беном-Сильвестром Штраутманом, сыном германского предпринимателя и профессиональным баскетболистом. Их отношениях начались в 2017 году.

Принцесса Александра Ганноверская с Беном-Сильвестром Штраутманом / Фото: Getty Images

Принцесса Александра Ганноверская с Беном-Сильвестром Штраутманом / Фото: Getty Images

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