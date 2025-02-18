Принцесса Амина: что известно о первой дочери принцессы Иман и внучке королевы Рании

16 февраля 2025 года старшая дочь королевы Рании и короля Иордании Абдаллы II – принцесса Иман – впервые стала мамой. У Иман и ее мужа Джамиля родилась дочь – принцесса Амина. Мы решили рассказать подробнее об этой семьей и о том, какое место в очереди на иорданский престол будет занимать принцесса Амина.

Радостную новость первой сообщила иорданцам королева Рания она опубликовала в Instagram сперва сторис, в котором написала, что семья приветствовала новорожденную принцессу Амину в этот день, а позже поделилась и фотографиями, на которых молодая мама принцесса Иман запечатлена со своим мужем Джамилем Термиотисом, держа на руках новорожденную дочь в роддоме.

Принцесса Иман с мужем Джамилем стали родителями

Немного предыстории

Иман бинт Абдалла – старшая дочь короля Абдаллы II и королевы Рании, она родилась 27 сентября 1996 года в Аммане. У нее есть старший брат Хусейн, младший Хашим и младшая сестра Сальма.

В июле 2022 года стало известно о помолвке принцессы Иман с 28-летним венесуэльским бизнесменом Джамилем Александром Термиотисом, который является соучредителем Outbound Ventures, технологической инвестиционной фирмы в Нью-Йорке.

Они поженились 12 марта 2023 года во дворце Beit Al-Urdon Palace в Аммане. 26-летнюю принцессу провожал к алтарю ее старший брат, наследный принц Хусейн. В свой особенный день принцесса Иман была в В белом свадебном платье от Dior с длинными рукавами с кружевными манжетами и кружевной вставкой на декольте. Свой образ она дополнила тиарой и длинной фатой, украшенной цветами. А ее 28-летний жених Джамиль был в костюме-тройке и в черном галстуке.

Принцесса Иман со своим братом принцем Хусейном в день своей свадьбы / Фото: Instagram кронпринца Хусейна

Беременность принцессы

Практически всю беременность принцесса Иман пожелала держать в тайне и разрешила своей маме Рании поделиться радостной новостью буквально за считанные недели до предполагаемой даты родов.

В конце января королева опубликовала фото дочери и ее мужа, на котором было хорошо видно ее беременный живот и написала:

"Двое – это пара, трое – благословение".

Принцесса Иман и ее муж Джамиль Термиотис / Фото: Instagram королевы Рании

На снимке принцесса Иман позировала с мужем на пляже на красивом закате солнца. У нее на голове шляпа, виден лишь силуэт уже заметно округлившегося живота. Джамиль стоит рядом, его руки за спиной, а взгляд сосредоточен на жену.

Объявление о рождении дочери

Ровно через три недели принцесса Иман родила дочь. В этот же день королева Рани поделилась фотографиями и подробностями, написав, что семья невероятно счастлива.

"Моя дорогая Иман теперь мама. Мы благодарны и счастливы встретить Амину, новое благословение нашей семьи. Поздравляем Джамиля и Иман — да благословит Бог вас и вашу драгоценную девочку".

Королева Рания поделилась фото с палаты дочери принцессы Иман, которая 16 февраля родила дочь / Фото: Instagram королевы Рании

Снимками из роддома также поделился старший брат Иман – кронпринц Хусейн. Он приехал в госпиталь, где рожала его сестра вместе со своей женой принцессой Раджвой и их шестимесячной дочерью принцессой Иман (названной в честь сестры кронпринца).

"Добро пожаловать в семью, Амина! Пусть ты будешь источником радости для своих родителей и любящей сестрой и спутницей жизни для моей дочери", - написал под снимками Хусейн, которыми поделился в соцсетях.

Королева Рания поделилась фото с палаты дочери принцессы Иман, которая 16 февраля родила дочь / Фото: Instagram королевы Рании

Отметим, что новорожденная дочь принцессы Иман не является претенденткой на престол. Согласно конституции Иордании, королевский престол переходит к наследникам мужского пола, поэтому появление на свет принцессы Амины не изменило порядок престолонаследие. Первым в очереди является кронпринц Хусейн, а вторым его младший брат принц Хашим так как у Хусейна тоже родилась дочь, а не сын.

Королева Рания поделилась фото с палаты дочери принцессы Иман, которая 16 февраля родила дочь / Фото: Instagram королевы Рании

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