Принцесса Ингрид Александра - будущая королева Норвегии: что о ней известно

Ей всего 20 лет, но она уже хорошо знает, что такое королевский долг и готовится к тому, чтобы однажды возглавить престол Норвегии.

Кто такая принцесса Ингрид Александра

Норвежская принцесса родилась 21 января 2004 года в Национальной больнице, входящей в состав Университетской больницы Осло в Осло. Она является старшим ребенком кронпринца Хокона и кронпринцессы Мэтте-Марит. Она внучка короля Харальда V (который правит Норвегией ныне) и королевы Сони. И является второй в очереди на престол после своего отца. Когда она взойдет на трон, то станет второй женщиной-монархом страны после королевы Маргарет I (одновременно королева Дании и Швеции (1387 - 1396), фактически правившей до 1412 года (до своей смерти)).

Принцесса Ингрид Александра со своей семьей - родителями, а также дедушкой-королем и бабушкой-королевой / Фото: Associated Press

Принцесса Ингрид Александра представляет пятое поколение действующей норвежской королевской семьи Дома Глюксбургов.

У Ингрид Александры есть младший брат Сверре Магнус, а также старший единоутробный брат Мариус Борг Хойби, родившийся в 1997 году от предыдущих отношений ее матери.

Принцесса Ингрид Александра с родителями, братьями и бабушкой - королевой Соней / Фото: Associated Press

Принцесса была крещена в часовне Королевского дворца 17 апреля 2004 года. Ее дедушка король, ее тетя принцесса Марта Луиза, король Дании Фредерик X, наследная принцесса Швеции Виктория (будущая королева Швеции), король Испании Филипп VI стали ее крестными родителями.

31 августа 2019 года принцесса Ингрид Александра прошла обряд конфирмации (символизирует достижение молодыми людьми церковного совершеннолетия и сознательное выражение ими веры в Иисуса Христа, а также включение их в состав религиозного сообщества) в присутствии всех ее крестных родителей.

Принцесса Ингрид Александра на руках у своего отца - кронпринца Хокона / Фото: Associated Press

Учеба и образование наследницы трона

Обучение в школе Ингрид Александра начала в 2010 году, когда ей исполнилось шесть лет. Она училась начальной местной государственной школе, где учился и ее старший брат. Ее родители выбрали эту школу, потому что хотели, чтобы у нее было как можно более обычное детство

Через несколько лет норвежская королевская семья объявила, что с начала 2014–2015 учебного года Ингрид Александра перейдет в частную англоязычную международную школу Ураниенборг в Осло. Ее родители сделали такой выбор для дочери так как хотели, чтобы она свободно говорила по-английски. Осенью 2020 года она начала дальнейшее обучение в средней школе Эльвебаккен в Осло, которую закончила в 2023-м.

Принцесса Ингрид Александра с отцом кронпринцем Хоконом / Фото: Getty Images

В июне 2023 года Норвежский королевский двор объявил, что принцесса будет работать школьной помощницей и экологическим работником в школе Ураниенборг.

С начала 2024 года Ингрид-Александра начала 12-месячную военную подготовку в инженерном батальоне бригады "Норд". В январе в честь ее дня рождения дворец даже публиковал фотографии и видео, где Ингрид Александра запечатлена со своими однокурсниками.

Принцесса Ингрид Александра / Фото: Getty Images

Интересные факты про принцессу

Как наследница норвежского престола Ингрид Александра с юных лет появлялась на публике вместе со своими родителями, бабушкой и дедушкой.

В 2010 году она была подружкой невесты на свадьбе шведской кронпринцессы Виктории и Даниэля Вестлинга.

Принцесса Ингрид Александра и ее мать кронпринцесса Метте-Марит / Фото: Getty Images

В 2015 году Ингрид Александра во время своего первого королевского назначения окрестила новую спасательную шлюпку Норвежской спасательной компании "Элиас". В сопровождении своего деда-короля она стала крестной матерью лодки.

В мае 2016 года в Дворцовом парке открылся Парк скульптур принцессы Ингрид Александры, а через два года в 2018-м принцесса провела экскурсию по парку для герцога и герцогини Кембриджских по случаю их официального визита в Норвегию.

В феврале 2016 года Ингрид Александра вместе со своим дедушкой принимали участие в церемонии открытия II зимних юношеских Олимпийских игр в Лиллехаммере.

Принцесса Ингрид Александра / Фото: Getty Images

В ноябре 2018 года принцесса окрестила исследовательское судно Kronprins Haakon, названное в честь ее отца кронпринца Хокона. В своей речи она заявила, что корабль принесет «новые и важные знания о полярных регионах, об океанах и об изменении климата».

В октябре 2020 года Ингрид Александра завоевала золотую медаль на чемпионате Норвегии по серфингу среди юниоров. Она известна как заядлая серфингистка.

Принцесса Ингрид Александра / Фото: Getty Images

Среди хобби принцессы – серфинг, лыжный спорт и кикбоксинг.

Читайте также: