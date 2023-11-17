Принцесса Катарина-Амалия: что известно о будущей королеве Нидерландов

Старшей дочери короля Нидерландов Виллема-Александра и королевы Максимы 19 лет и однажды она сменит своего отца и станет новой королевой. До правления Виллема-Александра в Нидерландах царила эра королев, его мать Беатрис и бабушка Юлианна – восседали на престоле. Теперь у старшей дочери монарха есть все шансы вернуть эту тенденцию.

Кто такая Катарина-Амалия

Королева Максима с дочерью принцессой Катариной-Амалией / Фото: Associated Press

Первая из троих дочерей королевы Максимы и короля Виллема-Александра – Катарина-Амалия родилась 7 декабря 2003 года в госпитале Bronovo в Гааге. У нее есть две младшие сестры, принцесса Алексия и принцесса Ариана. Наследницей девушка стала в возрасте 10 лет, когда ее отец Виллем-Александр взошел на престол, после отречения его матери - королевы Беатрикс - 30 апреля 2013 года.

Принцесса Катарина-Амалия с мамой королевой Максимой / Фото: Associated Press

Ее полное имя звучит так - принцесса Катарина-Амалия Беатрикс Кармен Виктория, а ныне она носит титул принцессы Оранской. Одной из ее крестных является шведская наследная принцесса и будущая королева Виктория. Кстати, Катарина-Амелия была подружкой невесты на свадьбе кронпринцессы Виктории и Даниэля Вестлинга.

Королева Максима и король Виллем-Александр с дочками / Фото: Associated Press

Учеба и образование

Когда Катарине-Амелии было четыре года родители отправили ее в начальную школу Блумкампа, государственную начальную школу в деревне Вассенар, что в пригороде Гааги.

Принцесса Катарина-Амалия / Фото: Associated Press

Закончив ее, девочка поступила в гимназию Christelijk Sorghvliet в Гааге. Учебу Катарина закончила в 2021 году, взяла годичный перерыв, в течение которого она проходила стажировку в фонде Orange Fund и работала волонтером в других организациях. В сентябре 2022 года принцесса поступила в Амстердамский университет на степень бакалавра политики, психологии, права и экономики. Однако вскоре появилась информация, что на Катарину-Амалия готовится покушение, в котором замешана марроканская мафия. К девушек приставили полицейскую охрану, а также ей пришлось покинуть общежитие университета.

Принцесса Катарина-Амалия / Фото: Getty Images

Принцесса свободно говорит на голландском, английском и испанском языках и также брала уроки китайского.

Общественная жизнь

Отпраздновав совершеннолетие в декабре 2021 года, принцесса Катарина-Амалия, как будущая королева, заняла свое место в Консультативном отделе Государственного совета и в тот же день произнесла свою первую публичную речь на заседании Государственного совета во дворце Кнойтердейк.

Также по случаю ее 18-летия в 2021 году была опубликована биография Катарины-Амалии. Подобные книги были изданы к 18-летию принцессы Беатрикс в 1956 году и принца Виллема-Александра в 1985 году. Книга под названием "Амалия" написана биографом Клаудией де Брейдж, которая провела с юной наследницей некоторое время, чтобы собрать материал для публикации.

Принцесса Катарина-Амалия / Фото: Getty Images

В книге Катарина-Амалия рассказывает, что не чувствует себя готовой стать королевой и попросит свою мать вмешаться, если ее отец, король Виллем-Александр, внезапно скончается.

Принцесса Катарина-Амалия со своим отцом королем Виллемом-Александром / Фото: Getty Images

Девушка уже берет на себя некоторые королевские обязательства, как, например, она ездила в тур по голландским Карибам вместе с родителями, а также сопровождала свою бабушку принцессу Беатрикс на прием, в Букингемском дворце накануне коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы. А также присутствовала на государственном банкете в честь свадьбы наследного принца Иордании Хусейна и Раджвы Аль Саиф и на банкете в честь 18-летия принца датского Кристиана, где, к слову, впервые появилась в тиаре.

Принцесса Катарина-Амалия / Фото: Getty Images

Интересные факты о Катарине-Амалии

Принцесса Оранская по достижению совершеннолетия отправила написанное от руки письмо премьер-министру Нидерландов Марку Рютте, в котором сообщила ему о своем решении отказаться от ее пособия в размере почти 2 миллионов долларов до тех пор, пока она не приступит к королевским обязанностям. Девушка объявила, что это причинит ей некоторые неудобства, заявив: "Мне это неудобно до тех пор, пока я ничего не делаю взамен, и в то время, как другим студентам приходится гораздо труднее, особенно в этот период коронавируса".

В ее седьмой день рождения Питер Хартман назвал в честь Катарины-Амалии самолет Douglas C-47 Skytrain, когда-то принадлежавший ее прадеду, принцу Бернхарду Липпе-Бистерфельдскому. Но сама принцесса не присутствовала на церемонии наречения из-за школьных обязательств.

Королева Максима с тремя дочерьми / Фото: Getty Images

В ноябре 2020 года в честь Катарины-Амалии был назван новый полк Королевской армии Нидерландов — Гузаренский полк принцесс Катарины-Амалии.

Катарина-Амалия с юных лет неоднократно подвергалась бодишеймингу со стороны таблоидов и недоброжелателей в соцсетях.

Когда Катарина-Амалия унаследует престол, она станет четвертой королевой за время существования нидерландской монархии. До нее правили ее бабушка Беатрикс, прабабушка Юлиана и прапрабабушка Вильгельмина.

Принцесса Катарина-Амалия со своей бабушкой - бывшей королевой Беатрикс / Фото: Getty Images

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