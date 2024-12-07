Принцесса Катарина-Амалия: интересные факты о наследнице нидерландского престола

7 декабря принцессе Нидерландов Катарине-Амалии исполняется 21 год. Мы собрали для вас несколько интересных фактов о будущей королеве.

1. Принцесса Катарина-Амалия, носит титул Ее Высочества принцессы Оранской, родилась 7 декабря 2003 года и является старшей из трех дочерей короля Виллема-Александра и королевы Максимы.

Принцесса Катарина-Амалия со своими родителями и сестрами / Фото: Associated Press

2. Она станет четвертой королевой Нидерландов после отречения или смерти ее отца Виллема-Александра.

3. Катарина-Амалия осознает всю ответственность, которая лежит на ее плечах и откровенно говорит, что не готова занимать престол Нидерландов прямо сейчас. Как-то в интервью принцесса сказала, что "если ее отец неожиданно умрет, она сделает все возможное, чтобы отсрочить свое восхождение на престол", предположив, что ее мать королева Максима, могла бы править вместо нее.

Принцесса Катарина-Амалия с отцом королем Виллемом-Александром / Фото: Getty Images

4. Принцесса учится в Амстердамском университете на программе бакалавриата и изучает политику, психологию, право и экономику. Все это пригодится ей в будущем, когда она станет королевой, все эти знания ей очень пригодятся.

5. В свободное время принцесса увлекается верховой ездой, теннисом и любит петь, правда на публике ее вокальные данные никто никогда не слышал.

Принцесса Катарина-Амалия / Фото: Getty Images

6. Кронпринцесса Швеции Виктория — одна из ее крестных. И они обе в будущем будут королевами.

7. Принцесса сейчас чаще появляется в светском обществе вместе со своими родителями, а еще обожает носить тиары. Дебютировала Катарина-Амалия в тиаре в 2022 году на гала-ужине в честь 18-летия принцессы Ингрид Александры из Норвегии, выбрав свадебную тиару своей матери королевы Максимы.

Принцесса Катарина-Амалия на праздновании 18-летия принцессы Ингрид Александры / Фото: Getty Images

8. Ее Высочество посетила свой первый государственный банкет в 2024 году во время государственного визита короля Испании Филиппа VI и королевы Летиции в Нидерланды. Филипп наградил Амалию Большим крестом ордена Изабеллы Католической за неделю до своего и Летиции государственного визита в Нидерланды.

Принцесса Катарина-Амалия на государственном банкете / Фото: Getty Images

9. Принцесса пыталась ощутить вкус нормальной жизни и даже работала на обычной работе . Согласно биографии "Амалия" биографа Клаудии де Брей, Катарина-Амалия хотела получить опыт в сфере услуг. Решив познать мир за стенами дворца, принцесса устроилась на работу в прибрежное кафе, где научилась делать коктейли. Коллеги тепло ее приняли и называли "королевой коктейлей", пишет thelist.com.

Принцесса Катарина-Амалия с отцом королем Виллемом-Александром и мамой королевой Максимой / Фото: Getty Images

10. Катарина-Амалия заботится о своем психическом здоровье и не скрывает, что посещает психолога. Она рассказывала об этом в своей книге, выпущенной к ее 18-летию. "Иногда все это становится для меня слишком тяжелым — школа, друзья — и тогда я говорю с кем-то. Если мне это нужно, я записываюсь на прием... время от времени общаться со специалистом — это вполне нормально",- говорит Катарина. Будущая королева поделилась своим терапевтическим опытом, чтобы побудить других нормализовать разговоры о психическом здоровье.

Принцесса Катарина-Амалия / Фото: Getty Images

"Все говорят о здоровой пище и спорте. И это тоже важно. Но психическое здоровье не менее важно", — объяснила она.

Ранее мы более детально рассказывали о биографии нидерландской принцессы Катарины-Амалии.

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