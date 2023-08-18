Принцесса Леонор – будущая королева Испании: что мы знаем о старшей дочери Летиции и короля Филиппа VI

Старшей дочери короля Филиппа и королевы Летиции - принцессе Леонор однажды предстоит взойти на престол и стать первой за многие года испанской королевой. Как принцессу уже сейчас готовят к этой роли, читайте в нашем материале.

Кто такая принцесса Леонор

Она родилась 31 октября 2005 года и стала первенцем Летиции и на тот момент наследного принца Фелипе.

Испанская принцесса Леонор со своими родителями - королем Филиппом VI и королевой Летицией / Фото: Getty Images

Леонор родилась в Международной больнице Ruber в Мадриде. Испанским подданным сообщили об этом через смс-рассылку. Каждый узнал, что у будущего короля родилась наследница. Принцесса появилась на свет с помощью операции кесарево сечения. Через неделю Летиция с малышкой на руках вышла из госпиталя к прессе.

Белокурая малышка получила при рождении имя Леонор де Тодос лос Сантос де Бурбон и Ортис. Её крёстными стали король Хуан Карлос 1 (ее родной дед) и королева Испании София (жена короля).

Испанская принцесса Леонор / Фото: Getty Images

Когда принц Фелипе - отец Леонор - взошел на престол в 2014 году, она получила новый титул и стала принцессой Астурийской.

Учеба и светская жизнь

Леонор ходила в детский сад для детей испанской королевской гвардии, а с сентября 2008 года (в преддверии своего трехлетия) начала посещать школу Санта-Мария-де-лос-Росалес возле Мадрида. В этой же школе в свое время учился и ее отец король Филипп.

Испанская принцесса Леонор с мамой Летицией / Фото: Getty Images

Училась Леонор хорошо. Кроме литературы, которую принцесса обожает, она изучала иностранные языки. Она свободно говорит на английском ( благодаря няне из Британии), а также изучает китайский, французский и арабский.

В 2021 году Леонор поступила среднюю школу UWC Atlantic College в Уэльсе, закончив обучение в 2023 году. А с сентября принцессе предстоит пройти трехлетнюю военную подготовку. Первый год обучения Леонор проведет в Армейской военной академии в Сарагосе, после отправится в военно-морское училище. Как будущая королева Леонор обязана пройти этот курс так же, как это делал ее отец.

Принцесса Леонор в колледже в Уэльсе / Фото: Getty Images

В октябре 2023 года наследнице трона исполнится 18 лет. Тогда Леонор поклянется в верности королю Филиппу и даст слово перед ним и парламентом, что всегда будет исполнять свои обязанности честно и справедливо, соблюдая законы Испании.

Принцесса Леонор и инфанта София / Фото: Getty Images

Уже сейчас принцесса начала исполнять свои королевские обязанности и иногда появляется на мероприятиях сама или со своей младшей сестрой инфантой Софией. Кстати, в Испании нет закона, который бы гарантировал Леонор восшествие на престол по праву первородства. Это означает, если у королевы Летиции и короля Филиппа родится сын, он станет первым в линии наследования трона. Но, скорее всего, в силу возраста королевы Летиции, этого уже не произойдет.

Королева Летиция, король Филипп VI, принцесса Леонор, инфанта София / Фото: Getty Images

Интересные факты о Леонор

Она первая в очереди на престол и в будущем станет первой королевой Испании с 1868 года. До нее первой королевской правительницей-женщиной была королева Изабелла II, занимавшая престол с 1833 по 1868 год.

Принцесса Леонор / Фото: Getty Images

Леонор является поклонницей испанского футболиста и полузащитника Барселоны - Гави. Как-то раз после одного из матчей на чемпионате мира в Катаре, король Филипп зашёл в раздевалку и попросил 18-летнего полузащитника национальной команды автограф на футболке для его дочери. После этого все испанские СМИ начали писать, что Леонор влюблена в Гави.

Принцесса Леонор / Фото: Getty Images

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