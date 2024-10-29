Принцесса Леонор: десять интересных фактов о наследнице испанского престола

Принцесса Испании Леонор готовится отпраздновать свое 19-летие на этой неделе.

Дочь короля Филиппа VI и королевы Летиции родилась 31 октября 2005 года, а с 2014 года является первой в линии наследования престола. В честь предстоящего дня рождения будущей королевы рассказываем вам интересные факты из ее жизни.

1. Леонор - старшая дочь короля Филиппа VI (который правит Испанией с 2014 года) и королевы Летиции. Она родилась в Мадриде 31 октября 2005 года. Носит титул принцессы Астурийской, а также титулы принцессы Жироны и принцессы Вианы, титулы герцогини Монблан, графини Серверы и леди Балагер, согласно королевскому двору Испании.

Принцесса Леонор / Фото: Getty Images

2. Если бы у Филиппа и Летиции родился третий ребенок и это был сын, то в соответствии с правилами первородства, регулирующими испанскую линию престолонаследия, отдающими предпочтение мужчинам, Леонор была бы смещена с поста наследницы и занимала бы вторую позицию. Но продуктивных планов у ее матери Летиции явно давно нет, так что в будущем у испанцев будет своя королева.

Принцесса Леонор в день своего крещения / Фото: Getty Images

3.Крестными родителями принцессы являются ее бабушка и дедушка по отцовской линии, бывший король Испании Хуан Карлос и королева София. Она была крещена в 2006 году.

4. Принцесса Леонор стала старшей сестрой в 2007 году, когда родилась ее младшая сестра – инфанта София. Сестры очень близки и дружны, хотя с момента взросления обеих все больше времени проводят порознь.

Принцесса Леонор и ее младшая сестра инфанта София с родителями / Фото: Getty Images

Инфанта София и принцесса Леонор / Фото: Instagram испанской королевской семьи

5. В 2018 году, в свой 13-й день рождения, принцесса Леонор выступила с первой публичной речью на мероприятии, посвященном 40-летию Конституции Испании, а через пять лет в 2023-м дала присягу на верность Конституции.

Принцесса Леонор и король Филипп VI / Фото: Getty Images

6.Леонор впервые председательствовала на церемонии вручения премии принцессы Астурийской в ​​2019 году. А недавно снова посетила эту торжественную церемонию, которая ежегодно проходит в городе Овьедо.

Принцесса Леонор и инфанта София в Овьедо / Фото: Getty Images

7.Леонор два года училась в колледже UWC Atlantic в Уэльсе, после поступила в военную академию в Сарагосе, а сейчас проходит курс в военно-морской школе в Марине, следуя по стопам своего отца.

8. Несмотря на то, что Леонор исполняла официальные обязанности с девяти лет, она фактически была объявлена ​​наследницей испанского престола только в день своего 18-летия, когда она принесла присягу перед испанским парламентом.

Принцесса Леонор в этот день нала присягу на верность Конституции / Фото: Associated Press

9. Принцесса Леонор левша.

10. После завершения учебы в военно-морской школе принцессе предстоит пройти еще годичный курс в Генеральной авиационной академии. Таким образом она завершит полную военную подготовку.

Принцесса Леонор и королева Летиция / Фото: Getty Images

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