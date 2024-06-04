Принцесса Лилибет Сассекская: десять интересных фактов о дочери Меган и Гарри

4 июня исполняется три года дочери принца Гарри и Меган Маркл – принцессе Лилибет. Сегодня мы решили рассказать вам все интересные факты о единственной дочери четы Сассекских и младшей внучке короля Чарльза III.

1. Принцесса Лилибет Сассекская родилась 4 июня 2021 года в больнице Santa Barbara Cottage в Санта-Барбаре, в Калифорнии и стала вторым ребенком герцога и герцогини Сассекских. Ее называли мисс Лилибет Маунтбаттен-Виндзор.

2. Два дня Меган и Гарри держали рождения дочери в тайне.

3. Девочку назвали в честь ее прабабушки королевы Елизаветы II. Принцу Гарри пришлось спрашивать разрешение королевы на то, чтобы назвать дочь Лилибет (дело в том, что в детстве Елизавету в семье называли Лилибет). Дома родители называют ее просто Лили.

Лилибет и маленькая принцесса Елизавета

4. Ее крестили в Епископальной церкви 3 марта 2023 года Джоном Х. Тейлором, епископом Лос-Анджелеса. Ее крестным отцом является американский актер и комик Тайлер Перри.

5. Принцесса Лилибет занимает седьмое место в линии наследования британского престола. Она родилась во время правления королевы Елизаветы II, но титул принцессы получила лишь, когда на трон взошел ее дедушка король Чарльз III, как внучка правящего монарха, в соответствии с патентом на письма, выданным королем Георгом V в 1917 году. Сейчас ее зовут принцесса Лилибет Сассекская.

Меган и Гарри с дочерью Лилибет, фото из документального сериала "Гарри и Меган" на Netflix

6. У Лили есть старший брат Арчи, родившийся в 2019 году. Он также получил титул принца после восшествия на престол его дедушки Чарльза.

7. Лилибет является первым членом британской королевской семьи смешанной расы. А также имеет двойное гражданство США и Великобритании.

8. Дочь Сассекских знакома со своей прабабушкой королевой Елизаветой II. Впервые они встретились в рамках празднования платинового правления королевы в июне 2022 года.

9. Ее фотографии редко публикуются в прессе. Меган и Гарри поделились снимком лишь на первый день рождения дочери. Его сделал друг семьи и фотограф Мисан Харриман, который также запечатлел Меган во время ее второй беременности.

Меган и Гарри, фотосессия во время второй беременности герцогини Сассекской, фото Мисана Харримана

10. Воспитанием детей Сассекских занимается мама Меган – Дориа. Герцогиня неоднократно говорила, что только с ней ей спокойно оставлять детей. Также Меган и принц Гарри и сами много времени стараются проводить с детьми, особенно любят активные игры и прогулки на свежем воздухе.

Напомним, ранее мы рассказывали вам десять интересных фактов о сыне Меган и Гарри.

Читайте также: