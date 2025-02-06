Принцесса Мари: десять фактов о второй жене датского принца Иоахима

6 февраля датской принцессе Мари – супруге младшего сына королевы Маргрете II – принца Иоахима – исполняется 49 лет. Семья Мари и Иоахима живет во Франции, но иногда их можно увидеть на семейные мероприятиях датской королевской семьи. Мы решили рассказать вам несколько интересных фактов о невестке королевы.

1.Мари Кавалье – француженка, она родилась 6 февраля 1976 года в Париже, в семье владельца рекламного агентства Алена Кавалье и Франсуазы Грассио — владелицы гостиницы "Château de la Vernède" вблизи Авиньона. Ее родители развелись, когда она была еще ребенком. Мать вышла замуж во второй раз и родила еще четверых сыновей – единокровных братьев Мари.

Принцесса Мари и принц Иоахим / Фото: Associated Press

2. Мари училась в обычной парижской школе. Закончила международный колледж-интернат Beau Soleil в Швейцарии со степенью бакалавра. Изучала экономику в Женевском университете и международный бизнес и экономику в Бебсон-колледже в Веллесле, США. Также имеет степень бакалавра искусств в Мэримаунт-Мангеттен-колледже.

3. Еще во время учебы Мари работала помощником менеджера по связям с общественностью компании Estee Lauder в Париже, помощником директора компании ING Numismatic Group SA в Женеве, и преподавателем французского языка. Окончив учебу, начала работать в рекламном агентстве DoubleClick Inc. в Нью-Йорке.

Принцесса Мари и принц Иоахим / Фото: Associated Press

4. В 2002 году вернулась в Париж и начала работала в пресс-службе рекламного агентства "Media Marketing". Позже стала помощником директора агентства Reuters Radianz и исполнительным секретарем ING Numismatic Group SA.

5. С датским принцем Иоахимом ее впервые запечатлели в августе 2005 года, когда они вместе отдыхали в Авиньоне, во Франции. Это вызвало слухи о новом романе принца, который недавно только развелся со своей первой женой и матерью его двоих сыновей – принцессой Александрой.

6. Романтические встречи пары длились несколько лет. А 3 октября 2007 года, было объявлено об их помолвке.

Принцесса Мари и принц Иоахим в день свадьбы / Фото: Associated Press

7. Свадьбу сыграли весной следующего года - 24 мая 2008-го, в живописной церкви Могельтондер, расположенной в средневековой деревне к западу от южнодатского муниципалитета Тондер. Мари шла под венец в роскошном белом свадебном платье, разработанном испано-итальянским модным домом Arasa Morelli. После замужества она получила титул принцессы.

Принцесса Мари / Фото: Getty Images

8. Мари часто путают с ее невесткой королевой Мэри – женой короля Фредерика X (старшего сына королевы Маргрете II). Дамы похожи внешне, у них похожие имена и дни рождения идут друг за другом (у Мэри 5 февраля, а у Мари 6-го). В первые годы после замужества Мэри помогала Мари влиться в королевскую жизнь. Она также стала крестной матерью дочери Фредерика и Мэри - принцессы Жозефины.

9. В браке с Иоахимом Мари родила двоих детей – сына Хенрика в 2009-м и дочь Афину в 2012-м. Также у Мари и Иоахима хорошие отношения с первой женой принца – Александрой, а ее сыновья отлично ладят с мачехой.

Принцесса Мари и принц Иоахим / Фото: Getty Images

10. В 2019-2023 годах семья Йоахима и Мари жила в Париже, где Мари работала специальным культурным представителем отдела по делам культуры Посольства Дании во Франции. А Иоахим проходил высший курс военной подготовки, а после завершения образования сотрудничал с посольством Дании в Париже в качестве атташе по вопросам обороны.

В 2023 году они переехали в Вашингтон, где принц приступил к работе в посольстве Дании при Министерстве обороны, помогая укреплять оборонно-промышленное сотрудничество с США и Канадой.

Читайте также: