Принцесса Нидерландская Ариана: что известно о младшей дочери королевы Максимы и короля Виллема-Александра

Принцесса нидерландская Ариана – самая младшая дочь короля Виллема-Александра и королевы Максимы. Она не является наследной принцессой нидерландского трона. Что же нам известно о девушке, которая так или иначе появляется на публике со своей семьей.

Кто такая Ариана

Ее королевское Высочество Ариана, принцесса Нидерландов и принцесса Оранская-Нассау родилась 10 апреля 2007 года в госпитале Броново в Гааге. Она младшая дочь правящего короля Нидерландов Виллема-Александра и младшая внучка принцессы Беатрикс (бывшей королевы Нидерландов).

Принцесса Ариана / Фото: Getty Images

Девочку назвали Ариана Вильгельмина Максима Инес (в честь прабабушки – королевы Вильгельмины, а также тети Инес, а также ее крестной матери (сестры королевы Максимы).

При рождении она получила титулы принцессы Нидерландов и принцессы Оранской-Нассау. Принцесса Ариана занимает третье место в линии наследования престола (после двух старших сестер Катарины-Амалии и Алексии).

Принцесса Ариана с сестрами Катариной-Амалией и Алексией / Фото: Getty Images

Младшая дочь нидерландских короля и королевы была крещена в церкви Клостеркерк в Гааге, 29 октября 2007 года. Для ее крещения использовали воду из реки Иордан, девочка была одета в крестильное платье, которое ее прабабушка принцесса Вильгельмина впервые носила в 1880 году. На крещение было приглашено более 850 гостей.

Когда девочке исполнился месяц, она вместе с родителями находилась на горнолыжном отдыхе в Австрии и внезапно заболела. Отчаявшись, Максима и Виллем-Александр срочно отвезли Ариану в больницу, где ее госпитализировали с потенциальной инфекцией легких. К сожалению, было решено, что здоровье ребенка слишком слабое, чтобы ее сразу выписать. Вместо этого принцесса провела в больнице целых три дня, борясь за свою жизнь. В конце концов, Ариана выкарабкалась и вернулась домой, где ее ждало около 30 тысяч открыток от подданных Нидерландов с пожеланиями скорейшего выздоровления.

Учеба и образование

Принцесса Ариана / Фото: Getty Images

Принцесса Ариана посещала гимназию Christelijk Gymnasium Sorghvliet в Гааге. В мае 2023 года Королевский двор Нидерландов объявил, что принцесса продолжит обучение в средней школе UWC Adriatic в Италии по программе международного бакалавриата, которое продлится два года.

Принцесса Ариана / фото: Koninklijk Huis

Плата за обучение в течение двухгодичного курса составляет колоссальную сумму в 40 000 фунтов стерлингов (более 52 тысяч долларов) и включает в себя изучение сербского языка, мирового искусства и культуры, а также экологических систем.

Хобби и увлечения

Принцесса Ариана / Фото: Getty Images

Принцесса Ариана любит играть на пианино, а также ей нравится балет, плавание и дзюдо. Она занималась верховой ездой и играла в хоккей.

Принцесса говорит на голландском, английском и испанском языках, а теперь еще изучает и итальянский.

Выходы в свет

Принцесса Ариана / Фото: Getty Images

Принцесса Ариана не исполняет королевские обязанности так как не является первой в линии наследования престола, но ее можно увидеть на важных государственных мероприятиях вместе с родителями и сестрами. Также Ариана всегда принимает участие в семейные фотосессиях нидерландской королевской семьи, которыми Максима и Виллем-Александр охотно делятся с публикой несколько раз в год.

Принцесса Ариана с сестами Катариной-Амалией и Алексией / Фото: Associated Press

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