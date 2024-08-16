Принцесса Раджва: десять интересных фактов о невестке королевы Рании

Принцесса Раджва не так давно присоединилась к королевской семье Иордании. Она вышла замуж за наследного принца Хусейна в 2023 году, а в августе 2024-го они приветствовали своего первого ребенка – дочь принцессу Иман. Сегодня рассказываем вам самые интересные факты о невестке королевы Рании и короля Абдаллы II.

1.Раджва Аль-Саиф родилась в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, 28 апреля 1994 года в обеспеченной семье. Ее родителями являются бизнесмен Халид Аль-Саиф (умер в феврале 2024 года) и Азза Аль-Судаири. Отец принцессы Раджвы основал El Seif Engineering Contracting, которая по данным Королевского Хашимитского суда, входит в число ведущих строительных компаний в Саудовской Аравии.

Королева Рания и принцесса Раджва / Фото: Getty Images

2. Принцесса Раджва Аль Хусейн — младшая из четырех детей. Ее старшие братья — Фейсал и Наиф, а также у нее есть старшая сестра Дана. С ними Раджва поддерживает теплые отношения. Также близка Раджва и с младшим братом Хусейна – принцем Хашимом, который вел ее к алтарю, а также с его сестрами – принцессами Иман и Сальмой.

Королева Рания и принцесса Раджва / Фото: Instagram королевы Рании

3. Принцесса Раджва получила среднее образование в Саудовской Аравии, а затем продолжила обучение в Школе архитектуры Сиракузского университета. Позже она поступила в Институт моды дизайна и мерчандайзинга в Лос-Анджелесе и, говорят, что она также приобрела практический опыт в известной архитектурной фирме во время своего пребывания там. Наследный принц Хусейн учился в Джорджтаунском университете в Вашингтоне.

Кронпринц Хусейн и принцесса Раджва / Фото: Getty Images

4. Журнал Vogue писал, что принц Хусейн познакомился со своей будущей женой через своего одноклассника. Кронпринц сказал Vogue Arabia: "Я познакомился с Раджвой через старого друга из школы. Я считаю себя счастливчиком, потому что не каждый день встречаешь кого-то вроде Раджвы". Сколько времени пара встречалась, не сообщалось, но известно, что уже вскоре пара объявила о своей помолвке. Это произошло 17 августа 2022 года в семейном доме будущей принцессы в Эр-Рияде. На церемонии присутствовали король Иордании Абдалла II и королева Рания.

Кронпринц Хусейн и его невеста Раджва / Фото: Instagram кронпринца Хусейна

5. Их помолвку сравнили с тем, как объявили о своей британский принц Уильм и Кейт Миддотон (нынешние принц и принцесса Уэльские). Раджва и Хусейн также поделились официальным портретом в этот день, а будущая принцесса, как и Кейт выбрала синее платье (в ее случает от бренда Costarellos) для торжественного момента. На пальце Раджвы сверкало роскошное помолвочное кольцо, о котором мы рассказывали подробнее. Кронпринц надел строгий костюм и темно-синий галстук.

6. Свадьба Хусейна и Раджвы состоялась чуть менее, чем через год – 1 июня 2023 года и была назвала "королевской свадьбой года". Церемония по исламскому обряду прошла во дворце Захран в Иордании — в том же самом месте, где в 1993 году поженились родители принца Хусейна – король Абдалла II и королева Рания. Кстати, Кейт и Уильям Уэльские были среди гостей на свадьбе.

Кронпринц Хусейн и принцесса Раджва / Фото: Instagram королевы Рании

7. Замуж Раджва выходила в роскошном платье от ливанского дизайнера Elie Saab с длинными рукавами, асимметричным вырезом и драпированным лифом, дополнив его балетками. А на вечернем приеме появилась в другом наряде - белом платье с пышной юбкой в сочетании с высокими перчатками от Dolce & Gabbana и с тиарой на голове.

8. В апреле 2024 года Королевский Хашимитский двор объявил новость о беременности принцессы Раджвы. Сообщалось, что первенец пары должен появиться на свет летом. Пол ребенка тогда не оглашали.

Принцесса Раджва и принц Хусейн / Фото: Getty Images

9. 3 августа 2024 года стало известно, что кронпара стала родителями. Принцесса Раджва родила дочь в медицинском центре короля Хусейна. Малышка получила красивое имя Иман (так зовут одну из сестер Хусейна, а также их тетю). Новость о рождении ребенка была объявлена ​​в социальных сетях серией милых постов.

Королева Рания с внучкой Иман на руках / Фото: Instagram королевы Рании

10. Предполагается, что кронпара не остановится на одном ребенке. И Хусейн, и Раджва выросли в многодетных семьях. К тому же, их первенец – девочка, а значит, согласно иорданским законам, не может претендовать на престол. Вероятно, кронпринц захочет воспроизвести на свет наследника.

Кронпринц Хусейн и принцесса Раджва с новорожденной дочерью Иман / Фото: Instagram кронпринца Хусейна

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