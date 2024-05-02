Принцесса Шарлотта: пятнадцать интересных фактов о дочери Кейт и Уильяма Уэльских

Единственная дочь принца Уильяма и принцессы Кейт – принцесса Шарлотта Уэльская - сегодня отмечает свой день рождения. Девочке исполняется девять лет. В честь праздника мы решили вспомнить самые интересные факты из биографии юной принцессы.

1.Принцесса Шарлотта Элизабет Диана родилась 2 мая 2015 года в Лондоне, в госпитале Святой Марии, там же, где родился и первенец Кейт и Уильяма – принц Джордж. Новорожденную назвали в честь ее дедушки Чарльза (Шарлотта – женское производное имени Чарльз), прабабушки – королевы Елизаветы II и бабушки – принцессы Дианы.

Принцесса Шарлотта на руках у своей мамы Кейт в день выписки из роддома / Фото: Associated Press

2.В честь рождения принцессы главные достопримечательности Лондона были освещены розовым цветом и дали салют. Она также с рождения получила титул Ее Королевское Высочество принцесса Шарлотта Кембриджская.

3. Шарлотту крестили 5 июля 2015 года в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме, в Норфолке. Обряд провел архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.

4. Принцесса посещала детский сад Уиллкокс в Южном Кенсингтоне, а позже в возрасте 4 лет присоединилась к старшему брату Джорджу в школе в Thomas's Battersea, где была известна, как Шарлотта Кембриджская. В 2022 году Кейт и Уильям с детьми переехали из Лондона в Виндзор, и их дети начали посещать школу Ламбрук в Беркшире.

Принцесса Шарлотта и принц Джордж идут в школу Thomas's Battersea / Фото: Associated Press

5.Принцесса Шарлотта любит оливки, о чем ее мама Кейт как-то рассказала публично. А еще обожает танцевать, об этом уже рассказал ее отец принц Уильям. Как и ее бабушка принцесса Диана – Шарлотта Уэльская любит балет.

6. Дома принцесса Шарлотта "большая начальница". У нее волевой характер, как у прабабушки королевы Елизаветы II и вы наверняка замечали, как Лотти (так ее называют родители) командует своим старшим на два года братом принцем Джорджем (будущим королем Англии) на публичных мероприятиях.

Принцесса Шарлотта с братом Джорджем / Фото: Associated Press

7. Благодаря испанской няне принцесса Шарлотта говорит на испанском языке.

Принцесса Шарлотта / Фото: Associated Press

8. С тех пор, как 8 сентября 2022 года умерла королева Елизавета II, а Чарльз III стал королем, линия преемственности трона сместилась и теперь принцесса Шарлотта занимает третье место после своего старшего брата Джорджа и отца Уильяма. Благодаря принятому в 2013 году принципу абсолютного первородства Шарлотта стала первой принцессой в истории британской монархии, которая не опустилась в линии престолонаследия ниже младшего брата – принца Луи.

Принцесса Шарлотта со старшим братом Джорджем и младшим Луи / Фото: Associated Press

9. У принцессы есть домашний хомяк по имени Марвин. Об этом стало известно публике совсем недавно, когда отец девочки рассказал, как ему иногда приходится убирать за хомяком, когда его дети забывают это делать.

Принцесса Шарлотта с мамой Кейт / Фото: Associated Press

10. Как и ее прабабушка Елизавета II – принцесса Шарлотта любит лошадей и верховую езду. Ее видели посещающей уроки верховой езды.

11. Любимый цвет Шарлотты – розовый. Принцессу часто можно увидеть в розовых нарядах.

Принцесса Шарлотта / Фото: Associated Press

12. Она любит книги про Гарри Поттера.

13. Шарлотта большая поклонница принцесс Диснея. Как и многие дети, принцесса любит смотреть их фильмы и наряжаться в своих любимых персонажей во время игр.

Принцесса Шарлотта / Фото: Instagram принца и принцессы Уэльских

14. Принцесса переняла любовь к садоводству у своего дедушки – короля Чарльза III. Девочка любит проводить время, ухаживая за растениями и цветами в их семейном саду.

15. Она любит плавать, кататься на коньках, проводить время на природе и делать пикники.

Напомним, недавно день рождения отмечал принц Луи – младший брат Шарлотты и младший сын Кейт и Уильяма. Мы рассказывали о фактах из его жизни.

Принцесса Шарлотта и ее младший брат принц Луи / Фото: Associated Press

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