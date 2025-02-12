Принцесса София и принц Карл Филипп: все о детях шведской королевской пары

Семья шведской принцессы Софии и принца Карла Филиппа недавно пополнилась долгожданной дочерью. Малышка Инес стала четвертым ребенком пары. Мы решили рассказать вам больше об этой многодетной семье.
Знакомство с будущим мужем
София познакомилась с единственным сыном короля Швеции – Карла Густава в 2009 году в одном из ночных клубов шведского курорта Бастад. А отношения у пары начались спустя год, о чем Софи сама сообщила в своих соцсетях. Романтика длилась первые четыре года, прежде, чем Карл Филипп стал на одно колено и предложил Софи выйти за него замуж. О помолвке сообщили 27 июня 2014 года.
"Сегодня София сказала "да" на мое предложение провести всю свою жизнь вместе со мной. Сегодня очень счастливый день для меня и моей Софии", - заявил в день публичного объявления шведский принц.
Королевская свадьба
Ровно через год - 13 июня 2015 года – София и Карл Филипп поженились. Церемония венчания прошла в церкви Королевского дворца. София была в платье от шведского дизайнера Ida Sjöstedt из креп-шелка и итальянской органзы, а на ее голове была бриллиантовая диадема с изумрудами, которую подарили королева Сильвия и король Карл Густав – родители ее мужа. Принц на церемонии венчания был в военной форме.
Рождение наследников
Александр Эрик Хубертус Бертиль, герцог Седерманландский
Старший сын принца и принцессы появился на свет ровно через девять месяцев после их свадьбы – 19 апреля 2016 года. Александр родился в больнице Дандерюд. Его вес при рождении составил 3595 граммов, рост — 49 см.
Рождение наследника было отмечено салютом в 21 выстрел. Спустя два дня после его рождения монарх на заседании совета министров объявил имя и титул принца — принц Александр Эрик Хубертус Бертиль, герцог Седерманландский. Имя Эрик принц получил в честь своего деда, Эрика Хельквиста, к тому же это имя носило несколько шведских королей. Одно из имен — Хубертус — является также четвертым именем короля, а имя Бертиль - одно из имен принца Карла Филиппа.
Принц носил титул Его Королевское высочество принц Александр Шведский, герцог Седерманландский до 7 октября 2019, до того момента, как вступили в силу изменения в шведском королевском доме (король Швеции Карл Густав сократил число членов семьи, которые будут продолжать получать средства налогоплательщиков, и лишил пятерых своих внуков статуса королевского высочества.
Принц Александр был лишен звания Его Королевского Высочества, а титулы принца и герцога Седерманландского, пожалованные ему королем, за ним сохраняются. Александр сможет отказаться от королевских обязанностей, когда вырастет.
Габриэль Карл Вальтер, герцог Даларнский
Спустя год принцесса София родила второго сына. 31 августа 2017 года в больнице Дандерюд на свет появился Габриэль Карл Вальтер, герцог Даларнский. Его вес составил 3400 граммов, рост — 49 см.
Рождение принца было отмечено салютом в 21 выстрел.
Имя Габриэль ранее не встречалось в шведской королевской семье, Карл — старинное шведское имя, которое носят и отец, и дед принца. Имя Вальтер носил прадед принца (отец королевы Сильвии), Вальтер Зоммерлат.
При рождении Габриэль также получил титул принца, но с 7 октября 2019 согласно коммюнике об изменениях в шведском королевском доме так же, как и его старший брат был лишен звания Его Королевского Высочества. Титулы принца и герцога Даларнского за ним сохраняются. От принца не будет ожидаться исполнение королевских обязанностей.
Джулиан Герберт Фольке, герцог Халландский
Еще через четыре года принцесса София родила третьего сына. Джулиан появился на свет 26 марта 2021 года в той же больнице Дандерюд. Ему дали имя Джулиан Герберт Фольке, герцог Халландский. Третий ребенок королевской пары не получил королевского титула и стал первым ребенком в шведской королевской семье, который родится после того, как король Карл Густав сократил число членов семьи, которые будут продолжать получать средства налогоплательщиков, и лишил пятерых своих внуков статуса королевского высочества.
Инес Мари Лилиан Сильвия, герцогиня Вестерботтенская
Долгожданная и пока единственная дочь пары родилась 7 февраля 2025 года в больнице Дандерюд. Ее вес составил 3645 граммов, рост - 49 сантиметров. Спустя несколько дней король Карл Густав объявил ее имя - Инес Мари Лилиан Сильвия, герцогиня Вестерботтенская.
Девочка является восьмой в очереди на престол. Так же, как и ее братья, которые занимают седьмое, шестое и пятое места соответственно и не утратили права престолонаследия в связи с нововведениями монарха.
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