Принцесса София и принц Карл Филипп: все о детях шведской королевской пары

Семья шведской принцессы Софии и принца Карла Филиппа недавно пополнилась долгожданной дочерью. Малышка Инес стала четвертым ребенком пары. Мы решили рассказать вам больше об этой многодетной семье.

Знакомство с будущим мужем

София познакомилась с единственным сыном короля Швеции – Карла Густава в 2009 году в одном из ночных клубов шведского курорта Бастад. А отношения у пары начались спустя год, о чем Софи сама сообщила в своих соцсетях. Романтика длилась первые четыре года, прежде, чем Карл Филипп стал на одно колено и предложил Софи выйти за него замуж. О помолвке сообщили 27 июня 2014 года.

Принцесса София и принц Карл Филипп / Фото: Getty Images

"Сегодня София сказала "да" на мое предложение провести всю свою жизнь вместе со мной. Сегодня очень счастливый день для меня и моей Софии", - заявил в день публичного объявления шведский принц.

Королевская свадьба

Принц Карл Филипп и принцесса София / Фото: Getty Images

Ровно через год - 13 июня 2015 года – София и Карл Филипп поженились. Церемония венчания прошла в церкви Королевского дворца. София была в платье от шведского дизайнера Ida Sjöstedt из креп-шелка и итальянской органзы, а на ее голове была бриллиантовая диадема с изумрудами, которую подарили королева Сильвия и король Карл Густав – родители ее мужа. Принц на церемонии венчания был в военной форме.

Рождение наследников

Александр Эрик Хубертус Бертиль, герцог Седерманландский

Принцесса София и принц Александр / Фото: Getty Images

Старший сын принца и принцессы появился на свет ровно через девять месяцев после их свадьбы – 19 апреля 2016 года. Александр родился в больнице Дандерюд. Его вес при рождении составил 3595 граммов, рост — 49 см.

Рождение наследника было отмечено салютом в 21 выстрел. Спустя два дня после его рождения монарх на заседании совета министров объявил имя и титул принца — принц Александр Эрик Хубертус Бертиль, герцог Седерманландский. Имя Эрик принц получил в честь своего деда, Эрика Хельквиста, к тому же это имя носило несколько шведских королей. Одно из имен — Хубертус — является также четвертым именем короля, а имя Бертиль - одно из имен принца Карла Филиппа.

Принц носил титул Его Королевское высочество принц Александр Шведский, герцог Седерманландский до 7 октября 2019, до того момента, как вступили в силу изменения в шведском королевском доме (король Швеции Карл Густав сократил число членов семьи, которые будут продолжать получать средства налогоплательщиков, и лишил пятерых своих внуков статуса королевского высочества.

Принц Александр был лишен звания Его Королевского Высочества, а титулы принца и герцога Седерманландского, пожалованные ему королем, за ним сохраняются. Александр сможет отказаться от королевских обязанностей, когда вырастет.

Габриэль Карл Вальтер, герцог Даларнский

Принцесса София и принц Габриэль / Фото: Getty Images

Спустя год принцесса София родила второго сына. 31 августа 2017 года в больнице Дандерюд на свет появился Габриэль Карл Вальтер, герцог Даларнский. Его вес составил 3400 граммов, рост — 49 см.

Рождение принца было отмечено салютом в 21 выстрел.

Имя Габриэль ранее не встречалось в шведской королевской семье, Карл — старинное шведское имя, которое носят и отец, и дед принца. Имя Вальтер носил прадед принца (отец королевы Сильвии), Вальтер Зоммерлат.

При рождении Габриэль также получил титул принца, но с 7 октября 2019 согласно коммюнике об изменениях в шведском королевском доме так же, как и его старший брат был лишен звания Его Королевского Высочества. Титулы принца и герцога Даларнского за ним сохраняются. От принца не будет ожидаться исполнение королевских обязанностей.

Джулиан Герберт Фольке, герцог Халландский

Принцесса София и принц Карл Филипп с сыновьями / Фото: Getty Images

Еще через четыре года принцесса София родила третьего сына. Джулиан появился на свет 26 марта 2021 года в той же больнице Дандерюд. Ему дали имя Джулиан Герберт Фольке, герцог Халландский. Третий ребенок королевской пары не получил королевского титула и стал первым ребенком в шведской королевской семье, который родится после того, как король Карл Густав сократил число членов семьи, которые будут продолжать получать средства налогоплательщиков, и лишил пятерых своих внуков статуса королевского высочества.

Инес Мари Лилиан Сильвия, герцогиня Вестерботтенская

Принцеса Инес / Фото: Шведская королевская семья/Instagram

Долгожданная и пока единственная дочь пары родилась 7 февраля 2025 года в больнице Дандерюд. Ее вес составил 3645 граммов, рост - 49 сантиметров. Спустя несколько дней король Карл Густав объявил ее имя - Инес Мари Лилиан Сильвия, герцогиня Вестерботтенская.

Девочка является восьмой в очереди на престол. Так же, как и ее братья, которые занимают седьмое, шестое и пятое места соответственно и не утратили права престолонаследия в связи с нововведениями монарха.

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