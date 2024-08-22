Принцесса Жозефина – датская бунтарка: что известно о младшей дочери королевы Мэри и короля Фредерика X

Она младшая дочь датской королевы Мэри и короля Фредерика X. С момента восшествия ее отца на престол в январе 2024 года принцесса Жозефина стала чаще появляться на публичных мероприятиях и привлекать к себе внимание прессы. Что же нам о ней известно?

Рождение и детство

Жозефина родилась 8 января 2011 года в Ригсхоспитале в Копенгагене и получила имя Жозефина София Ивало Матильда. Официальный титул Жозефины — Ее Королевское Высочество принцесса Жозефина Датская, графиня Монпеза.

Королева Мэри и король Фредерик X с новорожденными принцессой Жозефиной и ее братом принцем Винсентом, 2011 год / Фото: Associated Press

Титул графини Монпеза, согласно данным nowtolove.com.au — дворянский титул, присваиваемый всем прямым потомкам короля Фредерика X и его брата принца Иоахима.

В списке датского престолонаследия занимает четвертую позицию и является младшим ребенком датской королевской четы так как родилась через 26 минут после своего брата-близнеца принца Винсента. У нее также есть старшая сестра принцесса Изабелла и старший брат – наследный принц Кристиан – будущий король Дании. Жозефина и Винсент были крещены 14 апреля 2011 года в церкви Хольмен в центре Копенгагена королевским епископом Эриком Норманом Свендсеном. Близнецы были крещены в королевской крестильной купели, которая использовалась для крещения королевских детей в Дании с 1671 года.

Датская королевская семья / Фото: Getty Images

Учеба и публичная жизнь

Принцесса Жозефина с 2017 года посещала ту же государственную школу, что и ее старшие брат и сестра Tranegårdsskolen в Гентофте. С 2023 года ее перевели в частную школу Kildegård Privatskole в Хеллерупе.

Будучи четвертой в очереди на датский престол, принцесса Жозефина вряд ли когда-либо станет королевой Дании, но она, скорее всего, проведет большую часть своей жизни, посещая королевские мероприятия и представляя корону.

Датская королевская семья / Фото: Getty Images

Жозефина – датская бунтарка

В своем юном возрасте принцесса Жозефина уже демонстрирует, что любит быть в центре внимания, она уже красит волосы, делает макияж и маникюр и охотно махает рукой фотографам при любом удобном случае. Этот кадр был сделан в автомобиле, когда Жозефина вместе с родителями, братьями и старшей сестрой ехала во дворец после коронации ее отца короля Фредерика X. В этот важный день 13-летняя принцесса была в синем пальто от Prada, а на шее у девочки сверкало жемчужное ожерелье. Также у нее были накрашены тушью ресницы и подчеркнуты помадой губы. А в ушах сверкали серьги с розовым кварцем из маминой шкатулки от Dulong Fine Jewelry.

Принцесса Жозефина / Фото: Getty Images

Также девушка была в центре внимания, когда семья посетила службу в честь восшествия на престол короля Фредерика X.

Принц Кристиан, принцесса Жозефина и принцесса Изабелла / Фото: Getty Images

А летом юная леди сопровождала своих отца и мать во время путешествия в Гренландию. И хотя местный климат не способствовал тому, чтобы Жозефина носила платья и каблуки, которые, похоже, так любит, девушка все равно не осталась без внимания прессы.

Король Фредерик X, королева Мэри, принцесса Жозефина и принц Винсент в Гренландии / Фото: Getty Images

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