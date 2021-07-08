Принцессы на пляже: как выглядят венценосные дамы в купальниках

Королевы, принцессы, герцогини – все любят пляжный отдых, вот только подловить этих особ на пляже, да еще и в купальниках, папарацци удается крайне редко. Мы нашли для вас несколько интересных кадров и хотим показать, как же принцессы выглядят в бикини и другой пляжной одежде.

Герцогиня Кембриджская Кэтрин

Сегодня 39-летняя герцогиня Кембриджская отдыхает, что называется, по-королевски. Никто из папарацци не знает, когда и куда семья принца Уильяма с супругой и детьми отправится в отпуск. Но были времена, когда Кейт наслаждалась свободой, могла ехать на любой курорт с друзьями и младшей сестрой Пиппой Миддлтон, что часто и делала, и наслаждаться принятием солнечных ванн.

Герцогиня Кембриджская Кэтрин / Getty Images

Герцогиня Кембриджская Кэтрин / Getty Images

В белом бикини фигура Кэтрин выглядит неплохо, но, стоит сказать, так она выглядела до рождения троих детей. Что же касается мест для отдыха, Кейт и Уильям любят Мальдивские и Сейшельские острова.

Княгиня Монако Шарлин

Княгиня Шарлин / Getty Images

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43-летняя супруга князя Монако Альбера II – Шарлин, в прошлом профессиональная пловчиха, так что ее скорее можно увидеть в специальном костюме для занятий плаванием, чем в бикини или другой пляжной одежде. Это фото было сделано фотографами в Санта-Монике, США, куда Шарлин прилетела на церемонию открытия фонда имени принцессы Монако. В специальном костюме для плавания Шарлин выглядит не так привлекательно, но зато очень спортивно. Кстати, княгиня мечтает, чтобы их с Альбером двое детей унаследовали ее любовь к плаванию, и учит их плавать на отдыхе, который чаще всего семейство проводит на Карибских островах.

Принцесса Уэльская Диана

Принцесса Диана / Getty Images

Мама принцев Уильяма и Гарри обожала пляжный отдых. Как раз ее папарацци весьма часто фотографировали на пляже. Это фото было сделано на острове Невис в Карибском море, куда принцесса приехала, чтобы покататься на серфинге. В коралловом купальнике и солнцезащитных очках Диана выглядит хорошо, хотя похвастаться кубиками пресса принцесса точно не могла.

А вот и ее супруг – принц Чарльз, это фото было сделано в 1985 году, спустя четыре года после их с Дианой свадьбы. Худой и подтянутый принц занимался пляжным бегом.

Принц Чарльз / Getty Images

Датская кронпринцесса Мэри

Кронпринцесса Мэри / Getty Images

Супруга кронпринца Дании Фредерика – принцесса Мэри, как-то была замечена папарацци во время отдыха на яхте в Сен-Тропе. Фредерик был одет в полосатые шорты, а его супруга – в белую майку, под которой виднелся купальник. Не сомневаемся, что в бикини Мэри выглядит так же хорошо, как и в обычной пляжной одежде, ведь у нее отличная фигура даже после рождения четверых детей.

Принцесса Монако Шарлотта Казираги

Шарлотта Казираги / Getty Images

Еще одну принцессу Монако папарацци подловили во время пляжного отдыха в Рио-де-Жанейро. Правда, было это задолго до того, как Шарлотта забеременела и родила сына Рафаэля. Сегодня Шарлотту редко встретишь на пляже, хотя она его, несомненно, посещает, но папарацци ее не фотографируют там.

Кронпринцесса Виктория

Кронпринцесса Виктория / Getty Images

Шведская принцесса Виктория была запечатлена фотографами в порту Сент-Максим во Франции. В качестве пляжного образа принцесса выбрала белые короткие шорты и такого же цвета футболку, на ее голове была соломенная шляпа, а на лице – солнцезащитные очки. Видимо, Виктория не любит внимание, поэтому выбрала для пляжного отдыха весьма скромный наряд. Жаль, фотографий принцессы в бикини в свободном доступе нет.

Королева Летиция

Королева Летиция / Getty Images

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Испанская королева Летиция всегда предпочитает отправляться на отдых вместе с мужем королем Филиппом VI и дочками – принцессой Леонор и инфантой Софией. Несколько официальных кадров из своего летнего отпуска королевская семья всегда показывает публике, но многое, как правило, остается за кадром. Фигура Летиции в бикини тоже не входит в чисто этих общедоступных фотографий. Даже папарацци, которым изредка удается сделать снимки королевы на отдыхе, не могут подловить Летицию на пляже. Так что остается показать вам пляжный образ королевы, катающейся на яхте: Летиция надела маленькое белое платье и бейсболку цвета хаки. К слову, летний отпуск семейство почти всегда проводит на любимой Майорке.

Королева Сильвия

Шведская королева Сильвия однажды была запечатлена вместе с супругом королем Карлом Густавом во время отдыха на Французской Ривьере. Супруги катались на лодке и катере, а также принимали солнечные ванны на берегу. На тот момент королеве Сильвии было немного за 70, в пляжном наряде она выглядела прекрасно. А вот ее супруга Карла Филиппа фотографам удалось даже подловить в красных шортах и с обнаженным торсом.

Королева Сильвия и король Карл Густав / Getty Images

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