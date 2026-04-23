Принц Луи Уэльский: забавные конфузы младшего сына Кейт и Уильяма

Принц Луи / © Associated Press

Парад Trooping the Colour, июнь 2025

Принц Луи присоединился к своим старшим брату — принцу Джорджу и сестре — принцессе Шарлотте на параде в честь дня рождения короля Чарльза III в Лондоне.

Король Чарльз, принц Луи и принц Уильям / © Getty Images

Юный принц подражал своему деду и следуя его примеру махал толпе рукой, стоя на балконе дворца. После чего фотографы запечатлели еще один милый момент, когда Луи повернулся лицом к королю и королеве и погримасничал, чем умилил всех присутствующих.

Королева Камилла и король Чарльз с принцем Луи / © Getty Images

Процессия в честь Дня Победы, май 2025

В мае 2025 года принц Луи присутствовал с семьей на военной процессии в честь 80-й годовщины Дня Победы в Европе. На мероприятии 6-летний Луи сидел рядом со своим отцом Уильямом и старшим братом Джорджем.

Принцесса Шарлотта, принц Джордж и принц Луи / © Getty Images

Юный принц явно скучал и в какой-то момент фотографы запечатлели, как он пошутил над старшим братом Джорджем. Когда принц Джордж рукой поправил свою прическу, его брат Луи через какое-то мгновение повторил этот жест, вызвав гневный взгляд Джорджа. Момент запечатлели на фото. Луи, похоже, еще тот озорник.

Принц Джордж, принц Луи, принц Уильям / © Getty Images

Парад Trooping the Colour, июнь 2023

На первом праздновании дня рождения короля Чарльза III в качестве монарха в июне 2023 года его внук — принц Луи — тоже прояви себя с самой озорной стороны. Пятилетний принц тогда гримасничал, шуточно отдавал честь, стоя на балконе Букингемского дворца с семьей и своим дедушкой-монархом.

Принц Луи со своей семьей / © Associated Press

Этот парад является королевской традицией на протяжении более 260 лет. Так праздновал свой день рождения король Георг VI, его дочь королева Елизавета II, а теперь и ее сын король Чарльз III.

Коронация короля Чарльза III, мая 2023 год

Маленький Луи украл сердца королевских поклонников на коронации своего дедушки Чарльза. Ему было 5 лет, когда состоялось столь историческое событие. Луи присоединился к своим брату Джорджу и сестре Шарлотте на коронации в Вестминстерском аббатстве.

Принцесса Шарлотта и принц Луи на коронации короля Чарльза III / © Associated Press

Принц Луи чувствовал себя в своей тарелке на мероприятии, он, как всегда, немного шалил, немного кривлялся, задорно подпевал гимн во время службы, а на балконе Букингемского дворца, где члены семьи собрались уже после коронации, громко что-то кричал.

Принцесса Уэльская Кейт и принц Луи / © Associated Press

Рождество в Сандрингеме, 2022 год

По пути на рождественскую службу в 2022 году, а потом и по пути назад во дворец, принц Луи буквально растопил сердца собравшихся людей, которые пришли поприветствовать королевскую семью. Это был официальный дебют младшего принца на ежегодном мероприятии в церкви Святой Марии Магдалины. И мальчик не дал публике заскучать, он веселился от души, а когда его мама Кейт подошла поздороваться с собравшимися людьми, он потащил ее за руку в сторону.

Принцесса Кейт и принц Луи / © Associated Press

Принц Луи с королевской семьей / © Associated Press

Принц Луи с королевской семьей / © Associated Press

Так же, как и во время платинового юбилея королевы Елизаветы II, где Луи просто украл сердца публики, 4-летний младший принц Уэльских запомнился всем. Кейт даже пришлось немного успокаивать сына.

Принц Луи на праздновании платинового юбилея королевы Елизаветы II / © Associated Press