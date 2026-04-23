Принц Луи Уэльский: забавные конфузы младшего сына Кейт и Уильяма
23 апреля принцу Луи Уэльскому исполняется 8 лет. За это время юный принц много раз появлялся на королевских мероприятиях и частенько оказывался в конфузных ситуациях. Сегодня мы решили вспомнить некоторые из них.
Парад Trooping the Colour, июнь 2025
Принц Луи присоединился к своим старшим брату — принцу Джорджу и сестре — принцессе Шарлотте на параде в честь дня рождения короля Чарльза III в Лондоне.
Юный принц подражал своему деду и следуя его примеру махал толпе рукой, стоя на балконе дворца. После чего фотографы запечатлели еще один милый момент, когда Луи повернулся лицом к королю и королеве и погримасничал, чем умилил всех присутствующих.
Процессия в честь Дня Победы, май 2025
В мае 2025 года принц Луи присутствовал с семьей на военной процессии в честь 80-й годовщины Дня Победы в Европе. На мероприятии 6-летний Луи сидел рядом со своим отцом Уильямом и старшим братом Джорджем.
Юный принц явно скучал и в какой-то момент фотографы запечатлели, как он пошутил над старшим братом Джорджем. Когда принц Джордж рукой поправил свою прическу, его брат Луи через какое-то мгновение повторил этот жест, вызвав гневный взгляд Джорджа. Момент запечатлели на фото. Луи, похоже, еще тот озорник.
Парад Trooping the Colour, июнь 2023
На первом праздновании дня рождения короля Чарльза III в качестве монарха в июне 2023 года его внук — принц Луи — тоже прояви себя с самой озорной стороны. Пятилетний принц тогда гримасничал, шуточно отдавал честь, стоя на балконе Букингемского дворца с семьей и своим дедушкой-монархом.
Этот парад является королевской традицией на протяжении более 260 лет. Так праздновал свой день рождения король Георг VI, его дочь королева Елизавета II, а теперь и ее сын король Чарльз III.
Коронация короля Чарльза III, мая 2023 год
Маленький Луи украл сердца королевских поклонников на коронации своего дедушки Чарльза. Ему было 5 лет, когда состоялось столь историческое событие. Луи присоединился к своим брату Джорджу и сестре Шарлотте на коронации в Вестминстерском аббатстве.
Принц Луи чувствовал себя в своей тарелке на мероприятии, он, как всегда, немного шалил, немного кривлялся, задорно подпевал гимн во время службы, а на балконе Букингемского дворца, где члены семьи собрались уже после коронации, громко что-то кричал.
Рождество в Сандрингеме, 2022 год
По пути на рождественскую службу в 2022 году, а потом и по пути назад во дворец, принц Луи буквально растопил сердца собравшихся людей, которые пришли поприветствовать королевскую семью. Это был официальный дебют младшего принца на ежегодном мероприятии в церкви Святой Марии Магдалины. И мальчик не дал публике заскучать, он веселился от души, а когда его мама Кейт подошла поздороваться с собравшимися людьми, он потащил ее за руку в сторону.
Так же, как и во время платинового юбилея королевы Елизаветы II, где Луи просто украл сердца публики, 4-летний младший принц Уэльских запомнился всем. Кейт даже пришлось немного успокаивать сына.