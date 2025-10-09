Принц Уильям / © Associated Press

Реклама

Королевская семья Великобритании — это институт, основанный на традициях, некоторые из которых уходят корнями в глубь веков, но это не значит, что эти традиции не могут измениться.

Публичное заявление о переменах

Его принц Уэльский сделал в беседе с Юджином Леви для его сериала на Apple TV + «Неохотный путешественник». Юджин приехал в Британию и принял приглашение принца Уильяма прогулятьсяп по Виндзорскому замку. Их беседу снимали на камеры и во время нее и прозвучал вопрос, который касается будущего.

Принц Уильям / © Associated Press

«Думаю, можно с уверенностью сказать, что перемены в моих планах. Перемены к лучшему. И я это принимаю… Я их не боюсь», — сказал Уильям. «Именно это меня и вдохновляет… сама мысль о возможности что-то изменить. Не слишком радикальные перемены, но те, которые, как я считаю, необходимы».

Реклама

Что именно принц Уильям планирует изменить

Будущий король публично изложил свой подход к монархии, и, говорят, это могло повергнуть в шок его отца Чарльза — приверженца королевских традиций. Уильям назвал статус принца Уэльского и короля «работой» и сказал, что серьезно относится к своим «ролям» и «обязанностям».

«Я думаю, очень важно, чтобы традиции сохранялись, и традиции играют огромную роль во всем этом, но есть также моменты, когда вы смотрите на традицию и спрашиваете: „А соответствует ли она сегодня своему назначению? Это все еще правильно? Продолжаем ли мы действовать и оказываем ли максимально возможное влияние?“ Поэтому я на самом деле имею в виду, что мне нравится задавать вопросы», — говорит принц-наследник.

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Associated Press

В этом году Уильям уже внес существенные изменения в состояние герцогства Корнуолл, которое он унаследовал от короля в 2022 году. Доходы герцогства идут на финансирование общественной и частной жизни наследника и его семьи.

Уильям распорядился отменить арендную плату для низовых организаций и предложил скидки местным благотворительным организациям после того, как поместье подверглось критике за взимание платы с этих государственных органов, а также с благотворительных организаций, школ и вооруженных сил.

Реклама

Возможно, аналогичные реформы принц Уильям проведет и в герцогстве Ланкастерском, когда станет королем, или в управлении королевским двором.

Коронация и важные королевские мероприятия

Кэмерон Уокер, королевский корреспондент GB News, заявил, что такие важные события в королевском календаре, как вынос знамени, коронации и королевские свадьбы, скорее всего, останутся, но в современной интерпретации.

«Мне известно из достоверных источников, что принц Уэльский планирует короноваться, когда придет время, и да, он наденет корону. Однако ожидается, что она будет немного отличаться от коронации его отца — так же, как коронация Его Величества отличалась от коронации королевы Елизаветы II».

Принц Уильям / © Associated Press

Другие события в королевском календаре тоже останутся, но их пышность и торжественность могут быть сокращены в соответствии с целью Уильяма модернизировать монархию.

Реклама

Сокращение штатного персонала

Хотя сам принц Уэльский этого еще не заявлял, вполне логичным выдается вопрос о том, а нужно ли содержать столько королевского персонала в услових кризиса стоимости жизни — камердинеры и штатные лакеи могут показаться устаревшими в современной монархии, и Уильям может их сократить.

Возможно, решения будущего короля не будут такими уж радикальными, как выдается после его интервью. А может быть, это такой тактический ход — возможность узнать мнение общественности прежде, чем принц Уэльский вступит на престол.

Постоянная база в Виндзоре

Во время разговора принц Уильям ясно дал понять, что семья — его главный приоритет, что, вероятно, повлияет на некоторые решения, которые он примет, когда станет королем. Одним из таких решений станет выбор места жительства. Сейчас Уэльские готовятся к переезду в свой новый дом — поместье Форест-Лодж в Виндзоре и именно здесь планирует жить Уильям, когда станет королем. Таким образом он станет вторым монархом, который откажется переезжать в Букингемский дворец. Его отец король Чарльз III остался жить с женой королевой Камиллой в Кларенс-хаусе после своего восшествия на трон. Но также не секрет, что большинство королей и королев, находясь на троне, жили в Лондоне, в частности в Букингемском дворце.

Королева Камилла, король Чарльз, принц и принцесса Уэльские с детьми / © Associated Press

В своем разговоре с Юджином Леви принц Уильям ясно дал понять, что хочет изменить жизнь людей к лучшему, а это может потребовать от него более открыто высказываться о социальных проблемах, чтобы добиться перемен. «Я хочу создать мир, в котором мой сын гордился бы тем, что мы делаем, мир и работу, которые действительно меняют жизнь людей к лучшему».

Реклама

Ранее, напомним, мы рассказывали под каким именем взойдет на престол принц Уильям.