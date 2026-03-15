Принцесса Адриенна: восемь интересных фактов о внучке королевы Сильвии

Принцесса Адриенна / © Принцесса Мадлен/Instagram

1.Ее имя Адриенна Юсефина Алиса, принцесса Швеции, герцогиня Блекинге. Она внучка короля Швеции Карла XVI Густава и его супруги королевы Сильвии.

2.Адриенна родилась 9 марта 2018 года. Ее крестили 8 июня того же года, в Стокгольме в часовне дворца Дротнингхольм. В этот же день Адриенна стала дамой Ордена Серафимов — высшей награды Швеции.

Принцесса Мадлен с дочерью Адриенной / © Getty Images

3. В силу закона об абсолютной примогенитуре, действующего в Швеции с 1980 года, Адриенна занимает одиннадцатую позицию в порядке наследования шведского престола (после кронпринцессы Виктории, принцессы Эстель, принца Оскара, принца Карла Филиппа, принца Александра, принца Габриэля, принца Юлиана, своей матери, принцессы Мадлен, старшей сестры, принцессы Леонор и брата, принца Николаса).

4. Через год после своего рождения, принцесса потеряла право именоваться титулом «Ее королевское Высочество», согласно нововведению ее деда короля Карла Густава. Он заявил, что его младшие внуки не будут больше членами королевского дома, но останутся членами королевской семьи. Однако, Адриенна не утратила титул принцессы, а также титул герцогини Блекинге. Ее мама принцесса Мадлен сказала тогда, что у она рада таким переменам, так как у ее детей будет больше возможностей жить свою жизнь так, как они захотят.

Принцесса Мадлен с мужем Кристофером и их детьми - Николасом, Адриенной и Леонорой / © Getty Images

5. У Адриенны есть старшая сестра – принцесса Леонора (2014 г.р.) и старший брат – принц Николас (2015 г.р.). Они оба также утратили свои титулы «Их Высочеств».

6. Принцесса Адриенна редко появляется на публике, ее можно увидеть лишь на важных семейных мероприятиях, как, например, праздновании Рождества или дней рождений или церемоний крещений других королевских детей.

7. Девочка жила со своей семьей между в Стокгольме, Лондоне, Нью-Йорке и Флориде, а в конце 2025 года ее родители заявили, что возвращаются из США обратно в Швецию, где их дети продолжат обучение в школе.

8. В интервью журналу Mama в 2019 году принцесса Мадлен сказала, что она и ее дети долго ждали возвращения домой в Швецию и объяснила почему.

«Здесь мы проводим на улице гораздо больше времени, чем во Флориде. Там очень жарко, и на улице можно находиться лишь короткое время, поэтому для них возможность побегать в лесу — это просто мечта. И я сама очень по этому скучала», - сказала Мадлен.

Напомним, ранее на этой неделе мама Мадлен – королева Сильвия и король Карл Густав отпраздновали «золотой юбилей» со дня своей помолвки.